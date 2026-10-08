Ngô Thanh Vân tiết lộ lý do phải mang đến 5 vali đồ đạc khi đưa con gái về thăm quê ngoại

Gần đây, Ngô Thanh Vân - Huy Trần thu hút sự quan tâm khi đưa bé Gạo lần đầu về thăm quê ngoại ở Na Uy. Nữ diễn viên từng khiến nhiều người bật cười khi tiết lộ trước chuyến đi, cô phải chuẩn bị đến 5 vali đồ đạc. Tiếp đó, cô cần một người đồng hành khỏe mạnh để mang vác đồ đạc đó chính là ông xã Huy Trần.

Trong video mới đây, đả nữ màn ảnh trải lòng ông xã là người quay video chuyên nghiệp về chuyến đi, còn cô sẽ lo trông con và chăm sóc cho bé nên không có thời gian quay vlog. Nữ diễn viên tiết lộ lý do phải mang đến 5 vali đồ đạc khi đưa con gái về thăm quê ngoại.

Ngô Thanh Vân tiết lộ mang 5 vali đồ đạc khi cho con gái lần đầu về quê ngoại ở Na Uy.

"Xem vlog, nhiều mẹ bình luận vì sao mẹ Vân mang nhiều đồ đạc tới vậy? Ở Na Uy không có tã hay gì. Thực ra mọi người chưa hiểu hết. Sự thật là ở Na Uy cái gì cũng có nhưng mọi thứ đều rất đắt đỏ. Chưa kể mình đi cùng với 1 em bé 1 tuổi nên mình cũng không có thời gian để chạy đi tìm mua những món đồ ấy", cô nói.

Ngô Thanh Vân cảm thấy yên tâm và hài lòng vì cô đã mang theo tất cả những món đồ cần thiết cho bé Gạo mỗi ngày, từ dụng cụ, nước rửa bình ti đến xà phòng cũng như tất cả các thuốc men cần thiết.

"Mình gói từ nhà đi mình sẽ tiết kiệm tiền. Hơn nữa, mình có thể sử dụng các món đồ khi cần thiết mà không cần phải chạy đi mua", cô tiết lộ.

Bé Gạo đáng yêu trong chuyến đi lần đầu về quê ngoại.

Bà mẹ một con tiết lộ cô đã chuẩn bị số tã cho con gái đủ cho chuyến đi 2 tuần. "Bé Gạo dễ bị hăm khi xà tã lạ. Vì vậy, mẹ Vân đã mang loại tã bé hay dùng đi du lịch", Ngô Thanh Vân nói.

Ngô Thanh Vân cũng khuyên các mẹ nên chuẩn bị đầy đủ những vật dụng cần thiết cho con trước khi ra nước ngoài.

Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, vợ chồng nữ diễn viên có thể dành phần lớn thời gian vui chơi, đồng hành cùng con gái và thoải mái khám phá thành phố Oslo mà không phải bận tâm tìm mua những món đồ cần thiết cho bé.

Nhờ mang đồ ở nhà đi, Ngô Thanh Vân không tốn thời gian, tiền bạc để tìm mua đồ cho con ở Na Uy.

Tháng 9/2026, Ngô Thanh Vân và Huy Trần có chuyến trở về Na Uy cùng con gái nhỏ, bé Gạo, hơn 1 tuổi. Đây là lần đầu tiên cặp đôi đưa con về thăm quê ngoại, gặp gỡ bà ngoại và họ hàng của nữ diễn viên.

Ngô Thanh Vân từng cùng mẹ sang Na Uy định cư từ năm 15 tuổi, vì vậy chuyến đi lần này mang nhiều ý nghĩa đặc biệt với gia đình.

Để đưa con gái đi xa, vợ chồng nữ diễn viên chuẩn bị khá kỹ lưỡng và mang theo lượng hành lý lớn cho hành trình kéo dài khoảng hai tuần. Cả gia đình trải qua chuyến bay khoảng 16 tiếng trước khi bắt đầu hành trình khám phá Na Uy.

Gia đình nữ diễn viên trong chuyến đi lần này.

Tại đây, Ngô Thanh Vân và Huy Trần lựa chọn di chuyển bằng xe nhà di động, vừa thuận tiện chăm sóc con nhỏ, vừa có thể thong thả ngắm cảnh và tận hưởng mùa thu Na Uy.

Huy Trần đảm nhận việc lái xe, sắp xếp hành lý, trong khi Ngô Thanh Vân dành phần lớn thời gian chăm sóc bé Gạo. Chuyến đi cũng trở thành dịp để gia đình nhỏ lưu giữ những kỷ niệm đầu tiên của con gái tại quê ngoại.



