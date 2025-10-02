Cặp đôi "chơi lớn" tổ chức tiệc ly hôn, mời khách đến nhận lại tiền mừng cưới

Cặp đôi đến từ thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, thu hút sự chú ý của dư luận nước này khi quyết định "ly hôn trong văn minh".

Theo báo Dân trí, chú rể là Ngô Lương còn cô dâu có tên Viên Thần. Cả hai tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè đôi bên. Viên Thần cho biết, hai vợ chồng đều có công việc ổn định với mức thu nhập tốt và không ai bị phụ thuộc vào kinh tế của đối phương.

Sau lễ cưới đình đám chưa được bao lâu, cặp đôi tự cảm thấy cuộc sống không tìm được tiếng nói chung, nên quyết định chia tay trong hòa bình. Tuy nhiên, họ không chọn cách ly hôn bình thường như những người khác mà tổ chức một buổi "tiệc ly hôn".

Cả hai mời tất cả những người thân, bạn bè đến dự. Những vị khách này đều là những khách mời trong tiệc cưới của Nguyên Thuần và Ngô Lương trước đây. Giờ đây họ lại xuất hiện để chứng kiến một khoảnh khắc quan trọng khác trong cuộc đời của hai người.

Tại buổi lễ, màn hình lớn ghi dòng chữ "Lễ ly hôn" và một bức ảnh lớn của hai nhân vật chính. Tuy nhiên, cặp vợ chồng trong ảnh không nhìn vào nhau như trước mà lại nhìn về hai hướng khác nhau, báo hiệu sắp "đường ai nấy đi". Dưới bức ảnh là dòng chữ "hết duyên, hết phận".

Nhưng điều đặc biệt ở buổi tiệc chưa dừng lại ở đó. Tại buổi lễ, cặp vợ chồng quyết định trả lại toàn bộ số tiền mừng cưới trước đó cho quan khách. Cách làm này khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên ai nấy đều thoải mái nhận lại. Kết thúc buổi lễ, con rể dắt tay vợ trao lại cho bố vợ, tất cả vui vẻ ra về, theo Vietnamnet.

Kết thúc buổi lễ, con rể dắt tay vợ trao lại cho bố vợ. Ảnh: Weibo.

Buổi lễ ly hôn này đã được bạn bè của cả hai ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Người đăng tải đoạn clip cho biết: "Tôi đã tham gia rất nhiều buổi tiệc, cụ thể là tiệc đám cưới, nhưng chưa bao giờ tham dự tiệc ly hôn. Đây là lần đầu tiên".

Tuy nhiên người này cũng rất vui vì nhờ thế mà anh được đi ăn tiệc 2 lần. "Với tôi, buổi tiệc này khá thích thú. Nhưng đối với bố mẹ hai bên thì tôi không rõ".

Đoạn clip lập tức gây sốt khi nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số người xem đều tỏ ra bất ngờ về việc làm của cặp đôi này. Tuy nhiên, cũng có ý kiến nghi ngờ rằng đây chỉ là một màn kịch được dàn dựng.