Ngỡ ngàng trước nhan sắc 13 năm không thay đổi của “mợ chảnh” Jun Ji Hyun

Mới đây, cộng đồng mạng xứ Hàn không khỏi bất ngờ trước một bài viết so sánh nhan sắc của Jun Ji Hyun trong Jirisan với bộ phim được quay vào 13 năm trước.

Sau khi xem bài đăng, nhiều người phải ngạc nhiên về thông tin nữ diễn viên đã ở tuổi 40. So sánh với khoảnh khắc trong bộ phim A Man Who Was Superman, nhan sắc Jun Ji Hyun dường như không có nhiều thay đổi sau 13 năm.



Jun Ji Hyun trong bộ phim Jirisan.

Hàng loạt bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ về vẻ đẹp vượt thời gian của Jun Ji Hyun xuất hiện trên mạng xã hội: "Tôi tưởng đã tới lúc Jun Jihyun già đi rồi? Sao mà vẫn giống nhau quá vậy", "Không phải chứ? Ma cà rồng à", "Tại sao chị ý lại làm được như thế trong khi phải nuôi con nhỉ? Gen đỉnh thật", "Có người nói chị ấy bước vào độ tuổi 40 rồi, sẽ có dấu vết thôi. Nhưng chị ấy đâu có giống người ở tuổi 40 đâu?".

Jun Ji Hyun trong bộ phim A Man Who Was Superman.

Trong thời gian gần đây, Jun Ji Hyun đang tham gia bộ phim Jirisan do đài tvN sản xuất. Trong phim, Jun Ji Hyun đảm nhận Seo Yi Kang - một kiểm lâm hàng đầu tại Công viên Quốc gia Núi Jiri. Đồng hành cùng với Seo Yi Kang là tân binh Kang Hyeon Jo vừa đảm nhận công việc làm kiểm lâm. Kang Hyeon Jo từng có quá khứ là trung úy quân đội nhưng bị tai nạn trong cuộc tuần hành trên núi Jiri. Seo Yi Kang trở thành người duy nhất mà Kang Hyeon Jo có thể tâm sự sau khi cùng trải qua biến cố.

Bộ phim Jirisan.

Bộ phim được chấp bút bởi Kim Eun Hee - biên kịch của nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Signal, Ghost và Kingdom. Jirisan sẽ chính thức phát sóng vào ngày 23/10/2021.