Con gái Ngô Thanh Vân gây sốt với khoảnh khắc vừa ăn vừa ngủ khi đi nghỉ dưỡng

Sau chuyến đi dài về thăm quê ngoại ở Na Uy, bé Gạo - con gái Ngô Thanh Vân và doanh nhân Huy Trần lại được gia đình đưa đi nghỉ dưỡng ở Hồ Tràm. Theo Huy Trần, đây là dịp hiếm hoi gia đình 2 bên nội ngoại đoàn tụ, cùng nhau trò chuyện, chia sẻ.

Anh chia sẻ: "Sau chuyến hành trình khám phá Na Uy, băng qua những cánh rừng mưa và núi non lạnh giá, gia đình bé Gạo quyết định đổi gió, đưa bé Gạo về với biển xanh Việt Nam, nắng ấm tại địa điểm nghỉ dưỡng cuối tuần yêu thích của cả nhà.





Nhưng điều đặc biệt nhất trong chuyến đi lần này không chỉ là được nghỉ ngơi, mà còn là dịp hiếm hoi đại gia đình bên nội được đoàn tụ đông đủ. Sau một thời gian dài, Huy, anh trai và em trai mới lại có cơ hội cùng gia đình quây quần bên nhau, tận hưởng những khoảnh khắc thật bình dị mà quý giá".

Bé Gạo chính là nhân vật chính trong đoạn clip. Cô bé thoải mái dạo chơi, nhìn ngắm thiên nhiên tại khu nghỉ dưỡng. Trong bữa ăn, cô bé được khen ngợi vì ăn được những đồ ăn thô tại nhà hàng.

Tuy vậy, khoảnh khắc đáng chú ý nhất là lúc bé Gạo đã buồn ngủ díu mắt nhưng vẫn cố gắng ăn hết đồ ăn mẹ đút cho. Nhiều mẹ bỉm khen cô bé ngoan vì thường lúc buồn ngủ, trẻ nhỏ sẽ quấy khóc chứ không ngồi ngoan và nghe lời mẹ.

Bé Gạo tuy đã buồn ngủ nhưng vẫn cố ăn đồ ăn mẹ đút cho.

"Vừa ăn vừa ngủ được luôn, con mình buồn ngủ toàn khóc không à", một người dùng bình luận.

"Bé Gạo đã gắn kết cả gia đình với nhau", một người khác viết.





Ngay từ khi mới 3 tháng tuổi, bé Gạo đã được bố mẹ cho đi du lịch và lần đầu trải nghiệm không khí biển.

Chia sẻ về hành trình trưởng thành của con, vợ chồng Huy Trần - Ngô Thanh Vân cho biết gia đình luôn ưu tiên đưa bé khám phá những vùng đất mới, từ biển cả đến núi rừng. Qua mỗi chuyến đi, bé có cơ hội gần gũi với thiên nhiên, làm quen với môi trường xung quanh và trở nên dạn dĩ hơn.

Bé Gạo được bố mẹ đưa đi du lịch từ khi mới 3 tháng tuổi.





Trước đó, vào giữa tháng 9/2026, bé Gạo cùng bố mẹ có chuyến xuất ngoại đầu tiên đến Na Uy để thăm quê ngoại. Dù mới hơn 1 tuổi, cô bé đã trải qua hành trình bay khoảng 16 tiếng và có gần hai tuần khám phá vùng đất mới.





Gia đình bé Gạo trong chuyến đi Na Uy gần đây.

Tại đây, gia đình gặp gỡ họ hàng, người thân và tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên Na Uy. Chuyến đi cũng giúp bé Gạo lần đầu làm quen với đại gia đình bên ngoại, lưu giữ nhiều khoảnh khắc đáng yêu. Cô bé được bố mẹ nhận xét là ngoan ngoãn, thích thú với những trải nghiệm mới và có nhiều biểu cảm ngộ nghĩnh.







