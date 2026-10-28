Hà Nội: Phụ huynh thức trắng đêm đòi mở kho kiểm tra, nghi thịt trâu lạ tuồn vào trường học

Tối ngày hôm qua (27/10), mạng xã hội lan truyền hình ảnh, clip ghi lại cảnh một nhóm phụ huynh trường Tiểu học Hoài Đức (Hà Nội) tập trung tại khu vực được cho là kho hàng của Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương, yêu cầu làm rõ nguồn gốc thực phẩm sử dụng để chế biến suất ăn bán trú cho học sinh. Một số clip còn ghi lại cảnh xô xát giữa phụ huynh và những người được cho là nhân viên công ty.

Theo đó ngày 27/10, hội phụ huynh đã thông báo với nhà trường và Công ty Mai Phương về kế hoạch kiểm tra bếp ăn của đơn vị cung cấp suất ăn này. Khoảng 4h sáng ngày 27/10, một số phụ huynh có mặt tại bếp nấu và được đại diện đơn vị cung cấp suất ăn hướng dẫn kiểm tra quy trình.

Sau khi kiểm tra, một số phụ huynh phát hiện phía sau khu vực bếp có nơi tập kết rác, tại đó thấy nhiều vỏ hộp đựng thực phẩm in chữ nước ngoài, trên tem nhãn một số hộp ghi thông tin thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ và thịt gà đông lạnh. Nghi ngờ công ty sử dụng các loại thực phẩm này để chế biến suất ăn cho học sinh nên phụ huynh đề nghị kiểm tra khu vực nhà kho phía sau. Tuy nhiên, đại diện công ty cho biết khu vực này không thuộc phạm vi bếp ăn nên không thể kiểm tra. Nhóm phụ huynh đã tiếp tục đợi và thức trắng đêm 27/10 để yêu cầu được kiểm tra kho. Sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.

Nhóm phụ huynh thức trắng đêm yêu cầu được kiểm tra kho. (Ảnh cắt từ clip)

Sáng 28/10, chia sẻ trên Dân Việt, nhóm phụ huynh có con theo học tại Trường Tiểu học Hoài Đức, xã Hoài Đức, Hà Nội xác nhận sự việc lan truyền trên mạng xã hội và cho biết, họ đã thức trắng đêm để canh nhà kho được cho là của Công ty TNHH Thực Phẩm Mai Phương (gọi tắt là Công ty Mai Phương) ở địa chỉ Thôn Nội, xã Hoài Đức, Hà Nội.

Đại diện nhóm phụ huynh chia sẻ trên Dân Việt, mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xác minh khách quan, làm rõ nhà kho này có phải của Công ty Mai Phương hay không, suất ăn bán trú của các học sinh có phải nhập khẩu thịt trâu Ấn Độ, thịt gà đông lạnh hay không và công khai kết quả để giải đáp tất cả những nghi ngờ, thắc mắc của phụ huynh.

Chị Nguyễn Thị Kim Tuyến, đại diện hội phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức, chia sẻ trên Dân Việt rằng sáng sớm nay (28/10) giáo viên và phụ huynh đã vào bếp ăn kiểm tra thực phẩm ngày 28/10. Tuy nhiên, phía công ty yêu cầu không được quay phim, chụp ảnh và muốn vào phải có giấy đề nghị.

Bên cạnh đó, thông tin trên Dân Trí, ông Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch UBND xã Hoài Đức, cho biết ngay trong ngày 27/10, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ các phản ánh của phụ huynh. Theo ông Hoàng, phía công ty đã có báo cáo bước đầu.

Trong sáng nay (28/10), Chủ tịch UBND xã Hoài Đức cùng Công an xã Hoài Đức đang trực tiếp đến khu vực nhà kho mà phụ huynh phản ánh là của Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương để kiểm tra, chỉ đạo làm rõ vụ việc.