"Giải bài toán" camera Hải quan cho doanh nghiệp chế xuất: Chọn đúng đối tác để an tâm sản xuất

Tại miền Bắc, Công ty Cổ phần Công nghệ Nhật Thực đang trở thành cái tên được nhiều nhà máy FDI "chọn mặt gửi vàng" nhờ giải pháp trọn gói: Từ công nghệ chuẩn xịn đến hỗ trợ pháp lý tận tâm.

Khi camera không chỉ để "nhìn", mà là "giấy thông hành" cho doanh nghiệp

Với các doanh nghiệp chế xuất (EPE), hệ thống camera giám sát không đơn thuần là thiết bị an ninh, mà là điều kiện tiên quyết để được hưởng các ưu đãi thuế quan. Theo quy định, hệ thống này phải hoạt động bền bỉ 24/7, dữ liệu kết nối trực tuyến về cơ quan Hải quan và lưu trữ liên tục trong thời gian dài.

Đây thực sự là một "bài toán khó" khiến nhiều chủ đầu tư đau đầu. Chỉ một sự cố gián đoạn đường truyền hay chất lượng hình ảnh không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật lắp camera hải quan cũng có thể ảnh hưởng đến tiến độ thông quan hàng hóa, gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế.

Thấu hiểu những "điểm nghẽn" này, Công ty Nhật Thực đã mang đến một giải pháp hạ tầng an ninh toàn diện, giúp doanh nghiệp gỡ bỏ hoàn toàn gánh nặng kỹ thuật để tập trung tối đa cho sản xuất kinh doanh.

Hệ thống camera giám sát Hải quan đòi hỏi sự ổn định tuyệt đối về đường truyền và chất lượng hình ảnh.



Hơn 10 năm kinh nghiệm - Bảo chứng cho sự an tâm

Không phải ngẫu nhiên mà Nhật Thực trở thành đối tác chiến lược của hàng trăm nhà máy, khu công nghiệp lớn tại Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh... Được thành lập từ năm 2014, Nhật Thực đã khẳng định vị thế là công ty lắp đặt camera giám sát hải quan uy tín hàng đầu miền Bắc nhờ đội ngũ kỹ sư lành nghề.

Điểm mạnh của Nhật Thực là sự am hiểu sâu sắc văn hóa làm việc khắt khe của các doanh nghiệp nước ngoài. Các thiết bị được cung cấp đều đến từ những thương hiệu hàng đầu thế giới như Hikvision, Dahua, Hanwha Vision... đảm bảo hình ảnh sắc nét bất kể ngày đêm hay thời tiết khắc nghiệt.

Đội ngũ kỹ thuật Nhật Thực luôn tuân thủ quy trình an toàn lao động và cam kết tiến độ thi công.



Dịch vụ "Chìa khóa trao tay": Gỡ rối pháp lý, trọn vẹn niềm tin

Điều khiến Nhật Thực chinh phục được cả những khách hàng khó tính nhất chính là tư duy dịch vụ "Trọn gói - An tâm". Khách hàng tìm đến Nhật Thực không chỉ mua thiết bị, mà còn mua sự thảnh thơi.

Thay vì phải tự mình mày mò giữa "ma trận" thủ tục hành chính, doanh nghiệp sẽ được Nhật Thực hỗ trợ từ A đến Z: Khảo sát thực tế những điểm trọng yếu, lên sơ đồ bản vẽ kỹ thuật chuẩn quy hoạch, và đặc biệt là tư vấn hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Sự đồng hành này giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian chờ đợi, hồ sơ xin xác nhận điều kiện giám sát được thông qua nhanh chóng, giúp nhà máy sớm đi vào vận hành ổn định.

Nhật Thực hỗ trợ trọn gói từ thi công đến hoàn thiện hồ sơ pháp lý, giúp doanh nghiệp tối ưu thời gian và chi phí.







Đầu tư thông minh: Chi phí minh bạch, hậu mãi đường dài

Trong kinh doanh, bài toán chi phí luôn được đặt lên bàn cân. Hiểu được điều đó, Nhật Thực cung cấp bảng báo giá lắp camera hải quan chi tiết, cạnh tranh và hoàn toàn minh bạch.

Gói giải pháp của Nhật Thực bao gồm tất cả các hạng mục từ phần cứng, vật tư phụ trợ cho đến hạ tầng mạng và phần mềm truyền dữ liệu. Doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm khi không có bất kỳ chi phí ẩn nào phát sinh trong quá trình triển khai.

Ông Phạm Tiến Quân - Đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ Nhật Thực chia sẻ đầy tâm huyết: "Chúng tôi không chỉ bán một chiếc camera, chúng tôi trao gửi sự an tâm. Với phương châm 'Bảo hành tận nơi - Bảo trì mãi mãi', đội ngũ Nhật Thực luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7, đảm bảo luồng dữ liệu giám sát của khách hàng luôn thông suốt, không để bất kỳ sự cố kỹ thuật nào làm gián đoạn dòng chảy hàng hóa."

Chọn Nhật Thực chính là chọn một người bạn đồng hành tin cậy, giúp doanh nghiệp vững tâm vươn ra biển lớn.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHẬT THỰC Trụ sở chính: 100B Nguyễn Lương Bằng, Phường Phù Liễn, Quận Kiến An, TP. Hải Phòng. Hotline tư vấn & Báo giá: 0989.132.626 – 0946.79.81.83 Điện thoại: 02253.878.878 Email: info@nhatthuc.com.vn Website: https://www.nhatthuc.com.vn

PV