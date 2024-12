Ngày 19-12, Công an TP Hà Nội đang tạm giữ Cao Văn Hùng (51 tuổi, hiện trú xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) để điều tra tội giết người. Hùng bị cáo buộc phóng hỏa đốt quán cà phê khiến 11 người chết tại số nhà 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.



Cao Văn Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, theo lời khai ban đầu của của Cao Văn Hùng, tối 18-12, bị can vào quán để uống cà phê và nghe nhạc. Tuy nhiên, khi thanh toán thì Hùng phát hiện quên ví tiền. Nhân viên quán sau đó cho rằng Hùng có ý định "bùng" tiền (không trả tiền) nên hai bên đã xảy ra cãi vã, xô xát.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận hành vi đốt quán là do quá bực tức và không nghĩ quán cà phê có nhiều người vào thời điểm đó. "Chỉ vì thiếu suy nghĩ, không kiềm chế được bản thân. Mình thấy ân hận"- Hùng khai.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 23 giờ 03 phút ngày 18-12, Tổng đài 114 Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy quán cà phê tại số 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm.

Công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an Thành phố và Công an các quận: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ đến hiện trường, phối hợp chính quyền, người dân địa phương tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 23 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng đã hướng dẫn, hỗ trợ đưa 5 người thoát ra ngoài (có 4 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện) và phát hiện 11 người đã tử vong.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Đến khoảng 0 giờ ngày 19-12, Công an đã bắt giữ được nghi phạm đốt quán cà phê là Cao Văn Hùng.