Chồng tôi nhất quyết lắp thêm ngăn kéo vào 6 chiếc tủ này, sau 6 tháng sử dụng, chúng hữu ích đến nỗi tôi muốn khóc vì sung sướng

1. Tủ ở phòng khách: Có thêm ngăn kéo, đồ lặt vặt biến mất sạch

Nhà tôi có một chiếc tủ ở khu vực phòng khách – kiểu tủ mà nhiều người hay để ly nước, ấm trà hay vài món decor nhỏ.

Ban đầu, tôi nghĩ chỉ cần làm vài đợt kệ là đủ. Nhưng chồng tôi insist phải thêm một hàng ngăn kéo phía dưới.

Kết quả là gì?

Túi trà, cà phê hòa tan, khăn giấy, cốc giấy dùng một lần, đế lót ly… tất cả được “giấu” gọn trong ngăn kéo. Trước đây, mấy món nhỏ này luôn khiến mặt tủ nhìn lộn xộn dù tôi dọn mỗi ngày.

Cái hay của ngăn kéo là: đóng lại một cái, căn phòng lập tức nhìn sạch sẽ hơn hẳn. Đó là kiểu thay đổi nhỏ nhưng tác động trực tiếp đến cảm giác sống trong nhà.

2. Tủ giày có ngăn kéo: Cứu cả khu vực lối vào khỏi cảnh bừa bộn

Đây là thứ tôi từng phản đối dữ nhất.

Tôi nghĩ tủ giày thì chỉ cần chỗ để giày là đủ. Nhưng chồng tôi bảo: “Ra ngoài về ai cũng có cả đống đồ linh tinh mang theo”.

Và đúng thật.

Sau khi dọn vào ở, tôi mới nhận ra mỗi ngày mình đều tiện tay vứt khẩu trang, chìa khóa, thẻ xe, dao rọc hộp hàng online, sạc dự phòng… ở khu vực cửa ra vào.

Nếu không có ngăn kéo, tất cả sẽ nằm la liệt trên mặt tủ hoặc hộc trống giữa tủ giày. Nhìn cực kỳ rối mắt. Bây giờ, chỉ cần kéo ngăn ra rồi “thả” tất cả vào trong. Đóng lại là xong. Nhà tự nhiên gọn hơn rất nhiều mà gần như không cần cố giữ gìn gì cả.

3. Tủ bếp dưới đổi thành ngăn kéo lớn: Nấu ăn đỡ mệt hẳn

Đây có lẽ là khu vực tôi thấy khác biệt rõ nhất.

Trước kia, tôi từng dùng kiểu tủ bếp dưới dạng cánh mở truyền thống. Mỗi lần lấy nồi hay hộp thực phẩm ở phía trong là phải quỳ xuống, lôi đồ bên ngoài ra trước.

Cảm giác rất “cực” dù nhà bếp nhìn ngoài vẫn đẹp.

Lần sửa nhà này, chồng tôi đổi gần hết thành hệ ngăn kéo lớn với chiều cao khác nhau: ngăn để nồi, ngăn để chảo, ngăn đựng gia vị khô, ngăn đựng hộp nhựa…

Khi dùng mới thấy tiện khủng khiếp.

Chỉ cần kéo ra là nhìn thấy toàn bộ đồ bên trong, không còn cảnh cúi gập người mò đồ nữa. Đặc biệt với người nấu ăn mỗi ngày, sự khác biệt này thực sự đáng giá.

4. Tủ quần áo có ngăn kéo: Thứ giúp tủ nhìn “đắt tiền” hơn hẳn

Nhiều người giờ đã quen với việc ưu tiên không gian treo đồ trong tủ quần áo. Tôi cũng vậy.

Nhưng nếu chỉ treo đồ mà không có ngăn kéo, bạn sẽ nhanh chóng rơi vào cảnh: đồ lót, tất, áo giữ nhiệt, quần mặc nhà… bị nhét lung tung trong các hộp nhỏ.

Nhà tôi làm riêng hai hàng ngăn kéo bên trong tủ quần áo. Một bên đựng đồ lót, tất và phụ kiện cá nhân. Một bên để đồ mặc trong mùa đông. Nhờ vậy, toàn bộ tủ nhìn cực kỳ gọn mắt.

Đây là kiểu “gọn thật”, chứ không phải gọn bằng cách nhét đồ vào túi nilon rồi giấu đi.

5. Kệ sách có ngăn kéo: Bí quyết để bàn học không thành “bãi chiến trường”

Rất nhiều gia đình làm phòng học theo kiểu kệ mở để sách cho đẹp. Nhưng sống một thời gian mới thấy: đồ linh tinh xuất hiện nhanh hơn tưởng tượng.

Bút, giấy note, hóa đơn, tài liệu, dây sạc, đồ thủ công của trẻ con… Nếu không có ngăn kéo, tất cả sẽ nằm trên mặt bàn.

Nhà tôi làm thêm vài ngăn kéo nhỏ phía dưới kệ sách. Nhờ vậy mà khu vực làm việc nhìn lúc nào cũng gọn hơn đáng kể. Đây là kiểu thiết kế nhìn thì không “wow”, nhưng dùng rồi rất khó quay lại kiểu cũ.

6. Tủ máy giặt có ngăn kéo mỏng: Một chi tiết nhỏ nhưng cực thông minh

Đây là thứ khiến tôi bất ngờ nhất. Chồng tôi yêu cầu làm thêm một ngăn kéo mỏng dạng rỗng phía trên khu vực máy giặt – máy sấy.

Ban đầu tôi còn hỏi: “Làm để làm gì?”.

Sau này mới thấy quá tiện.

Tất, đồ lót, áo trẻ em hay những món cần hong nhẹ đều có thể treo tạm ở đây. Không cần dựng thêm giá phơi, cũng không chiếm diện tích ban công.

Đặc biệt với nhà có trẻ nhỏ, khu vực này gần như được dùng mỗi ngày.

Nhà có đẹp hay không, đôi khi nằm ở những chi tiết rất nhỏ

Sau khi sống trong căn nhà này một thời gian, tôi nhận ra: Không phải cứ làm nhiều tủ là nhà sẽ gọn. Quan trọng hơn là cách chia công năng bên trong.

Một chiếc ngăn kéo đúng chỗ có thể cứu cả góc nhà khỏi cảnh bừa bộn.

Và đôi khi, thứ khiến cuộc sống dễ chịu hơn không phải món nội thất đắt tiền, mà chỉ là việc bạn có thể tìm thấy món đồ mình cần trong 3 giây thay vì lục tung cả căn phòng.