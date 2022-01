Nghi vấn Kendall Jenner và bạn trai đã bí mật đính hôn

Mới đây, Kendall Jenner chia sẻ bức ảnh chụp cùng Devin Booker lên trang cá nhân. Trong ảnh, em gái Kim Kardashian trang điểm nhẹ nhàng, nở nụ cười rạng rỡ, sánh đôi tình tứ bên bạn trai. Cặp đôi lên đồ đồng điệu, sang chảnh, nhận được nhiều lời ngợi khen từ phía công chúng.

Tuy nhiên, không ít người hâm mộ nghi vấn rằng, cả hai đã bí mật đính hôn sau khi phát hiện chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của Devin Booker. Hiện cặp đôi vẫn chưa lên tiếng trước ồn ào này.

Cách đây không lâu, Kendall Jenner đã xác nhận hẹn hò với cầu thủ bóng rổ Devin Booker. Trang E!online đưa tin trong "Keeping up with Kardashians: The Final Curtain reunion", Kendall Jenner khi được hỏi về mối quan hệ với cầu thủ Devin Booker đã trả lời: "Anh ấy là bạn trai tôi".

Siêu mẫu tươi cười khi nhắc đến người yêu. Cô xác nhận cả hai đang ở bên nhau được một thời gian.

Kendall Jenner được biết đến là người đẹp kín tiếng. Cô hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư, đặc biệt là chuyện tình cảm cá nhân trước công chúng. Cả hai hẹn hò từ giữa năm ngoái. Kendall Jenner lần đầu đăng ảnh bạn trai trên mạng xã hội vào sinh nhật cô hồi tháng 11/2020.

Kendall Jenner là người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới trong nhiều năm qua. Cô được biết đến từ chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians cùng gia đình. Còn Devin Booker hiện là cầu thủ bóng rổ thuộc đội Phoenix Suns./.

Nguồn: Daily Mail