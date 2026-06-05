Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi đăng tải liên tiếp những dòng trạng thái đầy ẩn ý vào đêm khuya. Những chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, đặc biệt trong bối cảnh mối quan hệ giữa cô và Đoàn Thiên Ân luôn là đề tài được công chúng quan tâm.

Trên mạng xã hội Threads, Kỳ Duyên viết: "Nhiều khi không biết gì lại là niềm vui, nhỉ? Chứ trong tối nay mình biết nhiều thứ quá, nhưng mình vẫn vui, vì mình biết" kèm loạt biểu tượng cảm xúc cười. Chưa dừng lại ở đó, nàng hậu tiếp tục đăng thêm một trạng thái khác với nội dung: "Bột thích cái cảm giác mình không cần nói ra mà vẫn hiểu ý nhau ý. Các bạn cứ an tâm nhé, điều gì có giá trị thực sự sẽ luôn ở đó, và ngược lại, giá trị bị lệch lạc thì phải trở về vị trí mà nó không thuộc về".

Hoa hậu Kỳ Duyên bất ngờ có chia sẻ lạ giữa đêm. Ảnh: FBNV

Loạt chia sẻ của Kỳ Duyên xuất hiện vào thời điểm khuya muộn khiến nhiều người không khỏi tò mò. Trên các diễn đàn giải trí, cư dân mạng nhanh chóng suy đoán về nhân vật hoặc sự việc được Kỳ Duyên nhắc tới. Đáng chú ý, nhiều bình luận đã đồng loạt gọi tên Thiên Ân. Nguyên nhân là bởi mối quan hệ giữa hai nàng hậu từ lâu luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Cả hai từng nhiều lần vướng nghi vấn có mối quan hệ trên mức tình bạn khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau, tương tác thân thiết trên mạng xã hội.

Người đẹp 9x ẩn ý chuyện đã phát hiện ra một việc gì đó. Ảnh: FBNV

Không phải ngẫu nhiên mà cứ mỗi động thái của Kỳ Duyên hay Thiên Ân đều nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Suốt hơn 1 năm qua, hai nàng hậu liên tục bị cư dân mạng đặt vào "tầm ngắm" bởi loạt khoảnh khắc đồng hành thân thiết từ công việc đến cuộc sống riêng.

Mọi chuyện bắt đầu từ giữa năm 2024 khi mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là Kỳ Duyên và Thiên Ân cùng xuất hiện tại một địa điểm giải trí ở TP.HCM. Dù người trong cuộc không lên tiếng, nhưng từ thời điểm đó, hội "thám tử online" đã bắt đầu hành trình soi từng động thái của cả hai.

Từ những chuyến công tác, du lịch có lịch trình trùng khớp, những lần check-in cùng địa điểm cho đến các món đồ được cho là sử dụng chung, tất cả đều nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng. Không ít lần, netizen còn phát hiện Kỳ Duyên và Thiên Ân xuất hiện trong ảnh của nhau dù không trực tiếp đăng ảnh chụp chung.

Đáng chú ý hơn, cả hai cũng duy trì tần suất tương tác dày đặc trên mạng xã hội. Những bình luận qua lại, lời động viên hay cách gọi đối phương bằng những biệt danh thân mật liên tục trở thành chủ đề được bàn luận. Mỗi lần một trong hai người có động thái mới, cái tên còn lại gần như ngay lập tức bị réo gọi trong phần bình luận.

Kỳ Duyên và Thiên Ân từng nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý vì những khoảnh khắc đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống. Ảnh: FBNV

Đỉnh điểm phải kể đến dịp giao thừa năm 2026 khi Kỳ Duyên và Thiên Ân cùng chia sẻ khoảnh khắc đón năm mới bên nhau. Trong khi nhiều nghệ sĩ lựa chọn sum họp gia đình hoặc tham gia các sự kiện lớn, hai nàng hậu lại xuất hiện trong cùng một không gian riêng tư, cùng dùng bữa và ghi lại những khoảnh khắc đầy thoải mái. Chính chi tiết này càng khiến cộng đồng mạng tin rằng mối quan hệ giữa họ không đơn thuần chỉ là đồng nghiệp hay bạn bè thân thiết.