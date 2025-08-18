Chỉ vì cái bình sữa mà Ngô Thanh Vân bị "hội mẹ chồng online" soi mói đến mức hot mom Helen Nguyễn phải lên tiếng

Trên hành trình nuôi con bằng sữa mẹ của bất kỳ người mẹ nào cũng đều vấp phải những vấn đề không mấy dễ dàng, thế nhưng hành trình nuôi con bằng sữa mẹ của người nổi tiếng đôi khi còn vấp phải những chuyện dở khóc dở cười hơn nữa.

Như đã biết, từ khi mang thai cho đến khi sinh nở và bắt đầu đảm nhiệm vai trò mẹ bỉm sữa, Ngô Thanh Vân luôn sẵn sàng chia sẻ những khó khăn cũng như những trải nghiệm lần đầu làm mẹ của mình.

Trong đó, việc quyết tâm nuôi con bằng sữa mẹ của cô nhận được rất nhiều sự ủng hộ và lời khen ngợi vì ở độ tuổi ngoài 40 việc nuôi con bằng sữa mẹ quả thực có rất nhiều khó khăn. Gần đây, Ngô Thanh vân có chia sẻ những hình ảnh trong 2 tuần đầu chăm sóc và cho bé Gạo ti mẹ. Và "drama" giời ơi đất hỡi cũng từ đây mà ra.

Drama của 2 chiếc bình sữa!

Trước đó, hot mom Helen Nguyễn chia sẻ hình ảnh bình sữa non sau 3 ngày sinh của mẹ bé Gạo cũng đã manh nha có vài bình luận thắc mắc nhưng vì là người có kinh nghiệm trong làng sữa mẹ nên hot mom Helen đã phải ghi chú rõ ràng là em bé Gạo ti mẹ trực tiếp hoàn toàn nên cũng giảm được phần nào những câu hỏi "vì sao", "sao không" rồi.

Tiếp theo là bình sữa mà Ngô Thanh Vân mới đăng tải với nội dung "Nay con được 2 tuần rồi mà trộm vía con lớn nhanh quá. Giờ mẹ hút sữa trữ cho con được rồi".

Thế là ngay lập tức, hội "mẹ chồng online" bắt đầu nhao nhao lao vào với 1001 câu hỏi vì sao không thế này, vì sao không làm thế kia... Tóm lại là vì sao phải trữ sữa mà không cho con ti mẹ trực tiếp.

Đến mức mà hot mom Helen Nguyễn, người trực tiếp hỗ trợ mẹ con bé Gạo trên con đường nuôi bé bằng sữa mẹ cũng phải lên tiếng về chuyện cái bình trữ sữa này.

"Mẹ Ngô Thanh Vân cho con bú mẹ trực tiếp từ lúc mới sinh em Gạo đến giờ và sau này vẫn vậy. Mà sao nhiều mẹ cứ nói mẹ: Hâm sữa làm gì? Hút làm gì? Sao không ôm con trực tiếp mới tốt? Đến giờ mẹ ôm em Gạo cho bú mẹ trực tiếp hoàn toàn mà?

Mấy cái bình đó mẹ hứng trong lúc cho em bú 1 bên, 1 bên cũng 100-200 ml đó chứ. Mẹ sinh con cũng vất vả thời gian đầu đau đủ thứ mệt đủ thứ Len có xếp lịch cho mẹ 1 cữ ngủ sâu để phục hồi nhờ ba trông em thôi chứ đâu hút sữa hoàn toàn?

Mẹ nhiều sữa đến độ đến giờ là cũng tắc mấy lần. Mỗi lần thông mà hứng ra cũng cả trăm ml. Mẹ nhiều sữa là mừng cho mẹ chứ ạ. Có ai hiểu lầm gì ko?".

Rất may mắn là Ngô Thanh Vân rất nhiều sữa để nuôi bé Gạo. Thế nhưng phải là những mẹ nhiều sữa và đã từng cho con bú mới hiểu rằng nhiều sữa thích thật đấy nhưng đi kèm với đó là tắc sữa, căng sữa, nếu không được xử lý đúng sẽ dẫn đến rất nhiều hệ luỵ như viêm vú, áp-se vú... điều này sẽ ảnh hưởng đến cả mẹ lẫn bé.

Cuối cùng, mỗi người mẹ đều có những lựa chọn riêng cho mình trên hành trình nuôi con nhỏ. Dù mẹ lựa chọn cho con ti trực tiếp, hút sữa cho con ti bình thì cũng là lựa chọn phù hợp nhất với cả mẹ và bé. Thay vì nhận xét, phán xét, hãy ủng hộ và cảm thông để hành trình làm mẹ của mỗi người phụ nữ bớt đi những khó khăn, vất vả.