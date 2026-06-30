Theo thông báo đăng tải ngày 30/6 trên fanpage chính thức, GS25 cho biết cửa hàng tại số 4-6 ngõ 36 Duy Tân đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 29/6 để "kiểm tra và rà soát toàn diện cơ sở vật chất cũng như quy trình vận hành."

Thông báo từ GS25 Việt Nam

Đơn vị cũng gửi lời xin lỗi khách hàng vì sự bất tiện và nhấn mạnh việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là ưu tiên hàng đầu. Thời điểm mở cửa trở lại sẽ phụ thuộc vào việc các điều kiện cần thiết được đáp ứng đầy đủ.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh một đoạn video ngắn ghi lại cảnh con chuột bò lổm nhổm tại khu vực chế biến đồ ăn của một cửa hàng GS25, đang lan truyền trên mạng xã hội.

Chuột bò trong khu chế biến thức ăn của GS25

Video này được một khách hàng ăn khuya ghi lại. Con chuột thậm chí bò lên cả khay và dụng cụ nấu ăn, khiến người xem không khỏi rùng mình.

Đến thời điểm hiện tại, GS25 chưa có thông tin chính thức xác nhận nội dung trong đoạn video hay công bố kết quả kiểm tra đối với vụ việc. Vì vậy, mối liên hệ giữa đoạn clip và việc tạm dừng hoạt động cửa hàng hiện mới dừng ở mức nghi vấn về mặt thời điểm.

"Fresh" - lời hứa xuất hiện ở khắp hệ thống nhận diện của GS25

Trên website chính thức, GS25 định vị mình là chuỗi cửa hàng tiện lợi theo triết lý "Friendly - Fresh - Fun" , trong đó "Fresh" (tươi mới) được nhấn mạnh như một giá trị cốt lõi của thương hiệu.

Ở danh mục Fresh Food, doanh nghiệp giới thiệu: "GS25 với tiêu chí Fresh luôn mang đến các sản phẩm tươi ngon, hấp dẫn phục vụ 24/7."

Không chỉ vậy, tiêu chí "Fresh" còn được lặp lại ở nhóm đồ uống, thực phẩm chế biến và nhiều nội dung truyền thông khác trên website.

GS25 luôn đưa ra tiêu chí “Fresh” trong vận hành

GS25 cũng giới thiệu hệ thống tập trung phát triển các dòng thực phẩm chế biến sẵn, món ăn chuẩn Hàn Quốc cùng thương hiệu độc quyền YOUUS, hướng tới mục tiêu cung cấp sản phẩm "tươi ngon, chất lượng cao" với giá phù hợp.

Trong các tài liệu giới thiệu doanh nghiệp, GS25 cho biết mục tiêu là trở thành chuỗi cửa hàng tiện lợi mang lại giá trị số một tại Việt Nam thông qua danh mục hàng hóa đa dạng, dịch vụ khác biệt và trải nghiệm mua sắm thuận tiện.

Chính vì vậy, đối với một thương hiệu lấy "Fresh" làm điểm nhấn trong định vị, bất kỳ nghi vấn nào liên quan đến vệ sinh tại khu vực chế biến đều có thể ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh thương hiệu, bất kể kết quả điều tra cuối cùng ra sao.

Khủng hoảng lớn nhất không phải là doanh số, mà là niềm tin

Theo thống kê trong năm 2025, đơn vị này đang có tới hơn 400 cửa hàng tại Việt Nam. Đối tượng khách hàng hướng đến là học sinh, sinh viên, người đi làm công sở.

Đối với các chuỗi cửa hàng tiện lợi, đặc biệt là những hệ thống bán nhiều thực phẩm chế biến tại chỗ, niềm tin của người tiêu dùng là tài sản quan trọng nhất. Một sự cố vệ sinh, dù xảy ra ở một cửa hàng đơn lẻ, cũng dễ khiến khách hàng đặt câu hỏi về quy trình vận hành trên toàn hệ thống.

Việc GS25 nhanh chóng tạm dừng hoạt động cửa hàng Duy Tân để rà soát cơ sở vật chất và quy trình có thể được xem là động thái phản ứng ban đầu nhằm kiểm soát rủi ro và trấn an khách hàng. Tuy nhiên, với người tiêu dùng, điều họ chờ đợi không chỉ là việc đóng cửa tạm thời, mà còn là câu trả lời rõ ràng về nguyên nhân, kết quả kiểm tra và các biện pháp phòng ngừa để tránh tái diễn.