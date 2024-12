Nghi vấn Á hậu đình đám rạn nứt hôn nhân với CEO công nghệ?

Trong năm 2024, giới giải trí Trung Quốc đón nhận quá nhiều tin tức rạn nứt hôn nhân của các ngôi sao nổi tiếng, điển hình là Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu. Sáng 28/12, Cbiz lại được 1 phen xôn xao khi dân tình phát hiện dấu hiệu bất thường trong cuộc hôn nhân của nữ diễn viên Trần Pháp Lai và ông xã người Pháp Emmanuel Straschnov.

Theo đó, trong kỳ nghỉ Giáng sinh tại Pháp vừa qua, người đẹp Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings chỉ đăng ảnh du lịch bên 2 con, hoàn toàn không có bóng dáng của chồng CEO. Thời gian qua, cư dân mạng cũng không thấy Emmanuel Straschnov xuất hiện trong cuộc sống của minh tinh Hong Kong (Trung Quốc). Trần Pháp Lai vừa phải đóng phim, vừa 1 mình chăm sóc 2 con nhỏ.

Trần Pháp Lai đón Giáng sinh bên 2 con nhỏ. Cô đăng ảnh nhưng không có sự xuất hiện của chồng

Công chúng nghi vấn hôn nhân của nữ diễn viên và ông xã CEO gặp trục trặc

Hiện, công chúng không khỏi nghi ngờ và lo lắng cho cuộc sống gia đình hiện tại của cựu hoa đán TVB. Tuy nhiên, cũng có khán giả cho rằng hôn nhân của Trần Pháp Lai vẫn tốt đẹp. Nữ diễn viên không chụp ảnh cùng ông xã vì Emmanuel Straschnov là người sống kín tiếng. Truyền thông liên hệ với đại diện của Trần Pháp Lai, nhưng phía minh tinh chưa phản hồi về nghi vấn trục trặc hôn nhân của nghệ sĩ.

Dấu hiệu xa cách của vợ chồng Trần Pháp Lai gây lo lắng

Trần Pháp Lai sinh năm 1982. Cô gia nhập showbiz từ năm 2005 sau khi đoạt giải Á hậu cuộc thi Hoa hậu gốc Hoa quốc tế. Nữ diễn viên là một trong "Ngũ đại hoa đán" của giới giải trí xứ Hương Cảng, bên cạnh Dương Di, Chung Gia Hân, Từ Tử San và Hồ Hạnh Nhi.

Cô từng tham gia các bộ phim nổi tiếng của TVB như Bằng Chứng Thép, Bao La Vùng Trời, Đông Cung Tây Lược, Nghĩa Hải Hào Tình, Sức Mạnh Tình Thân, Sóng Gió Gia Tộc... Năm 2020, Trần Pháp Lai được Marvel mời diễn xuất trong tác phẩm Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings (tạm dịch: Shang-Chi Và Huyền Thoại Mười Chiếc Nhẫn). Năm 2024, cô tham gia diễn xuất trong Godzilla x Kong: Đế chế mới. Trần Pháp Lai đóng vai người cai trị bộ tộc Iwi sống ở Trái Đất rỗng. Nhân vật của cô xuất hiện trong nhiều phân cảnh, là mắt xích quan trọng dẫn đến việc Godzilla và Kong hợp tác chống lại quái thú Shimo và Skar King.

Trần Pháp Lai là minh tinh hàng đầu ở showbiz Hong Kong (Trung Quốc)

Về chuyện tình cảm, Trần Pháp Lai từng đổ vỡ hôn nhân với đại gia Tiết Thế Hằng. Năm 2019, cô thông báo tái hôn, tổ chức lễ cưới kín đáo tại Pháp với Emmanuel Straschnov. Chồng của nữ diên viên là CEO và người đồng sáng lập Bubble - phần mềm về ngôn ngữ lập trình trực quan. Anh có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Harvard, từng được mời làm giảng viên tại trường Đại học Havard, Chicago Booth và New York. Sau 5 năm chung sống, họ có 2 con: 1 gái, 1 trai.

Cuộc hôn nhân của Trần Pháp Lai và CEO công nghệ nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng

