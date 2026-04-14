Nghiên cứu mới phát hiện: Gần 2 tỷ người sẽ mắc 1 căn bệnh vào năm 2050

Theo nghiên cứu về gánh nặng toàn cầu của bệnh tật, thương tích và các yếu tố rủi ro (GBD) được công bố trên tạp chí Lancet Gastroenterology & Hepatology mới đây do Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe, một viện nghiên cứu y tế công cộng thuộc Đại học Washington ở Seattle (Mỹ) thực hiện, bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MASLD), trước đây được gọi là bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD), là một trong những bệnh về gan phổ biến nhất và đang phát triển nhanh nhất trên toàn cầu.

Theo ước tính mới nhất, hiện có 1,3 tỷ người trên toàn thế giới mắc MASLD, tăng 143% chỉ trong ba thập kỷ. Khoảng 1/6 dân số (16%) bị ảnh hưởng.

Dự báo tỷ lệ mắc bệnh sẽ còn tăng cao hơn nữa, chủ yếu do sự tăng trưởng dân số toàn cầu kết hợp với những thay đổi trong lối sống, chẳng hạn như tình trạng béo phì và lượng đường trong máu cao ngày càng gia tăng.

Theo nghiên cứu, năm 1990 có khoảng 500 triệu người mắc MASLD. Đến năm 2023, con số này đã tăng lên 1,3 tỷ. Dự kiến đến năm 2050, MASLD sẽ ảnh hưởng đến 1,8 tỷ người, tăng 42% so với năm 2023.

Tỷ lệ mắc bệnh toàn cầu đã tăng lên 14.429 trường hợp trên 100.000 người vào năm 2023, tương ứng với mức tăng 29% so với năm 1990.

MASLD phổ biến hơn ở nam giới so với nữ giới và có tỷ lệ mắc cao nhất ở người lớn tuổi từ 80 đến 84 tuổi. Tuy nhiên, số người bị ảnh hưởng nhiều nhất lại ở độ tuổi trẻ hơn, khoảng 35-39 tuổi ở nam giới và 55-59 tuổi ở nữ giới.

Lượng đường trong máu cao là nguyên nhân hàng đầu gây ra các vấn đề sức khỏe liên quan đến MASLD trên toàn cầu, tiếp theo là chỉ số BMI cao và hút thuốc, cho thấy mối liên hệ chặt chẽ với bệnh tiểu đường loại 2 và béo phì.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng mặc dù số người mắc bệnh ngày càng tăng, nhưng tác động tổng thể đến sức khỏe, được đo bằng số năm mất đi do bệnh tật hoặc tử vong, vẫn ổn định.

Điều đó cho thấy những tiến bộ trong điều trị và chăm sóc đang giúp mọi người sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn, và sự gia tăng số ca bệnh chủ yếu xảy ra ở giai đoạn đầu của bệnh.

Tuy nhiên, số lượng ca bệnh ngày càng tăng vẫn đồng nghĩa với việc nhiều người có nguy cơ mắc các biến chứng nghiêm trọng như xơ gan hoặc ung thư trong tương lai.

MASLD thường liên quan đến tình trạng thừa cân và thường có thể được điều trị bằng cách thay đổi lối sống.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), bệnh này thường không gây ra bất kỳ triệu chứng nào, và nhiều người mắc bệnh mà không hề hay biết. Bệnh thường chỉ được phát hiện khi bệnh nhân làm xét nghiệm vì một lý do khác.

Các triệu chứng có thể bao gồm cảm giác rất mệt mỏi, cảm thấy không khỏe nói chung và đau hoặc khó chịu ở gan, thường cảm thấy ở vùng bụng dưới bên phải xương sườn.

Các tác giả cho biết những phát hiện này nhấn mạnh rằng MASLD đang ngày càng ảnh hưởng đến người trẻ tuổi, trong bối cảnh sức khỏe và lối sống ngày càng xấu đi.

Sự gia tăng số ca mắc bệnh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận thức đây là một ưu tiên sức khỏe toàn cầu và việc phát triển các chính sách, chiến dịch nâng cao nhận thức và các biện pháp can thiệp để giảm thiểu tác động ngày càng tăng của nó và ngăn ngừa các biến chứng trong tương lai, họ cho biết.