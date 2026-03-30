Ngày đầu tiên đi học lại, mẹ của bé Lý phát hiện con trai mình lại ngồi ở bàn đầu. Nhưng điều khiến chị lo lắng là: Suốt một năm qua, cậu bé chỉ cao thêm 4cm, trong khi bạn cao nhất lớp tăng tới 8cm.

Chị bắt đầu sốt ruột, bởi ở nhà nào là canxi, vitamin D, canh xương… đủ thứ đều được chị "bồi bổ" cho con, nhưng thằng bé vẫn không cao lên.

Nỗi lo này thực ra rất quen thuộc với không ít phụ huynh, khi mà nhiều trẻ chưa đạt chiều cao như kỳ vọng. Trong khi đó, tình trạng bổ sung canxi mù quáng dẫn đến táo bón, sỏi thận lại tăng lên. Thế nhưng, dù rất mong con cao lớn, nhiều cha mẹ lại không biết một điều rằng: Mùa xuân - hè đúng là "thời điểm vàng" để phát triển chiều cao, nhưng nếu đi sai hướng thì bổ sung bao nhiêu cũng vô ích.

Vì sao mùa xuân-hè là "cửa sổ vàng" để tăng chiều cao?

Vào mùa xuân, thời gian chiếu sáng kéo dài hơn, cơ thể tăng sản xuất serotonin và vitamin D - giống như "nhấn nút tăng tốc" cho sự phát triển của xương.

Nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy: Tốc độ tăng trưởng của trẻ từ tháng 3-5 có thể gấp 2–2,5 lần so với giai đoạn tháng 9-11.

Tuy nhiên, cơ hội chỉ đến với những ai chuẩn bị đúng cách. Muốn tận dụng "cửa sổ vàng" này, mấu chốt không nằm ở việc "bổ sung", mà là điều chỉnh đúng cách.

3 yếu tố quan trọng hơn cả uống canxi

Yếu tố 1: Ngủ sâu quan trọng hơn ngủ sớm

Hormone tăng trưởng (GH) là "chỉ huy trưởng" quyết định chiều cao, và nó chỉ được tiết ra mạnh khi trẻ ngủ sâu.

Đỉnh tiết hormone đầu tiên: 22h - 1h sáng

Đỉnh thứ hai: 5h - 7h sáng

Lưu ý: Tránh thiết bị điện tử ít nhất 1 giờ trước khi ngủ. Ánh sáng xanh sẽ ức chế melatonin, khiến trẻ ngủ không sâu và bỏ lỡ thời điểm tiết hormone quan trọng.

Yếu tố 2: Vận động theo chiều dọc kích thích xương phát triển

Các bài tập như nhảy dây, chơi bóng rổ, bật nhảy chạm cao… tạo áp lực vừa phải lên xương. Cơ thể sẽ phản ứng bằng cách tăng hoạt động của tế bào tạo xương, hiểu đơn giản là "ra tín hiệu cho xương phát triển khỏe và dài hơn".

Gợi ý luyện tập (4-5 lần/tuần):

Nhảy dây: 10-15 phút/lần, chia nhiều hiệp

Bật nhảy chạm cao: 20-30 lần

Bơi lội: Giúp kéo giãn toàn thân, giảm áp lực lên khớp

Cảnh báo: Các bài tập tạ nặng như cử tạ, tạ tay không phù hợp với trẻ dưới 12 tuổi, có thể làm tổn thương sụn tăng trưởng (đầu xương), ảnh hưởng ngược đến chiều cao.

Yếu tố 3: Dinh dưỡng cân bằng, không phải càng nhiều càng tốt

Canxi chỉ là "nguyên liệu", vitamin D là "người vận chuyển", còn protein là "thợ xây" - thiếu bất kỳ yếu tố nào thì "ngôi nhà chiều cao" cũng không thể hoàn thiện.

Lưu ý quan trọng:

Đừng bổ sung canxi một cách mù quáng. Việc dư canxi có thể cản trở hấp thu sắt, kẽm, thậm chí gây sỏi thận.

Ưu tiên bổ sung qua thực phẩm tự nhiên. Nếu cần dùng thực phẩm bổ sung, nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

Khi nào cần đưa trẻ đi khám?

Nếu trẻ có các dấu hiệu sau, nên đưa đi khám chuyên khoa nội tiết nhi:

Mỗi năm cao dưới 5cm (từ 3 tuổi đến trước dậy thì)

Luôn nằm trong nhóm 3 bạn thấp nhất lớp

Thấp hơn bạn cùng tuổi trên 2 độ lệch chuẩn (khoảng 10cm)

Đừng đợi đến khi sụn tăng trưởng đóng lại (thường khoảng 14 tuổi ở bé gái, 16 tuổi ở bé trai) mới lo lắng. Kiểm tra tuổi xương có thể giúp dự đoán khả năng tăng trưởng còn lại.

Nhà có trẻ từ 3-14 tuổi, nên lưu lại hướng dẫn này và áp dụng trong 3 tháng mùa xuân.