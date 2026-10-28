Những thông tin, diễn biến mới nhất xung quanh vụ nhóm phụ huynh trường Tiểu học Hoài Đức (Hà Nội) tập trung tại khu vực được cho là kho hàng của Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương, yêu cầu làm rõ nguồn gốc thực phẩm sử dụng để chế biến suất ăn bán trú cho học sinh, đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

Theo đó, nhóm phụ huynh này phát hiện phía sau khu vực bếp có nơi tập kết rác, tại đó thấy nhiều vỏ hộp đựng thực phẩm in chữ nước ngoài, trên tem nhãn một số hộp ghi thông tin thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ và thịt gà đông lạnh. Nghi ngờ công ty sử dụng các loại thực phẩm này để chế biến suất ăn cho học sinh nên phụ huynh đề nghị kiểm tra khu vực nhà kho phía sau.

Liên quan vụ việc trên, thông tin trên tờ Sức khỏe Đời sống (SKĐS), ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoài Đức, cho biết địa phương đã kiểm tra cơ sở cung cấp suất ăn Mai Phương, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế khu vực nhà kho được phụ huynh phản ánh.

Theo ông Dũng, qua thông tin ban đầu, nhà kho này được xác định thuộc một chủ khác, không phải Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương. Khu vực này có hợp đồng thuê đất với chủ thể khác. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Nhóm phụ huynh thức trắng đêm yêu cầu được kiểm tra kho. (Ảnh cắt từ clip)

Hiệu trưởng trường Tiểu học Hoài Đức nói gì?

Trường Tiểu học Hoài Đức sáp nhập từ Trường Tiểu học Kim Chung A và Tiểu học Di Trạch, hiện có 2 phân hiệu. Hiện, các suất ăn bán trú tại phân hiệu Di Trạch do Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương cung cấp.

Sáng 28/10, chia sẻ trên VietNamNet, ông Nguyễn Văn Dựng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoài Đức, cho hay ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ phụ huynh sáng 27/10, nhà trường có phân công nhân viên y tế phối hợp với phụ huynh trong quá trình giám sát bữa ăn bán trú, việc kiểm tra trực tiếp tại cơ sở cung cấp suất ăn.

Cũng theo ông Dũng, trong buổi kiểm tra theo kế hoạch vào sáng 27/10, phần lớn các nội dung được phụ huynh ghi nhận cơ bản là ổn, đúng quy trình. Vấn đề phát sinh chủ yếu liên quan việc nhóm phụ huynh nhìn thấy một số nhãn mác ở bãi rác phía sau nên nghi ngờ công ty đã nhập những thực phẩm đó để đưa vào bữa ăn cho học sinh.

Ông Dựng thông tin thêm, trưa hôm qua 27/10, thực đơn của học sinh nhà trường là thịt gà. Trước những nghi ngờ của phụ huynh, hôm qua, phía công ty cũng đã đổi thực đơn sang thành thịt lợn.

Ông Dựng cho hay, dù sự việc diễn ra từ sáng 27/10, một số phụ huynh còn thức xuyên đêm để canh nhà kho của công ty, đồng thời yêu cầu mở cửa để kiểm tra. Dù nhà trường và đại diện xã cũng khuyên nhưng các phụ huynh nhất quyết không về. Để giảm những nghi ngờ của phụ huynh, hiệu trường chia sẻ, nhà trường không còn cách nào khác phải tăng cường việc giám sát.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh, clip ghi lại cảnh một nhóm phụ huynh trường Tiểu học Hoài Đức (Hà Nội) tập trung tại khu vực được cho là kho hàng của Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương, yêu cầu làm rõ nguồn gốc thực phẩm sử dụng để chế biến suất ăn bán trú cho học sinh.

Nghi ngờ công ty sử dụng các loại thực phẩm này để chế biến suất ăn cho học sinh nên phụ huynh đề nghị kiểm tra khu vực nhà kho phía sau. Tuy nhiên, đại diện công ty cho biết khu vực này không thuộc phạm vi bếp ăn nên không thể kiểm tra. Nhóm phụ huynh đã tiếp tục đợi và thức trắng đêm 27/10 để yêu cầu được kiểm tra kho.