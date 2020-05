Jang Nara - Hwang Jung Eum gây thất vọng khi chọn phim tái xuất quá nhạt, khán giả chê bai thậm tệ

Năm 2020, Jang Nara đánh dấu một bước tiến đầy mới lạ trong sự nghiệp khi lựa chọn Oh My Baby (Đại chiến kén rể) làm dự án tái xuất của mình. Không còn là một nữ trưởng phòng đầy đa đoan, sẵn sàng xắn tay áo để trừng trị tiểu tam trong Vị khách VIP, ở Oh My Baby, Jang Nara cho thấy một hình ảnh mới mẻ hơn, hiện đại hơn, thích làm mẹ đơn thân và không muốn phụ thuộc vào bất kỳ người đàn ông nào.

Tuy nhiên vì tình tiết phim quá nhẹ nhàng, không có bất kỳ drama nào gay cấn, mỗi tập trôi qua gượng gạo, không có tính liên kết nên nên chỉ sau 4 tập phát sóng, Oh My Baby đã cho thấy dấu hiệu tuột dốc khi rating chỉ đạt từ 1.7% - 2.4%.

Trở lại cùng thời điểm với "chị đại" Jang Nara, tưởng chừng Hwang Jung Eum cũng sẽ có màn đối đầu cực căng khi tái xuất trong bộ phim Mystic Pop-Up Bar (Quán Rượu Di Động Bí Ẩn) đóng cùng với trai đẹp nổi tiếng trong giới idol Yook Sung-Jae (BTOB). Thế nhưng, rating của bộ phim này cũng bê bết không kém khi rating chỉ 1.5% ở tập 3 phát sóng mới đây.

Nếu như trong tập đầu tiên, Mystic Pop-up Bar hứa hẹn sẽ thu về phản hồi tích cực bởi sự lầy lội của Hwang Jung Eum thì ở 2 tập sau đó, càng xem, khán giả càng liên tưởng đây chẳng khác gì... hài nhảm.

Tạo hình của Hwang Jung Eum trong Mystic Pop-up Bar.

"Chuyện phim rất phi thực tế. Bộ phim là một sự lãng phí của Jang Nara, Hwang Jung Eum", "Thành thật mà nói, bộ phim không đủ thú vị để xem", "Dù sao đi nữa thì cả hai đều diễn rất giỏi", "Tôi không tin Jang Nara đã 40 tuổi rồi, đáng tiếc cô ấy lựa chọn sai phim để trở lại"... - Netizen Hàn chê bai phim mới của Jang Nara và Hwang Jung Eum.