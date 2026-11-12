Ngô Thanh Vân khoe 1001 khoảnh khắc Huy Trần chăm con gái, cộng đồng mạng khen “chuẩn bố quốc dân”

Mới đây, Ngô Thanh Vân đã đăng tải đoạn video ghi lại loạt khoảnh khắc Huy Trần chăm sóc, vui đùa, âu yếm bé Gạo đồng thời bày tỏ tình cảm sâu đậm với anh.

Nữ diễn viên xúc động nhìn lại hành trình cả hai cùng xây dựng tổ ấm, đặc biệt là từ khi gia đình có thêm thành viên mới là bé Gạo. Cô viết: “Từ ngày có ba, cuộc sống của mẹ đã thay đổi rất nhiều. Và từ ngày có thêm em Gạo, thế giới nhỏ của chúng ta lại càng trở nên bận rộn, náo nhiệt và đầy ắp tiếng cười.

Có những ngày mệt đến mức chẳng còn thời gian dành riêng cho nhau như trước, nhưng cũng chính trong những ngày tháng tất bật ấy, mẹ lại càng nhận ra mình may mắn thế nào khi có ba đồng hành.”

Huy Trần đúng chuẩn "ông bố điểm 10", có thể đảm nhận tất cả các phần liên quan đến chăm sóc con gái.

Đáng chú ý, Ngô Thanh Vân dành nhiều lời khen ngợi cho sự thay đổi của Huy Trần khi bước vào hành trình làm cha. Cô tiết lộ bản thân ngày càng yêu thương, trân trọng chồng khi chứng kiến anh từ một người đàn ông còn có phần vụng về trong những ngày đầu chăm con trở thành ông bố kiên nhẫn, chu đáo, luôn đồng hành cùng con trong từng khoảnh khắc nhỏ.

Nữ diễn viên chia sẻ: “Mẹ đã nhìn thấy một người đàn ông từ một người chồng trở thành một người cha. Từ những ngày đầu còn vụng về chăm sóc một em bé nhỏ xíu, đến những đêm thức giấc, những bữa ăn, những lần dỗ dành và cả những câu chuyện ba kể cho con trước giờ đi ngủ. Nhìn cách ba yêu thương, kiên nhẫn và lớn lên cùng con mỗi ngày, mẹ lại càng thương ba nhiều hơn.”

Ngô Thanh Vân hạnh phúc vì có ông xã luôn đồng hành trong suốt hành trình nuôi con nhỏ.

Không chỉ nhắc đến những khoảnh khắc hạnh phúc, Ngô Thanh Vân còn thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn mà hai vợ chồng đã cùng trải qua trong năm vừa qua.

Dẫu có những dự định chưa thành, những lo toan chưa thể giải quyết, cả hai vẫn luôn nắm tay nhau, cùng chăm sóc con và vun đắp gia đình. Đặc biệt, nữ diễn viên dành lời nhắn nhủ đầy tình cảm đến ông xã: “Ba không cần phải trở thành một người đàn ông hoàn hảo. Ba cũng có thể mệt, có thể buồn, có những ngày yếu lòng.

Vì gia đình không phải là nơi một người phải gồng gánh tất cả, mà là nơi chúng ta được yêu thương ngay cả khi chẳng còn mạnh mẽ.”

Vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần trong sinh nhật 1 tuổi của bé Gạo.

Khép lại bài viết, cô gửi lời cảm ơn Huy Trần vì đã đến bên, cùng mình tạo nên một gia đình nhỏ và trở thành bờ vai vững chắc cho hai mẹ con.

Qua loạt hình ảnh được chia sẻ, Huy Trần khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa trước hình ảnh ông bố đảm đang, hết lòng chăm sóc con gái.

Từ những công việc tưởng chừng nhỏ nhặt như thay tã, tắm rửa, cho con bú, chuẩn bị đồ ăn, nấu nướng cho bé đến dọn dẹp nhà cửa, nam doanh nhân đều tự tay thực hiện một cách chu đáo.

Không chỉ san sẻ việc chăm con với bà xã, Huy Trần còn thường xuyên đưa bé Gạo đi chơi, dành thời gian nô đùa, trò chuyện và đồng hành cùng con trong từng khoảnh khắc trưởng thành.

Những hình ảnh đời thường ấy nhanh chóng nhận được sự chú ý và nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Không ít người gọi Huy Trần là "ông bố quốc dân", đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hình ảnh người đàn ông vừa khéo léo, tâm lý, vừa hết mực yêu thương và che chở cho vợ con.

"Mẹ Vân mang bầu, sinh em Gạo, ba Huy ở cữ, thương gia đình này nhiều", một khán giả bình luận.

"Anh Huy là mẫu người đàn ông mà biết bao nhiêu người mong muốn. Anh biết chia sẻ tất cả mọi thứ với chị Vân. Chị Vân có anh Huy đồng hành là rất may mắn luôn. Chúc mừng sinh nhật anh Huy nhé!", một người khác viết.