Ngỡ ngàng lời giải thích của người đàn ông khuyết tật chạy xe như diễn xiếc ở Bình Dương

Ngày 21-4, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã mời người đàn ông khuyết tật chạy xe máy buông tay lái, nằm ngửa ra sau yên xe lên làm việc, người này đã nhận ra hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm.

Danh tính người này là X.X.H (SN 1996, quê An Giang). Ông H. cho biết lý do nằm ngửa ra sau yên là do bị "đau lưng".

Cảnh sát giao thông mời ông H. lên làm việc

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông cho biết đối chiếu các quy định hiện hành, với các hành vi vi phạm này, ông H. sẽ bị xử phạt hành chính 10,5 triệu đồng và tịch thu phương tiện.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 21-4, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông khuyết tật ở Bình Dương đi xe máy "diễn xiếc" trên đường gây xôn xao cộng đồng mạng.

Theo hình ảnh trong clip, người đàn ông bị cụt tay phải đã dùng tay trái để điều khiển tay ga bên phải. Đáng nói, trong lúc chạy xe, người này còn buông tay, rồi nằm ngửa trên yên xe, lạng lách qua các phương tiện phía trước.