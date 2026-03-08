Con người ai cũng mong muốn sống lâu, sống khỏe. Vì vậy, nhiều người sẵn sàng tìm đủ cách để cải thiện sức khỏe, từ ăn uống lành mạnh, bổ sung các thực phẩm giàu dinh dưỡng cho đến sử dụng nhiều loại thực phẩm chức năng.

Tuy nhiên, một số nghiên cứu về sức khỏe, trong đó có các phân tích của các nhà khoa học tại Harvard University, cho thấy việc kéo dài tuổi thọ đôi khi không đòi hỏi những thay đổi quá phức tạp. Chỉ cần duy trì thói quen tập thể dục khoảng 10 phút mỗi ngày, với cường độ phù hợp với thể trạng, cũng có thể giúp chúng ta sống khoẻ và sống thọ hơn.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nó phần nào khác với suy nghĩ phổ biến trước đây. Nhiều người cho rằng muốn chống lão hóa phải tập luyện cường độ cao, vận động trong thời gian dài và tiêu hao nhiều năng lượng. Trong khi đó, các chuyên gia sức khỏe cho rằng điều quan trọng không chỉ nằm ở việc vận động nhiều, mà còn ở khả năng duy trì khối cơ và sức mạnh của cơ thể theo thời gian.

Theo các nghiên cứu về sinh lý học, quá trình lão hóa của cơ thể không chỉ thể hiện ở nếp nhăn hay sự thay đổi ngoại hình, mà còn diễn ra âm thầm bên trong thông qua sự suy giảm khối cơ. Khi con người bước sang tuổi 30, khối lượng cơ bắp bắt đầu giảm dần theo từng năm. Đến tuổi trung niên, tốc độ mất cơ có thể tăng nhanh hơn, kéo theo nhiều hệ quả như giảm sức mạnh vận động, trao đổi chất chậm lại và nguy cơ té ngã cao hơn.

Chính vì vậy, tập luyện phù hợp được xem là yếu tố quan trọng trong việc duy trì sức khỏe lâu dài. Những bài tập đơn giản như chống đẩy, squat, plank hoặc các động tác sử dụng trọng lượng cơ thể có thể kích hoạt và duy trì hoạt động của các nhóm cơ chính. Chỉ cần khoảng 10 phút mỗi ngày, nếu thực hiện đều đặn và phù hợp với thể trạng, cơ thể vẫn có thể nhận được nhiều lợi ích tích cực.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy việc duy trì tập luyện sức mạnh khoảng hai lần mỗi tuần có liên quan đến nguy cơ tử vong thấp hơn so với những người hoàn toàn không vận động. Điều đáng chú ý là những bài tập này không nhất thiết phải kéo dài quá lâu. Việc dành khoảng 10 phút mỗi ngày cho các động tác cơ bản cũng có thể mang lại hiệu quả tích lũy theo thời gian.

Một lý do khác khiến thói quen tập luyện này được nhiều người quan tâm là tính thực tế. Trong nhịp sống bận rộn hiện nay, không phải ai cũng có thời gian chạy bộ vào buổi sáng hoặc đến phòng gym thường xuyên. Nhiều người làm việc đến tối muộn, quỹ thời gian dành cho việc chăm sóc sức khỏe vì thế cũng trở nên hạn chế.

Trong bối cảnh đó, các bài tập ngắn gọn có thể thực hiện ngay tại nhà trở thành lựa chọn phù hợp với nhiều người. Chỉ cần một khoảng không gian nhỏ trong phòng khách và một tấm thảm tập, mọi người đã có thể thực hiện các động tác đơn giản như chống đẩy, squat hoặc plank trong vài phút. Khi duy trì đều đặn mỗi ngày, những bài tập ngắn này vẫn có thể giúp cơ thể giữ được sức mạnh cơ bản và hạn chế quá trình mất cơ theo tuổi tác.

Dù vậy, không nên xem tập luyện sức mạnh là phương pháp vận động duy nhất. Chạy bộ, bơi lội hay các hoạt động thể chất khác vẫn có vai trò quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe tim mạch và sức bền. Mỗi hình thức vận động đều mang lại lợi ích riêng và có thể bổ trợ cho nhau.

Điều quan trọng nhất không nằm ở việc lựa chọn một phương pháp “tốt nhất”, mà ở khả năng duy trì thói quen vận động phù hợp trong thời gian dài. Bên cạnh đó, việc chăm sóc sức khỏe cũng cần gắn liền với chế độ ăn uống khoa học và sinh hoạt điều độ, nhằm tạo nền tảng ổn định cho cơ thể duy trì thể trạng tốt và hạn chế nguy cơ lão hóa sớm.