Nghi vấn thịt trâu Ấn Độ vào bữa ăn bán trú, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị làm rõ

Phụ huynh phát hiện có bao bì thực phẩm ghi thông tin thịt trâu Ấn Độ, tập trung vây cửa kho yêu cầu kiểm tra thực phẩm.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết ngày 27/10, đơn vị nắm được thông tin phản ánh việc phụ huynh nghi bếp ăn bán trú nhập thịt trâu Ấn Độ, gà đông lạnh; tập trung “chặn” cửa nhà kho từ 4h sáng.

Bên cạnh phản ánh của phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức liên quan đến nguồn gốc thực phẩm tại Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương, đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh nhà trường là những băn khoăn của cha mẹ học sinh về việc kiểm tra, xác minh nguồn gốc thực phẩm tại cơ sở cung cấp suất ăn.

Sở đề nghị UBND xã Hoài Đức khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xác minh các nội dung báo chí phản ánh và thông tin về Sở trước 16h ngày 28/10/2026 để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố Hà Nội.

Nhiều bao bì thực phẩm ghi nhập khẩu thịt trâu từ Ấn Độ khiến phụ huynh đặt nghi vấn, tập trung trước cửa kho yêu cầu kiểm tra.

Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị xã cần nêu rõ kết quả xác minh từng nội dung phản ánh, các minh chứng, căn cứ liên quan; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và biện pháp xử lý nếu có vi phạm.

Việc kiểm tra nhằm bảo đảm công tác an toàn thực phẩm và tổ chức bữa ăn học đường tại các cơ sở giáo dục được thực hiện đúng quy định, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Trước đó, nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức, Hà Nội, có mặt tại Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương, đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh, yêu cầu làm rõ nguồn gốc thực phẩm, sau khi phát hiện một số bao bì ghi xuất xứ thịt trâu nhập khẩu Ấn Độ và thịt gà đông lạnh.

Từ những thông tin trên bao bì, phụ huynh đặt nghi vấn về nguồn gốc thực phẩm và đề nghị kiểm tra khu vực nhà kho phía sau. Đến 7h22 cùng ngày, công ty phản hồi thùng hộp và đồ đông lạnh công ty nhập và bán cho các hàng quán lân cận. Đại diện công ty cho biết kho không thuộc phạm vi bếp ăn nên không đồng ý cho kiểm tra.

Một số phụ huynh và những người được cho là nhân viên công ty xảy ra xô xát, kéo đẩy. Nhà trường cùng đại diện phụ huynh lập biên bản, báo cáo chính quyền địa phương.

Phụ huynh và một số người được cho là của công ty cung cấp thực phẩm xảy ra xô xát trước cửa nhà kho. (Ảnh cắt từ clip)

Các phụ huynh đề nghị cơ quan chức năng xác minh nhà kho có thuộc quyền quản lý của Công ty Mai Phương hay không, đồng thời làm rõ nguồn gốc các bao bì được phát hiện và đối chiếu với nguyên liệu thực tế sử dụng để chế biến suất ăn cho hơn 1.000 học sinh Trường Tiểu học Hoài Đức.

Chiều 27/10, đại diện chính quyền địa phương, phụ huynh và Công ty Mai Phương làm việc về nguồn thực phẩm cung cấp cho các suất ăn bán trú. Đại diện công ty cũng cho biết không biết nguồn gốc những bao bì nói trên, đồng thời khẳng định nhà kho phía sau bếp không thuộc quyền quản lý của đơn vị.

Sáng nay 28/10, lãnh đạo UBND xã Hoài Đức cùng Công an xã trực tiếp đến khu vực nhà kho mà phụ huynh phản ánh để kiểm tra, chỉ đạo tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.