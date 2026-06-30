Hôm nay (30/6), Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Văn Long (SN 1974) về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự. Phiên tòa do Thẩm phán Nguyễn Văn Chương làm chủ tọa.

Tuyên án 20 năm tù

Toà tuyên án (Clip: Như Hoàn)

Sau thời gian xét xử và nghị án, 18h30 chiều 30/6, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Long 20 năm tù về tội Giết người. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo bồi thường cho đại diện hợp pháp của bị hại tổng số tiền 182 triệu đồng.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và để lại mất mát không gì bù đắp cho gia đình bị hại. Bản án cũng đánh giá bị cáo có động cơ đê hèn khi sau va chạm không tìm cách cứu giúp mà tiếp tục điều khiển xe cán qua người nạn nhân

Gia đình bị hại không đồng ý đề nghị bồi thường

Tại phiên tòa, đại diện gia đình bị hại cho biết yêu cầu bị cáo Đinh Văn Long và gia đình bồi thường tổng cộng 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả do vụ án gây ra.

Tuy nhiên, về phía bị cáo, gia đình Đinh Văn Long trình bày hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên đề nghị được bồi thường 170 triệu đồng, đồng thời mong gia đình bị hại xem xét, chia sẻ và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo.

Bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân, đồng thời tha thiết mong gia đình tha thứ và xem xét xin giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Mẹ nạn nhân phát biểu trong phiên tòa (Clip: Như Hoàn)

Bày tỏ quan điểm trước tòa, mẹ của nạn nhân vừa khóc vừa cho biết không thể chấp nhận mức bồi thường mà phía bị cáo đưa ra.

"Nếu nhận số tiền đó thì thật sự đau lòng. Kẻ đã gây ra tai nạn cho con tôi mà không xuống quan sát cháu rồi đưa đi viện, mà cố tình cán. Tôi nhận số tiền đó thì áy náy với con tôi."

Đại diện gia đình bị hại sau đó khẳng định không đồng ý với đề nghị bồi thường 170 triệu đồng cũng như đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Gia đình giữ nguyên yêu cầu bồi thường 300 triệu đồng và đề nghị Hội đồng xét xử xử lý Đinh Văn Long theo đúng quy định của pháp luật.

Bị cáo cúi đầu im lặng trước câu hỏi về động cơ gây án

Tại phiên tòa, khi trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Đinh Văn Long nhiều lần sụt sùi, bật khóc và cho rằng bản thân đã "hoảng sợ" sau khi xảy ra vụ việc.

Trước câu hỏi về động cơ tiếp tục điều khiển xe sau khi biết nạn nhân mắc kẹt dưới gầm xe, bị cáo khai: "Bị cáo hoảng sợ".

Bị cáo tại phiên tòa (Clip: Như Hoàn)

Chủ tọa tiếp tục thẩm vấn, nhắc lại lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra rằng bị cáo lo sợ nếu nạn nhân còn sống sẽ phải chi trả tiền điều trị, trợ cấp, trợ dưỡng trong thời gian dài.

"Bị cáo sợ nếu người ta còn sống thì hàng tháng phải trợ cấp, trợ dưỡng, thuốc men. Tiền khám bệnh sẽ kéo dài. Nếu mà người ta tàn tật thì nghĩa vụ bồi thường, trợ cấp hàng tháng của bị cáo sẽ kéo dài cho đến khi người ta qua đời luôn đúng không?

Trường hợp của bị cáo thì không phải là mới xảy ra, trên thực tế cũng đã có nhiều lái xe bị xét xử về việc này rồi. Bây giờ thì bị cáo nghĩ lại sự việc thì bị cáo có thấy hành xử như thế là sai lầm không?"

Đối diện những câu hỏi này, Đinh Văn Long không trả lời, chỉ cúi gằm mặt, giữ im lặng trước bục khai báo.

Những hình ảnh đầu tiên trong phiên tòa của bị cáo

Có mặt tại phiên tòa, bị cáo Đinh Văn Long được lực lượng chức năng dẫn giải đến phòng xét xử. Trong những hình ảnh đầu tiên tại tòa, bị cáo liên tục cúi đầu, lặng lẽ di chuyển dưới sự giám sát của cán bộ thi hành án và không bày tỏ thái độ hay phát ngôn nào trước khi phiên xét xử bắt đầu.

Đinh Văn Long là tài xế xe bồn bị truy tố về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự, liên quan đến vụ việc khiến nữ sinh 15 tuổi N.Đ.H.A. tử vong sau va chạm giao thông xảy ra ngày 13/9/2025 tại xã Phú Xuyên, TP Hà Nội. Vụ án từng gây chấn động dư luận bởi cáo buộc tài xế cố tình điều khiển xe cán qua người nạn nhân sau khi xảy ra va chạm.

"Một năm rồi tôi vẫn không dám đi qua con đường ấy"

Có mặt trước phiên xét xử, ông Nguyễn Văn Dư, bố của nữ sinh H.A., xuất hiện với gương mặt mệt mỏi. Mỗi khi nhắc đến con gái và biến cố xảy ra gần một năm trước, người cha nhiều lần nghẹn giọng, bật khóc.

Ông cho biết đến nay, ký ức về vụ việc vẫn là nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa."Nghĩ lại vẫn buồn lắm. Nó là ký ức kinh hoàng. Sợ quá. Không ngờ ông ấy lại như thế. Tôi như trầm cảm vậy, cứ luôn nghĩ lại hình ảnh ấy trong đầu, làm ăn không yên."

Clip: Như Hoàn

Theo ông Dư, sau khi con gái qua đời, cuộc sống của cả gia đình hoàn toàn thay đổi. Vợ ông gần như không nguôi nỗi đau, thường xuyên khóc và ra mộ con: "Mẹ nó khóc nhiều lắm. Mẹ nó cứ nhìn ảnh con khóc, rồi ra mộ lại khóc. Cứ tưởng tượng đang bình thường, bỗng một ngày xảy ra sự việc như thế, ai chịu được."

Người cha cho biết bản thân không còn đủ can đảm đi qua đoạn đường nơi con gái gặp nạn. Dù phải đi vòng xa hơn, ông vẫn tránh tuyến đường đó vì mỗi lần nghĩ đến lại cảm thấy kinh hoàng.

"Mỗi lần mà đi qua cái chỗ mà con mình xảy ra tai nạn, tôi không dám nhìn. Từ hồi đấy tôi không đi qua đường đấy, dù phải vòng xa hơn. Cứ tưởng tượng lại cảnh con mình xảy ra tai nạn tại đó là cảm giác kinh hoàng."

Ông Dư chia sẻ, hình ảnh con gái vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống thường ngày. Chỉ cần nhìn thấy những học sinh trạc tuổi con hoặc nhớ lại những lần hai bố con từng đi chơi, trò chuyện, ông lại không cầm được nước mắt.

"Tôi cứ nhớ lại cảnh thỉnh thoảng bố con đi chơi hoặc nói chuyện. Ra đường nhìn thấy bạn bè bằng tuổi cháu có khi mình lại khóc."

Điều khiến người cha day dứt nhất là thói quen chờ con về mỗi tối vẫn chưa thể bỏ được. Dù biết con sẽ không bao giờ trở về, ông vẫn ngồi nhìn ra cổng đến khoảng 11 giờ đêm rồi mới khóa cổng như trước đây.

"Ngày trước còn con, ví dụ con đi học thêm về, mình cứ chờ con rồi mới khóa cửa. Nhưng giờ còn ai mà khóa nữa. Tôi cứ ngồi đó, nhìn ra ngoài ngõ chờ đến hơn 11 giờ mới đóng cửa. Như một thói quen."

Cáo trạng

Đinh Văn Long là tài xế xe bồn bị cáo buộc cố tình điều khiển xe cán qua người nữ sinh 15 tuổi sau một vụ va chạm giao thông xảy ra ngày 13/9/2025 tại thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên, TP Hà Nội. Vụ việc từng gây bức xúc trong dư luận.

Theo cáo trạng vụ án, tài xế Đinh Văn Long (SN 1974, HKTT tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) là lái xe của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phong Cảnh, có trụ sở tại xã Chương Dương, TP Hà Nội.

Ngày 13/9/2025, Long được giao điều khiển xe bồn nhãn hiệu HOWO, biển kiểm soát 29H-294.61, chở bê tông tươi từ trụ sở công ty đến xã Chuyên Mỹ, TP Hà Nội.

Khoảng 9 giờ cùng ngày, Long điều khiển xe ô tô trên đi đến gần khu vực cầu chui Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội thì có cháu N.Đ.H.A (SN 2010) điều khiển xe máy điện biển kiểm soát 29AY- 012.xx đi cùng chiều phía sau xe ô tô của Long.

Khi cháu H.A. vượt lên từ bên phải đến gần đầu xe bồn thì gặp một xe tải (chưa xác định được) đi cắt ngang từ bên trái. Do không làm chủ được tốc độ, cháu H.A. cùng xe máy điện bị ngã xuống đường. Xe máy điện đổ về lề đường, còn cháu H.A. ngã sang bên trái, ngay trước đầu xe bồn (do tài xế Long điều khiển) và bị bánh trước bên phải của xe ô tô đâm vào vùng bụng.

Cáo trạng xác định, sau khi biết xe đã va chạm với cháu H.A., Long đạp phanh nhưng chiếc xe vẫn di chuyển thêm khoảng 4 m mới dừng lại.

Mặc dù biết rõ cháu H.A. đang mắc kẹt dưới bánh trước bên phải xe của mình, Long bị cáo buộc cho rằng nếu nạn nhân còn sống thì sẽ phải bồi thường nhiều tiền. Vì vậy, bị cáo tiếp tục vào số, điều khiển xe đi tiếp, chèn qua vùng bụng và đẩy cháu H.A. trượt trên mặt đường khoảng 10 m.

Chỉ khi người dân phát hiện, chạy đến chặn đầu xe, Long mới dừng phương tiện.

Hậu quả, cháu H.A. bị chấn thương bụng rất nặng, vỡ xương chậu và tử vong trên đường đi cấp cứu.