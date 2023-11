"Nghiện" điện thoại, nam giới giảm khả năng sinh sản

5.606 nam giới từ 18-22 tuổi đã tham gia cuộc khảo sát tại 6 trung tâm ở Thụy Sĩ, ghi nhận chi tiết thời lượng và tần suất sử dụng điện thoại, cũng như thực hiện các kiểm tra thể chất về giải phẫu bộ phận sinh dục, thể tích tinh hoàn và mẫu tinh dịch.



Sử dụng điện thoại di động quá thường xuyên có thể làm giảm chất lượng tinh trùng ở nam giới trẻ. Ảnh: REUTERS

Kết quả vừa được công bố trên tạp chí y học Fertility and Sterility cho thấy nam giới sử dụng điện thoại di động với tần suất cao (trên 20 lần/ngày) có nồng độ tinh trùng bị giảm 21%, tổng số lượng tinh trùng giảm 22% so với người hiếm khi sử dụng nó. Họ cũng có nguy cơ cao rơi vào tình trạng nồng độ và số lượng tinh trùng giảm thấp hơn tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về những người đàn ông có khả năng sinh sản tốt. Hơn 87% nam giới cho biết họ cất điện thoại trong túi quần khi không dùng đến, song nghiên cứu chỉ rõ việc này không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, tác hại chỉ đến khi họ sử dụng thiết bị.

Theo các tác giả, điều này nhấn mạnh tính thực tế của mối lo ngại rằng tiếp xúc quá mức với trường điện từ tần số vô tuyến từ điện thoại ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới. Vô sinh hiện ảnh hưởng đến khoảng 17% các cặp vợ chồng trên thế giới, 50% các trường hợp là do người chồng.