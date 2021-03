Nghiên cứu mới: Ai cũng nên ăn uống kiểu này để kéo dài tuổi thọ

Gần đây, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí "Circulation" của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) cho thấy sự kết hợp ăn trái cây và rau quả có thể làm giảm nguy cơ bệnh tật và kéo dài tuổi thọ.



"Life Times" kết hợp với nghiên cứu này để phỏng vấn chuyên gia dinh dưỡng Phó giáo sư Phạm Chí Hồng, Giám đốc kiêm Bác sĩ trưởng Khoa Dinh dưỡng của Bệnh viện Liên kết thứ hai của Trường Đại học Y khoa Chiết Giang, cho bạn biết mức tiêu thụ trái cây và rau quả hàng ngày thế nào là tốt nhất để bảo vệ sức khỏe.

Đại học Harvard: 5 phần trái cây và rau mỗi ngày để kéo dài tuổi thọ

Ăn 5 loại rau và trái cây mỗi ngày có thể tăng tuổi thọ

Các nhà nghiên cứu từ Trường Y tế Công cộng Harvard đã thực hiện một nghiên cứu kéo dài 30 năm trên gần 2 triệu người trưởng thành và phát hiện ra rằng ăn nhiều trái cây và rau quả có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong. Để xác định lượng trái cây và rau quả tối ưu hàng ngày, nhóm nghiên cứu trước tiên đã phân tích dữ liệu từ Nghiên cứu Sức khỏe Y tá Hoa Kỳ (NHS) và Nghiên cứu Theo dõi Chuyên gia Y tế (HPFS), bao gồm 108.735 đối tượng và thời gian theo dõi. lên đến 30 năm.

Đồng thời, các nhà nghiên cứu cũng thu thập dữ liệu về lượng trái cây và rau quả và nguy cơ tử vong trong 26 nghiên cứu khác, bao gồm 1.892.885 người tham gia ở 29 quốc gia và khu vực ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Châu Phi và Châu Đại Dương. Dựa trên dữ liệu của 2 triệu người ở trên, sau khi điều chỉnh ảnh hưởng của các yếu tố khác, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng: Ăn 2 phần trái cây + 3 phần rau (80 gam mỗi khẩu phần) mỗi ngày có thể là liều lượng và sự kết hợp tốt nhất để kéo dài tuổi thọ.

So với những người ăn 2 phần trái cây và rau mỗi ngày, thì những người ăn 5 phần trái cây và rau mỗi ngày giảm 13% nguy cơ tử vong, giảm 12% nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giảm 10% nguy cơ tử vong do ung thư và giam 35% nguy cơ tử vong do bệnh đường hô hấp.

Tuy nhiên khoai tây và nước trái cây không có trong danh sách này

Không phải tất cả các loại trái cây và rau quả đều có lợi cho việc giảm nguy cơ tử vong và kéo dài tuổi thọ. Nước trái cây và các loại rau giàu tinh bột (chẳng hạn như ngô, khoai tây) không được tìm thấy có liên quan đến những lợi ích này.

Các loại rau lá xanh (như rau bina, rau diếp và cải xoăn), và trái cây và rau quả giàu β-carotene và vitamin C (như trái cây họ cam quýt, quả mọng, cà rốt) đều được chứng minh là có tác dụng giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong. Nhìn chung, nghiên cứu quy mô lớn này đã xác định lượng trái cây và rau quả hàng ngày tốt nhất, tức là ăn 2 phần trái cây và 3 phần rau (mỗi phần 80 gam) mỗi ngày, là hiệu quả nhất trong việc ngăn ngừa bệnh tật, giảm nguy cơ tử vong và kéo dài tuổi thọ.

Nếu bạn không ăn đủ trái cây và rau quả, cơ thể bạn sẽ trải qua 5 thay đổi lớn

"Hướng dẫn chế độ ăn uống cho cư dân Trung Quốc (2016)" đã chỉ ra rằng ăn không đủ trái cây và rau quả là một trong mười yếu tố nguy cơ cao gây tử vong cho cư dân trên khắp thế giới. Vào năm 2019, Học viện Dinh dưỡng Hoa Kỳ đã phát hành một báo cáo nghiên cứu chế độ ăn uống toàn cầu, trong đó đề cập rằng gần 3 triệu người trên thế giới có thể chết vì bệnh tim và đột quỵ vì không ăn đủ trái cây và rau quả mỗi năm.

Ăn trái cây và rau giúp đẹp da

1. Tổn thương da: Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients cho thấy phụ nữ tiêu thụ ít trái cây và rau quả có nguy cơ mắc bệnh viêm da tiết bã tăng 47%.

2. Tăng cân: Trang web sức khỏe Livestrong của Mỹ đã đăng một bài báo rằng việc thêm rau và trái cây vào chế độ ăn uống có liên quan đến việc giảm cân. Nguyên nhân có thể là do trái cây và rau có nhiều chất xơ và hàm lượng nước, ít calo giúp bạn no lâu mà không cung cấp quá nhiều calo.

3. Ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch: Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa "International Journal of Molecular Science" cho thấy ăn nhiều thực phẩm thực vật như trái cây và rau quả trong chế độ ăn uống của bạn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Trái cây và rau quả có chứa các chất dinh dưỡng đặc biệt được gọi là "phytochemical" giúp giảm viêm khắp cơ thể. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trái cây và rau quả giúp chống lại chứng viêm mãn tính này và có liên quan đến việc ngăn ngừa bệnh tim mạch.

Rau của và trái cây cũng tốt cho hệ tiêu hóa

4. Rối loạn tiêu hóa: Sự gia tăng số lượng và các loại vi khuẩn trong ruột là yếu tố sống còn đối với hệ thống miễn dịch. Theo Trường Y tế Công cộng Harvard, chất xơ rất tốt cho đường ruột. Chất xơ là một loại carbohydrate trong thức ăn thực vật, giúp thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

5. Tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường: Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y khoa Anh cho thấy những người có hàm lượng vitamin C cao nhất trong cơ thể có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 thấp nhất. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hàm lượng chất xơ cao trong trái cây và rau quả giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C cũng sẽ cho phép bạn giảm lượng thức ăn có đường khác.

Nguồn: QQ