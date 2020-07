Nghi án người yêu của bà ngoại đốt nhà rồi đóng chặt cửa, mẹ và con gái 3 tuổi cùng chịu bỏng chung

Chiều 14/7, đại diện khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) xác nhận, khoa đang điều trị cho 2 bệnh nhân liên quan đến vụ phóng hỏa đốt nhà xảy ra tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) khiến 3 người bị bỏng.

Khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, BV Chợ Rẫy. (Ảnh: Hoàng Lê)

Cụ thể, bệnh nhân L.T.T.H. (25 tuổi) nhập viện trong tình trạng bỏng lửa xăng 10% độ 2 vùng mặt, thân. Ngoài ra bệnh nhân bỏng hô hấp sâu, niêm mạc bám nhiều bụi than, 2 dây thanh phù nề, tắc một phần phế quản do bụi than nhầy.

Ngoài điều trị bỏng bên ngoài, người phụ nữ được các bác sĩ khoa Nội soi hỗ trợ đặt ống soi đường miệng, hút bụi than và hiện đang được theo dõi tích cực.

Các bệnh nhân đầu bị bỏng hô hấp nặng. (Ảnh: BSCC)

Bệnh nhân thứ 2 là N.T.D. (44 tuổi, mẹ của chị H.) bị bỏng diện tích 1% độ 2 tay phải. Bệnh nhân này cũng theo dõi bỏng hô hấp, tắc nghẽn thanh - khí - phế quản do bụi than. Các bác sĩ đã bơm rửa, chải bằng bàn chải và hút được 80 % bụi than.

Cả 2 bệnh nhân sẽ tiếp tục được nội soi trở lại sau 3 ngày.

Theo thông tin ban đầu do người nhà cung cấp, bà D. có quan hệ tình cảm với một người tên Quang. Gần đây 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Một trường hợp bỏng xăng nặng, điều trị tại khoa Phỏng, BV Chợ Rẫy. (Ảnh: Hoàng Lê)

Ngày 13/7, Quang đem xăng đến nhà của bà D. châm lửa đốt rồi đóng chặt cửa. Hậu quả làm bà, chị H. và con gái chị là bé L.T.A. (3 tuổi) bị bỏng. Nhiều vật dụng trong nhà cũng bị cháy đen hư hỏng.

Sau khi gây ra sự việc, đối tượng đã bỏ trốn nhưng bị lực lượng chức năng bắt giữ tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.