Nghi vấn cảnh lộ ngực ở 'The glory 2' chỉ là 'pha-ke', còn có bằng chứng cực thuyết phục từ chính chủ?

Sau khi The glory 2 (Vinh quang trong thù hận 2) lên sóng trọn bộ, khá bất ngờ khi điều khán giả quan tâm hơn cả không phải cái kết của các nhân vật mà lại là cảnh lộ hoàn toàn vòng 1 của nữ diễn viên Cha Joo Young ở tập 13. Bên cạnh độ bạo của nữ diễn viên, tình huống quá bất ngờ khi nhân vật Hye Jeong đột ngột lột áo trả cho Yeon Jin với thái độ thách thức, cảnh phim này còn hot bởi nhiều khán giả hoài nghi nó là một sản phẩm của CG (đồ họa kỹ thuật số).



Cảnh lột đồ gây sốc của Cha Joo Young (Ảnh: Netflix)

Do mức độ lộ ngực quá táo bạo lại thêm việc vòng một của nữ diễn viên đúng chuẩn của một người từng nâng ngực nên khán giả bắt đầu hoài nghi, cho rằng hình ảnh này có sự hỗ trợ của kỹ xảo điện ảnh hoặc diễn viên đóng thế. Được biết Cha Joo Young trước đây chưa từng nâng ngực, chính cô cũng từng chia sẻ trước khi ghi hình The glory, cô đã phải tăng cân khá nhiều để trông phù hợp hơn với nhân vật Hye Jeong, một người từng nâng ngực.



Phản ứng của khán giả:

- Nhìn cứng như silicon ý, không giống thật. - Cha Joo Young chưa từng nâng ngực đâu, có diễn viên đóng thế đấy. - Cảnh đó cũng bình thường mà sao phải làm giả chi cho mắc công. - Chắc dùng CG rồi, giờ phim người ta dùng CG nhiều lắm, nhìn như thật luôn. - Phim Âu Mỹ thì có khoe thật chứ bên Châu Á hiếm lắm, hầu hết là đóng thế hoặc kĩ xảo thôi. Nhưng vấn đề là body bạn này đẹp thật.

Cha Joo Young luôn diện những trang phục bó sát, váy cúp ngực, khoe hờ hững vòng 1 trên phim (Ảnh: Netflix)

Dù là thật hay "pha-ke" như khán giả suy đoán thì vẫn phải ghi nhận sự táo bạo của Cha Joo Young cũng như dáng vẻ quyến rũ, xinh đẹp của nữ diễn viên. Ở ngoài đời, Yoo Jung cũng theo đuổi phong cách quyến rũ, thường xuyên khiến khán giả "choáng ngợp" khi xuất hiện với những chiếc đầm ôm sát cơ thể.



Ngoài đời, Cha Joo Young cũng sở hữu vóc dáng gợi cảm (Ảnh: Naver)

Cha Joo Young sinh năm 1990, vào nghề từ năm 2016. Xinh đẹp, gợi cảm, diễn xuất ấn tượng nhưng Cha Joo Young chưa có cơ hội tỏa sáng. Cô chủ yếu đảm nhận vai phụ trong các dự án không quá nổi tiếng. The glory là bước ngoặt để đời, giúp mỹ nhân họ Cha được biết đến nhiều hơn bao giờ hết. Sau bộ phim này, khán giả sẽ sớm được gặp lại Joo Young trong dự án phim truyền hình The real has come.



Tạo hình của Cha Joo Young trong The real has come (Ảnh: KBS)

