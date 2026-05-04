Vụ việc án mạng rúng động tại Quảng Trị xảy ra vào tối ngày 3/5 tại tổ dân phố Đức Môn, phường Đồng Hới. Nạn nhân tử vong được xác định là bà P.T.D (55 tuổi); người bị thương là ông Đ.V.X (61 tuổi), chồng bà D, hiện đang được điều trị tại cơ sở y tế. Nghi phạm được xác định là con trai của hai vợ chồng, Đ.V.D (SN 1998).

Từ nội dung camera an ninh công cộng thì vào khoảng 22h giờ ngày 3/5, D. từ ngoài về nhà, đến khoảng 23h cùng ngày thì mẹ của nghi phạm là bà P.T.D (SN 1971) chạy từ nhà ra và nằm gục giữa sân, còn đối tượng bỏ chạy ra khỏi nhà.

Người Lao Động thông tin, đối tượng Đ.V.D bị lực lượng Công an sử dụng các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ ngay sau đó để điều tra, đồng thời Công an phối hợp với gia đình đưa ông Đ.V.X (SN 1965), là bố của nghi phạm bị thương đến bệnh viện để cấp cứu, điều trị.

Nghi phạm D. đã bị lực lượng Công an bắt giữ ngay sau đó. (Nguồn ảnh: báo CAND)

Hiện nguyên nhân vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và chưa được công bố. Tuy nhiên, báo Công an nhân dân (CAND) dẫn phản ánh từ một số người dân địa phương cho biết nghi phạm được cho là có biểu hiện nghiện ma túy nặng trong thời gian dài.