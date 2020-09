Nghi án chồng sát hại vợ rồi uống thuốc sâu tự sát sau mâu thuẫn tiền bạc

Án mạng trong căn nhà khóa cửa bằng mật mã

Ngày 15/9, Công an tỉnh Tây Ninh vẫn đang điều tra nghi án chồng sát hại vợ rồi tự sát xảy ra tại ấp Tân Thanh, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc được người dân phát hiện, trình báo vào sáng 14/9.

Vào thời điểm trên, chị Lê Thị Mỹ D. (SN 1999) và em ruột tên Mai Phương Q. (SN 2007, cùng ngụ huyện Tân Châu) về nhà mẹ ruột là Mai Thị Thúy C. (SN 1979, ngụ ấp Tân Thanh, xã Tân Phú, huyện Tân Châu).

Đến nơi, chị em D. thấy nhà đóng cửa nên gọi lớn tìm mẹ. Tuy nhiên, 2 người không nghe thấy tiếng trả lời. Do biết mật khẩu của khóa nhà, D. đã tự mở khóa vào nhà tìm mẹ. Sau khi đã kiểm tra nhiều nơi không thấy mẹ và cha dượng, chị em D. đến phòng ngủ của cha mẹ kiểm tra.

Tại đây, cả hai như chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Trong căn phòng có nhiều vết máu, nồng nặc mùi thuốc trừ sâu, cả hai phát hiện ông Nguyễn Anh Tuấn (SN 1978, ngụ ấp Tân Thanh, xã Tân Phú, chồng sau của bà C.) đang nằm đè lên thi thể bà C., người nồng nặc mùi thuốc sâu...

Căn nhà xảy ra vụ chồng sát hại vợ nghi do mâu thuẫn tiền bạc.

Kiểm tra nhanh, D. đau đớn phát hiện mẹ đã tử vong, ông Tuấn cũng bị thương ở tay. Vụ việc nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng. Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành các công tác khám nghiệm, thu thập dấu vết, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, lực lượng điều tra phát hiện, cả ông Tuấn và bà C. cùng nằm trên chiếc giường được kê sát vào một bên tường. Kiểm tra nhanh, công an phát hiện bà C. đã tử vong, Tuấn bị thương ở tay.

Trao đổi với PV, 1 cán bộ điều tra cho biết, khi lực lượng chức năng có mặt, bà C. đã tử vong, Tuấn đang trong tình trạng nguy kịch. Do đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã đưa Tuấn đến bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, công an phát hiện nhiều vật dụng nghi có liên quan đến vụ việc. Cụ thể, tại khu vực hành lang dẫn vào phòng ngủ, lực lượng điều tra phát hiện 1 con dao cán bằng nhựa màu cam, lưỡi màu đen. Bên trong phòng ngủ, nơi nạn nhân C. tử vong, công an phát hiện 1 chiếc ly thủy tinh bị vỡ, 2 vỏ lon bia. Hiện trường và khu vực lân cận có nhiều vết máu.

Hiện trường có nhiều vết máu. Tại đây, công an phát hiện 1 chiếc ly thủy tinh bị vỡ, 1 con dao cán nhựa.

Nghi do mâu thuẫn tiền bạc

Ngoài ra, căn phòng xảy ra sự việc nồng nặc mùi thuốc trừ sâu. Công an cũng tìm thấy 1 lọ thuốc trừ sâu tại hiện trường. Bước đầu, cơ quan điều tra tình nghi Nguyễn Anh Tuấn đã sát hại bà C. rồi dùng dao, thuốc trừ sâu tự làm tổn thương mình với ý định tự sát.

Các kết quả điều tra, khai thác thông tin từ những người có liên quan cho thấy, rất có thể Tuấn và bà C. đã có mâu thuẫn tiền bạc dẫn đến cự cãi, xô xát. Trong lúc tức giận, đối tượng này đã sát hại nạn nhân rồi tự sát nhưng không thành.

Người dân địa phương cho biết, trước khi đến với Tuấn, bà C. đã lỡ một lần đò. Sau đó bà C. về ở chung với Tuấn trong ngôi nhà cấp 4 khá rộng rãi, khang trang.

Tuy nhiên, gần đây, hàng xóm thường xuyên nghe thấy vợ chồng Tuấn cãi nhau lớn tiếng về chuyện tiền bạc. Hôm xảy ra vụ việc, những người sinh sống gần ngôi nhà của vợ chồng Tuấn cũng nghe thấy tiếng 2 người cự cãi.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trao đổi với PV, anh Trần Vũ H. (40 tuổi, ngụ huyện Tân Châu) cho biết: "Hôm xảy ra vụ việc, chúng tôi có nghe Tuấn và chị C. cãi nhau lớn tiếng. Tuy nhiên, do nhà đóng cửa và cả hai từng có lần cự cãi trước đó nên chúng tôi không để ý.

Ai cũng tưởng anh chị ấy mâu thuẫn, cãi nhau như những lần trước. Nào ngờ, lần này lại xảy ra bi kịch như vậy".

Cũng theo anh H., vụ việc khiến người dân địa phương bàng hoàng. Bởi, thời gian gần đây, địa phương liên tiếp xảy ra các vụ giết người rồi tìm cách tự sát.

Cụ thể, cách đây ít tháng, tại xã Tân Hòa, huyện Tân Châu xảy ra vụ việc Nguyễn Tấn Tài (32 tuổi, ngụ tổ 3, ấp Cây Khế, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu) sát hại vợ là Lê Bảo Y. (28 tuổi, ngụ cùng địa chỉ).

Theo đó, Tài và chị Y. là vợ chồng và đã có 2 con nhỏ. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, Tài và vợ phát sinh mâu thuẫn khiến chị Y. bỏ nhà đi. Tức giận, Tài dẫn theo 2 con đi tìm vợ. Ngày 31/5, Tài tìm thấy chị Y. và đưa người này về phòng trọ để gặp 2 con.

Tại đây, cả hai tiếp tục cự cãi. Không kìm chế được cơn giận, Tài rút dao thủ sẵn sát hại chị Y.. Gây án xong, Tài dùng dao tự cắt vào cổ tay, uống thuốc trừ sâu, uống xăng với ý định tự tử nhưng bất thành.

Người dân đến hiện trường theo dõi cơ quan chức năng điều tra vụ việc.

Gần đây nhất, huyện này cũng ghi nhận vụ việc Nguyễn Văn Bắc (SN 1997, ngụ xã Tân Hà) sát hại chị Trương Thị Kim Ng. (SN 1999, ngụ cùng địa phương) trong nhà nghỉ rồi bỏ trốn về nhà tự sát.

Thông tin điều tra ban đầu cho thấy, Bắc và chị Ng. có quan hệ yêu đương. Trước khi xảy ra vụ việc, Bắc từng ngỏ lời cưới Ng. làm vợ. Tuy nhiên, sau này, cả hai phát sinh mâu thuẫn, Bắc bị gia đình bạn gái không cho tiếp tục qua lại với Ng..

Tức giận, đối tượng này đã đến nhà Ng. đe dọa sẽ sát hại chị này. Ngày 3/9, Bắc hẹn gặp người yêu tại 1 nhà nghỉ tại ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông, huyện Tân Châu.

Tại đây, đối tượng đã sát hại nạn nhân rồi bỏ trốn về nhà. Tại nhà, Bắc sử dụng dao tự cắt vào cổ, vào tay của mình để tự sát nhưng được gia đình phát hiện, đưa đi bệnh viện cấp cứu.