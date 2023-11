Nghi án chồng giết vợ trong nhà nghỉ vì không muốn cho vợ đi làm

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h30 cùng ngày, anh C. một người dân nghe tiếng cãi vã trong phòng nghỉ bên cạnh do một cặp vợ chồng thuê ở, nghi ngờ sự việc nghiêm trọng, anh C. gọi cửa tìm hiểu thì phát hiện án mạng và gọi mọi người đưa cả hai vợ chồng đi cấp cứu.

"Sau khi phát hiện sự việc, tôi cùng mọi người đưa 2 vợ chồng đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, người vợ đã tử vong còn chồng qua cơn nguy kịch”, nhân chứng kể.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Nam đã tiến hành phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.

Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc

Trao đổi với PV, ông Đào Xuân Hải – Chủ tịch UBND thị trấn Đồi Ngô, cho biết: cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân, tuy nhiên bước đầu xác định được hai người là vợ chồng và đã có 1 đứa con. Cả hai cùng ngụ ở xã Cương Sơn, huyện Lục Nam. Người chồng sinh năm 1994, vợ sinh năm 2000.

Ông Hải cho biết thêm, trước khi đến nhà nghỉ, người vợ có mang theo dao. Sau khi đâm chết vợ, người chồng dùng dao tự sát nhưng bất thành.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được làm rõ, tuy nhiên bước đầu xác định lý do có mâu thuẫn gia đình, người vợ đi làm công ty nhưng chồng không muốn cho làm.