Nghi án phân xác ở Bình Dương: Nội dung thông báo thứ 3 nêu gì?

Ngày 5-6, một nguồn tin của phóng viên cho biết, liên quan đến vụ án nghi phân xác ở bãi đất trống thuộc phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm lai lịch của nạn nhân.

Nguồn tin cho biết thêm liên quan đến chiếc túi xách du lịch màu đỏ dùng để đựng các bộ phận của thi thể nạn nhân, nếu ai phát hiện được những manh mối liên quan đến chiếc túi này như biết nơi nào bán hoặc ai đã từng mua thì cũng báo ngay cho cơ quan công an.



Công an Bình Dương đã phát đi thông báo thứ ba kể từ khi phát hiện vụ án.

Thông báo nêu: Quá trình khám nghiệm hiện trường đã phát hiện tứ chi của thi thể nạn nhân và thu giữ 1 túi xách du lịch màu đỏ.

Thông báo thứ 3 của Công an Bình Dương liên quan vụ án nghi phân xác nạn nhân

Kết quả điều tra đến nay xác định người bị hại là nam giới đã trưởng thành, có chiều cao khoảng 1,68m - 1,70m, chết từ 8-14 ngày (khoảng ngày từ 10-5 đến khi phát hiện).

Cũng trong thông báo mới nhất này, công an cũng kêu gọi người dân, các phương tiện xe khách, taxi…hỗ trợ cung cấp thông tin, camera hành trình ghi nhận những thông tin về đặc điểm của người bị hại, đối tượng, phương tiện nghi có liên quan đến vụ án thì hãy trình báo ngay cho Phòng CSHS.

Nếu ai phát hiện manh mối liên quan đến chiếc túi xách du lịch màu đỏ thì báo ngay cho công an

Trước đó, công an đã phát thông báo đến ban quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, công an cấp xã, công an đồn khu công nghiệp… đề nghị triển khai rà soát, xác định trường hợp người lao động không đến làm việc, không liên lạc được, không rõ lý do nghỉ việc, nắm thông tin trong công nhân.



Các địa điểm kinh doanh, mua bán, phòng trọ, nhà riêng, nhà cho thuê, cơ sở cho thuê trọ, nhà nghỉ, khách sạn đóng cửa có những biểu hiện bất thường hoặc bốc mùi hôi thối... cũng được đề nghị tương tự.

Quá trình điều tra, toàn bộ lực lượng đã tỏa đi khắp nơi để tìm kiếm tung tích, lai lịch của nạn nhân, đặc biệt là ở các bãi đất trống, khu chứa rác, ống cống... trích xuất toàn bộ camera xung quanh những khu vực nghi vấn. Đồng thời, phối hợp với công an tỉnh bạn để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Nạn nhân là nam giới đã trưởng thành, cao từ 1,68m-1,70m

Theo công an, bất kỳ tin trình báo nào từ người dân giúp cơ quan chức năng phá án, hoặc cung cấp manh mối về danh tính nạn nhân thì sẽ được thưởng xứng đáng cho người cung cấp. Mọi thông tin cá nhân của người trình báo sẽ được bảo mật và bảo vệ.



Mọi thông tin báo về, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, số 615, Đại lộ Bình Dương (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Hoặc liên hệ trực tiếp đại uý Trần Văn Thông - Phó Trưởng phòng, số điện thoại 0973.406.735 (Zalo: 0973.406.735), điều tra viên Hồ Long An, số điện thoại 0368.977.776 (Zalo 0368.977.776) và điều tra viên Huỳnh Văn Bền số điện thoại 0983.927.113 (Zalo 0965.864.270).