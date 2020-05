Ngỡ ngàng về những tác phẩm điêu khắc "siêu thực" được tạo từ cát của người nghệ sĩ Tây Ban Nha!

Andoni Bastarrika - một nghệ sĩ người Tây Ban Nha đã khiến người dùng mạng xã hội được mở mang tầm mắt khi chia sẻ những tác phẩm nghệ thuật được tạo từ cát của ông.



Nếu nhìn tác phẩm của người nghệ sĩ này từ xa, bạn sẽ rất dễ bị nhầm đó là một con bò đực thật.

Từ con bò đực đến con cá mập và các con vật khác nữa, dưới bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú của Andoni chúng được tái hiện sống động y như thật. Nếu nhìn những con vật do Andoni tạo ra từ xa, bạn sẽ vô cùng giật mình vì tưởng là thật!

Andoni Bastarrika bắt đầu "mối lương duyên" với nghệ thuật điêu khắc cát vào mùa hè năm 2010, khi anh đi biển cùng 2 cô con gái của mình.

Tác phẩm điêu khắc đầu tiên anh thực hiện là một nàng tiên cá nhỏ. Nhờ vậy anh phát hiện ra món quà trời phú cho anh đó chính là đôi bàn tay khéo léo.

"Tôi đã cống hiến hết sức mình để xứng đáng với món quà của trời ban. Hơn 10 năm nay tôi đã dấn thân vào con đường nghệ thuật đó" - Anh Andoni chia sẻ.

Người đàn ông này cho biết, cát đã "mê hoặc" anh. Bởi chỉ cần nhìn thấy một bãi cát trước mặt là vô số ý tưởng trong đầu anh hiện ra.

"Để làm nên những tác phẩm sống động như thật, tôi phải sử dụng một đống cát ẩm cỡ lớn sau đó định hình và cố gắng thổi hồn vào tác phẩm.

Sau đó tôi sử dụng một cây gậy được mài sắc và một chiếc lông vũ để khắc sâu biểu hiện của con vật làm chúng trở nên sinh động hơn.

Đôi khi tôi sử dụng các vật liệu khác như tro, bột than, bột đất sét, bột đá có màu khác nhau, mảnh thủy tinh,... để trang trí cho tác phẩm của mình trở nên siêu thực.

Khó khăn nhất là việc giữ ẩm một khối lượng cát lớn. Vì chúng dễ bị gió làm khô, không còn liên kết lại được với nhau" - người nghệ sĩ Tây Ban Nha nói.

Anh Andoni cho rằng, việc tạo ra các tác phẩm từ cát vô cùng có ý nghĩa. Thậm chí anh nghĩ rằng con người chúng ta nên hành động như thế này: "Để tạo ra một thế giới tươi đẹp, trước hết tất cả chúng ta nên "ôm nhau" thật chặt.

Có rất nhiều lý do tại sao tôi thích tạo ra các tác phẩm điêu khắc động vật, nhưng một lý do chính đó là động vật là linh hồn tự do".