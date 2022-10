Nghiên cứu mới cho thấy tất cả những người mắt xanh trên hành tinh của chúng ta có chung một tổ tiên duy nhất!

Một nghiên cứu mới cho thấy rằng những người có đôi mắt xanh có nguy cơ phụ thuộc vào rượu cao hơn so với những người có đôi mắt sẫm màu. Do đó, phát hiện này bổ sung thêm bằng chứng cho ý kiến cho rằng nghiện rượu có một thành phần di truyền. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Di truyền Y học Hoa Kỳ, Phần B: Di truyền Thần kinh cho thấy rằng những người Mỹ gốc Âu có đôi mắt xanh có tỷ lệ lệ thuộc vào rượu cao hơn tới 83%, so với những người đối chứng có màu mắt sẫm hơn. Nghiên cứu này cho thấy nghiện rượu có một thành phần di truyền liên kết với các chuỗi gen xác định màu mắt, điều này có thể giúp giải thích mối liên quan. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, lý do của mối tương quan vẫn chưa được biết và cần phải nghiên cứu thêm để hiểu đầy đủ về mối tương quan này trong các phát hiện.