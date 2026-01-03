"Gỡ rối" thủ tục cho doanh nghiệp chế xuất: Chọn đúng đối tác để an tâm sản xuất

Tại miền Bắc, Công ty Cổ phần Công nghệ Nhật Thực đang trở thành "cánh tay phải" đắc lực, giúp hàng trăm doanh nghiệp FDI nhẹ gánh lo âu nhờ giải pháp trọn gói từ A đến Z.

Khi "giấy tờ" và "kỹ thuật" làm khó chủ doanh nghiệp

Làn sóng đầu tư vào Việt Nam đang mở ra cơ hội lớn, nhưng để một doanh nghiệp chế xuất (EPE) chính thức đi vào hoạt động và hưởng ưu đãi thuế là cả một hành trình gian nan. Nhiều chủ đầu tư chia sẻ, họ rất tự tin về dây chuyền sản xuất, nhưng lại lúng túng trước các quy định về doanh nghiệp chế xuất và điều kiện giám sát Hải quan.

Chỉ riêng việc xây dựng tường rào sao cho chuẩn "khu phi thuế quan", hay lắp đặt hệ thống camera giám sát phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn kết nối 24/7 về cơ quan Hải quan cũng đủ khiến nhiều người đau đầu. Một sơ suất nhỏ về kỹ thuật hay thiếu sót trong hồ sơ cũng có thể khiến doanh nghiệp phải chờ đợi hàng tháng trời, lỡ nhịp kinh doanh.

Hạ tầng giám sát chặt chẽ là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp được công nhận quy chế EPE



Nhật Thực - Người bạn đồng hành "đa năng"

Hiểu thấu những nỗi lo đó, Công ty Cổ phần Công nghệ Nhật Thực đã tiên phong mang đến giải pháp "chìa khóa trao tay" hoàn hảo. Không chỉ là một công ty lắp đặt camera hải quan uy tín với hơn 10 năm kinh nghiệm, Nhật Thực còn đóng vai trò là nhà tư vấn pháp lý tận tâm.

Điểm khác biệt lớn nhất của Nhật Thực chính là sự am hiểu tường tận. Đội ngũ chuyên gia tại đây không chỉ giỏi kỹ thuật mà còn nắm vững các quy định địa phương. Họ sẽ trực tiếp khảo sát, tư vấn vị trí lắp đặt camera sao cho vừa tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo không có "điểm mù" theo đúng yêu cầu khắt khe của cơ quan chức năng.

Giải pháp trọn gói - An tâm tuyệt đối

Thay vì phải chạy đôn chạy đáo tìm nhiều nhà thầu (người làm camera, người làm mạng, người lo thủ tục...), doanh nghiệp giờ đây chỉ cần một đầu mối duy nhất. Với dịch vụ đăng ký EPE trọn gói của Nhật Thực, mọi công đoạn từ thi công hạ tầng thông minh (Camera, Mạng, Máy chấm công...) đến hoàn thiện hồ sơ pháp lý đều được xử lý đồng bộ.

Đặc biệt, Nhật Thực còn cung cấp dịch vụ điều kiện giám sát hải quan, hỗ trợ doanh nghiệp soạn thảo văn bản, vẽ sơ đồ quy hoạch chuẩn chỉnh và trực tiếp tham gia giải trình kỹ thuật. Sự hỗ trợ đắc lực này được ví như "tấm vé ưu tiên", giúp hồ sơ của doanh nghiệp được thông qua nhanh chóng, tiết kiệm tối đa thời gian và công sức.

Đội ngũ chuyên nghiệp của Nhật Thực luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp gỡ rối mọi thủ tục.



Cam kết đồng hành dài lâu

Hơn cả một đối tác cung cấp dịch vụ, Nhật Thực định vị mình là người bạn đồng hành tin cậy. Với phương châm "Bảo hành tận nơi - Bảo trì mãi mãi", đội ngũ kỹ thuật của Nhật Thực luôn túc trực 24/7 để xử lý mọi sự cố, đảm bảo hệ thống giám sát hoạt động thông suốt, giúp doanh nghiệp yên tâm tuyệt đối vào hoạt động sản xuất.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHẬT THỰC Trụ sở chính: 100B Nguyễn Lương Bằng, Phường Phù Liễn, TP. Hải Phòng. Hotline tư vấn: 0946.79.81.83 - 0989.132.626 Điện thoại: 02253.878.878 Email: info@nhatthuc.com.vn Website: https://www.nhatthuc.com.vn

PV