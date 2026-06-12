Xôn xao hình ảnh miếng "sandwich nghệ thuật thị giác" tại GS25, nhân bánh mỏng hơn... ví của bạn

Sandwich Thịt Nguội Phô Mai của GS25 giá 26.000 đồng đang là tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội những ngày gần đây. Không ít người sau khi mở hộp đã đặt câu hỏi: Với mức giá đó, phần nhân mỏng như vậy có thực sự xứng đáng?

Câu chuyện nhỏ từ một cửa hàng tiện lợi lại chạm đúng vào nỗi băn khoăn quen thuộc của nhiều dân văn phòng mỗi khi ghé mua bữa ăn nhanh.

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"Sáng mua sandwich nghệ thuật thị giác ở Gờ Ét 25"

Mọi chuyện bắt đầu từ một bài đăng ngắn trên mạng xã hội: "Sáng ra mua quả sandwich nghệ thuật thị giác ở Gờ Ét 25. Đúng là cgi cũng dám bán", kèm theo ảnh chụp thực tế chiếc sandwich vừa mua. Hình ảnh cho thấy phần nhân thịt nguội và phô mai khá mỏng so với độ dày của hai lớp bánh mì trắng bao quanh. Ngay lập tức, hàng loạt bình luận cũng xuất hiện.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ nhiều người từng mua sản phẩm này, với điểm chung trong phản ứng là: 26.000 đồng cho phần nhân như vậy, hơi khó chấp nhận.

Hình ảnh được đính kèm bài đăng

Đây là mức giá không nhỏ nếu đặt trong bối cảnh Hà Nội, nơi một ổ bánh mì thịt nguội đầy đặn tại các hàng vỉa hè quen thuộc chỉ dao động từ 15.000 đến 20.000 đồng. Nhiều người trong phần bình luận thẳng thắn so sánh: Cùng số tiền đó, lựa chọn khác no hơn hẳn.

Phía những người bào chữa cho mức giá thì lập luận rằng 26.000 đồng ở chuỗi tiện lợi còn bao gồm chi phí vận hành, bảo quản lạnh, bao bì đóng gói chuẩn và sự tiện lợi của việc mua ngay tại quầy bất kể giờ giấc. Đây là bài toán quen thuộc của mô hình convenience store, vốn không cạnh tranh về giá mà cạnh tranh về sự tiện lợi.

Hình ảnh thực tế chiếc bánh được ghi nhận

Tuy nhiên, ranh giới giữa "chấp nhận được" và "hơi chát" thực ra nằm ở kỳ vọng. Khi người mua bỏ 26.000 đồng, họ không chỉ trả cho sự tiện lợi mà còn kỳ vọng một phần ăn đủ no, đủ chất để gọi là bữa. Phần nhân mỏng khiến chiếc sandwich nghiêng về phía "snack" hơn là "bữa ăn nhẹ" như mô tả trên bao bì.

Bài toán chưa có lời giải của đồ ăn tiện lợi

GS25 không phải cái tên duy nhất đối mặt với phàn nàn kiểu này. Toàn bộ phân khúc đồ ăn tươi tại chuỗi tiện lợi tại Việt Nam, từ Circle K, FamilyMart đến 7-Eleven, đều thường xuyên bị so sánh bất lợi về giá trị so với các lựa chọn đường phố. Đây là thách thức cố hữu khi mô hình kinh doanh tiện lợi vốn có chi phí vận hành cao, buộc giá bán phải cao hơn mặt bằng chung.

Hình ảnh về sản phẩm này trên hệ thống của GS 25

Câu hỏi thực sự không phải là sandwich GS25 có ngon không, mà là: người tiêu dùng Việt đang sẵn sàng trả bao nhiêu cho sự tiện lợi? Và với 26.000 đồng, phần nhân như trong ảnh có đủ thuyết phục họ quay lại lần sau?