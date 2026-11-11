Con gái Ngô Thanh Vân đi mua bàn chải đánh răng, một động tác nhỏ khiến dân mạng "tan chảy"

Mới đây, Ngô Thanh Vân đăng tải trên trang cá nhân đoạn clip ghi lại chuyến đi mua sắm của con gái Gạo. Theo lời nữ diễn viên, mục đích chuyến đi khá đơn giản: Gạo đi mua bàn chải đánh răng. Thế nhưng điều khiến cô bất ngờ là con gái hơn 1 tuổi nhập vai khách hàng ăn ý đến mức người lớn cũng phải chào thua. "Hời ơi, gì học chậm chứ sao đi mua sắm con làm như thiệt vậy con?!", Ngô Thanh Vân viết kèm biểu tượng cười ra nước mắt.

Mục tiêu của chuyến đi là bàn chải đánh răng, và Gạo đã tự tay cầm được món đồ cần mua. Ảnh: FBNV

Trong clip, bé Gạo đội mũ xanh nhạt, mặc áo phông trắng phối chân váy ren, chân đi dép hồng, lững thững bước giữa các kệ hàng. Gương mặt bầu bĩnh của bé lúc nào cũng tập trung cao độ, tay đưa ra như đang chuẩn bị chọn món đồ ưng ý. Chỉ sau khoảng 5 giờ đăng tải, bài viết đã thu về gần 6.900 lượt bày tỏ cảm xúc cùng gần 250 bình luận.

Gạo đi mua bàn chải đánh răng … Xem thêm

Chi tiết khoác túi lên tay khiến dân mạng thích thú

Điều được khán giả chú ý nhất là cách Gạo móc quai chiếc túi Hello Kitty màu đỏ, món đồ bé tự lấy trên kệ, vào cánh tay, y hệt người lớn đi siêu thị khoác giỏ. Một tài khoản hài hước bình luận: "Sao biết ngoéo luôn cái giỏ vô tay dị chời". Ngô Thanh Vân lập tức trả lời, khẳng định đây là "năng khiếu" tự có: "Mẹ chưa có dạy luôn á".

Nhiều người khác cũng bị "đốn tim" bởi chi tiết này. "Trời sao em lại có thể biết đeo túi vào cánh tay nữa... yêu ghê", một người viết. Bà mẹ một con đáp gọn: "Dạ điệu lắm ạ". Bình luận này nhận được gần 40 lượt thích, trở thành một trong những bình luận nổi bật nhất dưới bài đăng.

Chiếc túi đỏ được Gạo móc gọn lên cánh tay như người lớn đi mua sắm. Ảnh: FBNV

Không chỉ biết khoác túi, Gạo còn được khen vì thái độ "đi chợ có nghề". Có người nhận xét bé "còn biết sờ sờ xem sản phẩm chứ hem có dễ dãi mua liền", người khác thì khen Gạo biết chọn hàng chứ không bốc đại. Khi một khán giả trêu rằng mua sắm phải nhanh, chậm là mất phần, Ngô Thanh Vân đáp lại đầy hài hước: "Dạ làm tỉnh bơ ạ". Thậm chí có người còn đùa rằng sau này 20 tuổi Gạo đi phỏng vấn xin việc có thể tự tin ghi vào hồ sơ "kinh nghiệm đi shopping 19,5 năm".

Đôi mắt tròn, má bánh bao và gương mặt "y chang ba Huy"

Bên cạnh màn mua sắm, ngoại hình của Gạo một lần nữa nhận được nhiều lời khen. Khán giả xuýt xoa trước đôi mắt to tròn đen láy và đôi má bánh bao của cô bé. Không ít người vẫn giữ nguyên nhận xét quen thuộc rằng Gạo "giống y chang ba Huy", tức doanh nhân Huy Trần, ông xã của Ngô Thanh Vân.

Đáng chú ý, một khán giả còn gửi kèm bức tranh chì vẽ chân dung Gạo đội khăn trùm đầu, ký tên "Gạo" ở góc, kèm câu hỏi: "Tranh chú vẽ Gạo xinh không mẹ V ơi?". Bức tranh nhanh chóng nhận về hơn 50 lượt thích.

Đôi mắt tròn và gương mặt bầu bĩnh của Gạo tiếp tục được khán giả khen ngợi. Ảnh: FBNV

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979, đón con gái đầu lòng với Huy Trần vào tháng 8/2025, khi cô 46 tuổi. Kể từ khi lên chức mẹ, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của con gái trên mạng xã hội. Gạo vừa mừng sinh nhật 1 tuổi hồi tháng 8 năm nay với bữa tiệc theo chủ đề công chúa Bạch Tuyết. Theo chia sẻ của mẹ, sau chuyến về thăm quê ngoại ở Na Uy, cô bé đã bắt đầu làm quen với lớp mẫu giáo, hiện chỉ học một buổi mỗi ngày. Trước đó, clip Gạo được bố mẹ đưa đến nhà hàng và "thử việc" ở nhiều vị trí khác nhau cũng từng khiến cư dân mạng cười nghiêng ngả.