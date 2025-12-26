Nghiền ăn phở, chàng trai “cưa” luôn con gái chủ quán, ngày cưới nhận 4 sổ đỏ, 1 tỷ tiền mặt, 2 cây vàng

Khách quen cưới luôn con gái chủ tiệm phở

Lê Thành Tín (26 tuổi, kinh doanh bất động sản ở TP.HCM) vừa kết hôn được khoảng 1 năm và mới đón thêm thiên thần nhỏ gần 1 tháng tuổi. Câu chuyện tình yêu, hôn nhân của Tín và vợ - Minh Thư (23 tuổi) có rất nhiều thú vị, khiến mọi người phải "wow" lên rằng giữa họ có nhiều duyên nợ.

Tín từng bán một ngôi nhà cho anh Bùi Văn Bình (ca sĩ, nghệ danh Khánh Bình) và nằm mơ rằng mình sẽ trở thành con rể của chủ nhà. Anh Bình sau này đã mở một nhà hàng kinh doanh ăn uống tại ngôi nhà nói trên. Tại đây có bán món “phở 2 tô” rất hợp khẩu vị của Tín nên anh chàng thường xuyên ghé quán ăn và có cơ hội gặp gỡ Minh Thư - con gái anh Bình. Thư làm quản lý tại quán phở của bố.

Cặp đôi Thành Tín và Minh Thư.

Cả hai quyết định làm đám hỏi chỉ sau 3 tháng hẹn hò.

Sau thời gian gặp gỡ, tiếp xúc, vị khách quen và cô quản lý quán phở đã dần cảm mến nhau. Anh Bình biết chuyện, cũng có quan sát Tín, thấy chàng trai hiền lành, dễ mến nên ưng ý.

Ngày Tín đưa Thư về ra mắt gia đình, nhà trai rất ưng ý bởi nàng dâu tương lai tính tình hiền lành, lại khéo nấu nướng. Nhờ được 2 bên gia đình vun vén nên chuyện tình cảm của cặp đôi tiến triển thuận lợi. Sau khi hẹn hò được 3 tháng, anh Bình có dự định sang Mỹ nên Tín đã xin phép ba vợ cho 2 đứa tổ chức đám hỏi cho... "chắc ăn". 5 tháng sau đám hỏi thì cặp đôi chính thức nên duyên vợ chồng.

Vào ngày cưới, Tín và Thư được bố mẹ trao nhiều quà “khủng”. Gia đình Tín tặng 4 sổ đỏ, nhà đất, cùng 1 tỷ đồng tiền mặt. Còn anh Bình cũng trao cho các con 2 cây vàng.

Chuyện tình cảm của vợ chồng Thư được 2 bên gia đình ủng hộ hết sức.

Cô dâu, chú rể và 2 mẹ trong ngày trọng đại.

Ba vợ, con rể như 2 người bạn

Còn trẻ tuổi, lại khá hiền lành nên trước đây, Tín có chút ngại ngùng, e dè khi tiếp xúc với ba vợ. Song từ khi chính thức trở thành con rể, mối quan hệ giữa 2 ba con rất vui vẻ, thoải mái, gặp nhau là đi ăn uống. Tính cách của 2 ba con cũng giống nhau, đều hiền và trầm tính. Anh Bình trẻ trung hơn so với độ tuổi nên 2 cha con giống như những người bạn.

Anh Bình rất hạnh phúc vì có một chàng rể ngoan, hiếu thảo, hai bên sui gia quý mến nhau, hỗ trợ hết sức để các con có được cuộc sống hạnh phúc, nhẹ nhàng, thoải mái, thư thả, không áp lực.

Nhắn nhủ tới ba vợ, chàng rể gửi lời cảm ơn sâu sắc, mong ba nhiều sức khỏe, luôn yêu thương và đồng hành với các con.

Tín (bên trái ảnh) và ba vợ có mối quan hệ rất tốt đẹp, thoải mái như 2 người bạn.

Đáp lại, anh Bình "chấm điểm" con rể cũng đã đạt 80% rồi. Nam ca sĩ cảm ơn Tín đã luôn yêu thương vợ, con, kính trọng ông bà, cha mẹ. Anh cảm ơn gia đình sui gia đã chăm sóc chu đáo cho con, cháu.

Ba vợ trẻ trung mong rằng con rể sẽ nỗ lực, thành công hơn nữa trong sự nghiệp, xây được nhiều ngôi nhà đẹp cho mọi người.

Nguồn: Mẹ chồng nàng dâu, ảnh: Facebook nhân vật