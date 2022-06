Nghiên cứu mới phát hiện người độc thân dễ gặp nguy hiểm hơn các cặp vợ chồng: Muốn sống thọ, đừng ở một mình!

Kết hôn giảm nguy cơ đối diện với nguy hiểm



Ngày 16/6 vừa qua, Korea Bizwire đưa tin kết quả một nghiên cứu so sánh tỷ lệ nguy hiểm giữa người độc thân và các cặp vợ chồng đã được tiến hành trong suốt 15 năm qua.

Cụ thể, các nhà khoa học đã thực hiện nghiên cứu giữa 538.377 người sống cùng vợ chồng với 84.763 sống một mình ở các quốc gia châu Á bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore.

Nhóm sống một mình bao gồm những người đã ly thân, ly hôn, góa bụa hoặc chưa từng kết hôn.

Kết quả cho thấy những người nói rằng họ sống một mình đối mặt với tỷ lệ nguy hiểm là 27,1%, cao hơn nhiều so với mức 18,6% ở những người sống cùng vợ hoặc chồng. Trong đó, người chưa từng kết hôn cao hơn 62% so với các cặp vợ chồng. Tỷ lệ đối diện nguy hiểm của những người đã ly hôn, ly thân hoặc góa bụa cao hơn lần lượt 38%, 35% và 9% so với các cặp vợ chồng sống chung.

Nhóm nghiên cứu giải thích trong trường hợp mắc bệnh mạn tính, vợ hoặc chồng có vai trò hiệu quả trong việc yêu cầu cơ quan y tế giúp đỡ và điều trị nhất cho bạn đời của mình. Điều này có tác động lớn đến sự an toàn và giảm nguy cơ tử vong của người bệnh.

Người độc thân đối diện nhiều nguy hiểm hơn so với người đã kết hôn

"Đàn ông nhận được nhiều lợi ích về sức khỏe từ hôn nhân hơn phụ nữ. Chúng tôi cũng quan sát thấy tỷ lệ tử vong giảm ở nhóm này. Bởi phần lớn nam giới có xu hướng bỏ thói quen hút thuốc, uống rượu và tập thể dục nhiều hơn sau khi cưới vợ và sinh con. Trách nhiệm xã hội nặng nề hơn sau khi lập gia đình cũng có tác động tích cực đến các hoạt động liên quan tới sức khỏe của nam giới", Tiến sĩ Shin Ae-sun từ Đại học Y khoa Đại học Quốc gia Seoul, người tham gia nghiên cứu này, cho biết.

Đàn ông sống thọ hơn khi kết hôn

Cũng liên quan đến vấn đề an toàn trong cuộc sống giữa những người độc thân và đã kết hôn, một nghiên cứu mới nhất từ Trung tâm Ung thư quốc gia Nhật Bản đã chỉ ra rằng những người đàn ông lựa chọn sống độc thân, hoặc kết hôn nhưng ly hôn sẽ có nguy cơ chết sớm hơn những người không kết hôn do dễ mắc các bệnh nền nguy hiểm và thường có hành vi bốc đồng.

Kết quả được công bố trên tạp chí JAMA Network Open cho thấy, 86,4% trong tổng số 623.140 hồ sơ trong nghiên cứu là người đã kết hôn. Nhóm còn lại bao gồm cả những người độc thân, ly thân, ly hôn hoặc góa bụa. Tổng số 123.264 trường hợp tử vong đã được ghi lại trong suốt 15 năm nghiên cứu hầu hết là do ung thư (41.362), bệnh mạch máu não (14.563) và bệnh đường hô hấp (13.583).

Những người chưa kết hôn có nguy cơ tử vong do bệnh mạch máu não, bao gồm đột quỵ và chứng phình động mạch, cao hơn 12% so với những người đã kết hôn. Tỉ lệ tử vong do bệnh tim mạch vành cao hơn 20%. Người chưa/khôngkết hôn/ly thân cũng có nguy cơ tử vong do các bệnh về hệ tuần hoàn, chẳng hạn như đau tim, bệnh tim và suy tim cao hơn 17%.

Họ phải đối mặt với nguy cơ tử vong do các nguyên nhân bên ngoài gây tử vong cao hơn 19%, như tai nạn hoặc thương tích. Nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp như bệnh phổi và hen suyễn, cũng tăng 14%, nguy cơ tử vong do ung thư cao hơn 6%.

Thậm chí, nghiên cứu chỉ ra rằng ngay cả những người mắc các bệnh như ung thư, tiểu đường và huyết áp cao cũng có nhiều khả năng sống lâu hơn nếu họ đã kết hôn.

Trái ngược với đàn ông, phụ nữ lại ít nhận "tác dụng bảo vệ" của hôn nhân hơn so với đàn ông, theo các nhà nghiên cứu, có thể sự bất bình đẳng giới - điều khá phổ biến trong gia đình người châu Á.

Song, dù việc lập gia đình có nhiều lợi ích, ngày càng nhiều thanh niên châu Á lựa chọn không kết hôn. Dữ liệu chính thức từ Trung Quốc cho thấy số cặp vợ chồng mới cưới đã giảm đều trong 8 năm liên tiếp, từ 13,47 triệu cặp đôi năm 2013 xuống còn 7,6 triệu cặp đôi vào năm 2021, tức là gần 50%.

Khoảng 44% phụ nữ và 25% đàn ông Trung Quốc trong độ tuổi từ 18 đến 26 tại các khu vực thành thị cho biết họ không có kế hoạch kết hôn, theo cuộc khảo sát của Liên đoàn Thanh niên hồi tháng 10 năm ngoái, SCMP đưa tin.