Nghi vấn Hwang Jung Eum chuẩn bị ly hôn chồng đại gia từ tận 3 tháng trước, dấu vết liên quan đến biệt thự 90 tỷ?

Vào ngày hôm nay (3/9), truyền thông Hàn chấn động trước tin tức nữ diễn viên Hwang Jung Eum ly hôn chồng đại gia sau 4 năm chung sống. Phía công ty quản lý xác nhận tin tức và thông báo sẽ giữ kín lý do mỹ nhân She Was Pretty ly hôn.

Tin tức này khiến người hâm mộ bất ngờ bởi Hwang Jung Eum đã rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân này, thậm chí mới đăng ảnh bên chồng con. Nhưng mới đây, dân mạng phát hiện ra chi tiết chứng tỏ nữ diễn viên đã có động thái chuẩn bị trước cho vụ ly hôn - tậu 1 căn nhà hơn 90 tỷ đồng.

Hwang Jung Eum đã sớm có động thái chuẩn bị...

... trước khi nộp đơn ly hôn chồng đại gia

Cụ thể, vào tháng 6 vừa qua, Hwang Jung Eum đã mua 1 ngôi nhà biệt lập sang trọng, cao 3 tầng nằm ở khu Itaewon, quận Yongsan, Seoul với giá 4,65 tỷ won (tương đương khoảng 90,6 tỷ đồng). Ngôi nhà này nằm trong khu dân cư sang trọng, dựa lưng vào núi Namsan và có đường giao thông thuận tiện. Hàng xóm của Hwang Jung Eum sẽ là "ảnh đế" Yoo Ah In ở đối diện và diễn viên hài Park Myung Soo ở phía chéo.



"Ảnh đế" Yoo Ah In và diễn viên hài Park Myung Soo sẽ là hàng xóm mới của Hwang Jung Eum

Tại thời điểm mua căn nhà này, Hwang Jung Eum đăng ký giấy tờ là ở một mình. Như vậy có thể thấy nữ diễn viên đã dự tính cho việc ly hôn từ tận 3 tháng trước, mua sẵn nhà để ở riêng trước khi nộp đơn lên tòa và dọn ra khỏi căn nhà chung.



