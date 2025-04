Ngày 20-4, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú tại tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long), là nghi phạm chính trong nhóm tội phạm ma túy đã nổ súng chống trả khiến thiếu tá Nguyễn Đăng Khải (SN 1996, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh) hy sinh.

Bùi Đình Khánh khai nhận hành vi phạm tội tại Công an tỉnh Quảng Ninh

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang củng cố hồ sơ để khởi tố thêm một số tội danh đối với Bùi Đình Khánh, trong đó có tội giết người, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Trước đó, ngày 18-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đối với Bùi Đình Khánh về tội mua bán trái phép chất ma túy, quy định tại điều 251, Bộ luật Hình sự.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 20 giờ 20 phút ngày 17-4, tại khu vực gần chung cư Dragon Castel (TP Hạ Long), lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng cầm đầu trong đường dây ma túy là Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long), thu giữ 16 bánh heroin. Ngay sau đó, các mũi trinh sát tiếp tục triển khai vây bắt các đối tượng liên quan trong đường dây, trong đó có một nhóm đối tượng người Phú Thọ di chuyển đến Quảng Ninh để giao dịch ma túy.

Trong quá trình tổ chức truy bắt tại khu vực gần trạm thu phí Đại Yên, tổ công tác phát hiện và bắt giữ đối tượng Hà Thương Hải (SN 1994, trú tại Trung tâm 2 Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ). Tuy nhiên, các đối tượng còn lại trên xe đã chống trả quyết liệt bằng súng AK nhằm giải cứu đồng bọn; làm bị thương Thượng úy Nguyễn Đăng Khải (SN 1996, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh) và 2 cán bộ công an tỉnh Quảng Ninh.

Do vết thương quá nặng, nên dù được đồng đội khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy (cơ sở y tế gần nhất), Thượng úy Nguyễn Đăng Khải đã không qua khỏi, anh dũng hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ (Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ngày 18-4 đã thăng quân hàm vượt cấp lên Thiếu tá đối với Thượng úy Nguyễn Đăng Khải).

Qua công tác đấu tranh ban đầu, 2 đối tượng Nguyễn Hữu Đằng và Hà Thương Hải đã khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 16 bánh heroin, 2 khẩu súng quân dụng, 1 quả lựu đạn, 3 xe ô tô cùng nhiều vật chứng liên quan.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương truy bắt các đối tượng còn lại gồm: Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú tại Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) và 2 đối tượng Hoàng Văn Đông, Hà Quang Sơn (SN 1994, cùng trú tại Trung Tâm 1, Thu Cúc, Tân Sơn, Phú Thọ), đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng phong tỏa tuyến giao thông đường thủy, đường bộ, tuyến biên giới, cửa khẩu, kiểm soát các phương tiện ra vào tỉnh.

Đến 4 giờ 30 phút sáng ngày 18-4, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 2 đối tượng Hà Quang Sơn và Hoàng Văn Đông khi đang trên đường bỏ trốn.

Với quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, tập trung của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh Bắc Ninh, Thanh Hóa… triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy bắt nhanh nhất đối tượng truy nã Bùi Đình Khánh - một mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển ma túy lớn, cũng là kẻ liên quan đến hành vi nổ súng chống trả lực lượng công an khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh.

Lực lượng công an đã tập trung rà soát từng manh mối, dấu vết, làm việc không ngừng nghỉ xuyên ngày, đêm để truy vết, khoanh vùng nơi ẩn náu của đối tượng.

Đến khoảng 22 giờ ngày 18-4 (chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ), lực lượng Công an đã tổ chức bắt giữ thành công đối tượng Bùi Đình Khánh khi đang lẩn trốn tại khu vực đường tránh, địa phận phố Lễ Môn, phường Đông Hải, TP Thanh Hoá, tỉnhThanh Hóa. Quá trình bắt giữ đảm bảo an toàn cho lực lượng thi hành nhiệm vụ và đối tượng.

Quá trình khám xét nhà của đối tượng Bùi Đình Khánh tại tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, cơ quan công an đã phát hiện, thu giữ thêm 9 bánh heroin, nâng tổng số ma túy thu giữ lên 25 bánh heroin.

Ngày 19-4, tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, Bùi Đình Khánh tường thuật lại hành vi phạm tội của mình và toàn bộ quá trình bỏ trốn.

Bùi Đình Khánh khi bị bắt giữ tại Thanh Hoá

Khánh khai cho ma túy vào túi màu đỏ và chạy đến chân dốc Cái Lân, phường Bãi Cháy để giao cho người đàn ông tên là Nguyễn Hữu Đằng vào tối 17-4, sau đó chở Hà Thương Hải (SN 1994, trú tại Trung tâm 2 Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) về cổng Khu công nghiệp Cái Lân.

"Khi đến đây thấy, một số người mặc quần áo đen đang đứng, tôi mở cửa xe, cầm súng và nổ 2 phát. Tôi dừng lại phía trước xe chạy trước tôi, sau đó thấy nhóm người nhảy xuống chạy ngược lại. Lúc đấy tôi cầm súng xuống, nhấc súng lên lại nổ 2 phát nữa" - Khánh khai nhận.

Sau khi nổ súng chống trả lực lượng công an, đối tượng Bùi Đình Khánh cho xe ô tô chạy đến khu vực Bệnh viện Sản nhi, phường Đại Yên, TP Hạ Long. Khi đến đây, thấy xe có hiện tượng bị hỏng ga nên cho xe rẽ vào một ngõ nhỏ và bỏ đó rồi chạy.

Sau đó, đối tượng này vào một quán bi-a và nhờ nhân viên quán gọi cho một xe taxi để ra Quốc lộ 5B, theo lối qua trạm thu phí Phú Thái (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).

Đến Quốc lộ 5B, Bùi Đình Khánh xuống và đi nhờ một xe container đến cầu vượt Thanh Trì (TP Hà Nội) thì xuống và lại tiếp tục bắt taxi đi Phú Thọ. Sau khi mua quần áo, điện thoại ở Phú Thọ. Thay quần áo xong, Khánh lại bắt taxi về Hà Nội vào lúc khoảng 15 giờ ngày 18-4.

Đối tượng ngồi ở một quán nước gần Bến xe Nước ngầm khoảng 30 phút rồi bắt xe đi Thanh Hóa.

Đến khoảng 22 giờ ngày 18-4, khi đang đi bộ trên tuyến đường tránh TP Thanh Hóa gần một đại lý ô tô (phường Đông Hải, TP Thanh Hóa) thì nghi phạm bị lực lượng công an bắt giữ.

"Phút giây này tôi cảm thấy những việc tôi làm thì cuộc sống là mong manh rồi. Giữa sống chết, án tử treo trên đầu tôi rồi. Không còn gì để mất nữa"- Khánh khai nhận ban đầu tại cơ quan công an.