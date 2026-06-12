Một sự việc hy hữu và đầy xúc động đã xảy ra tại Ilford, London vào ngày 11 tháng 6 năm 2026. Một bé gái nhỏ tuổi đã gặp nguy hiểm khi bị treo mình lơ lửng trên gờ ban công của một căn hộ ở tầng cao.

Vào chiều thứ Ba, ngày 9 tháng 6 năm 2026, một vụ việc thót tim đã xảy ra tại Ilford High Road, phía đông London (Anh), khi một bé gái ba tuổi bị treo lơ lửng trên gờ cửa sổ của một căn hộ nằm phía trên một tiệm cầm đồ. Đứa trẻ đã phải bám trụ tại đó trong ít nhất chín phút trước khi được giải cứu thành công.

Video vụ việc

Cảnh sát nhận được tin báo về sự an toàn của trẻ em vào lúc 3:23 chiều và nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đến 3:32 chiều, bé gái đã được đưa đến nơi an toàn nhờ sự phối hợp giữa một sĩ quan cảnh sát và một người đàn ông lạ mặt. Rất may mắn, cả cô bé và những người cứu hộ đều không gặp chấn thương nào.

Người hùng dân sự trong vụ việc được xác định là Mohamed Jesil, một quản lý nhà hàng và cũng là cha của hai bé sinh đôi năm tháng tuổi. Jesil cho biết anh đã hành động hoàn toàn theo bản năng của một người làm cha khi nhìn thấy đứa trẻ gặp nguy hiểm. Anh chia sẻ rằng những kỹ năng chơi cricket tích lũy từ khi còn ở Ấn Độ đã giúp anh có phản xạ tốt để thực hiện pha bắt bóng quyết định ngay khi cô bé mất điểm tựa và rơi xuống. Sau khi được cứu, cô bé đã dành cho anh một cái ôm chặt.

Anh hùng trong vụ việc cho biết chỉ làm theo "bản năng người cha"

Cha của bé gái đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, gọi người cảnh sát và Mohamed Jesil là những người hùng tuyệt vời. Ông chia sẻ rằng con gái mình hiện vẫn ổn và sẽ tiếp tục đi học bình thường. Mặc dù vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao đứa trẻ lại ra ngoài gờ cửa sổ, nhưng người cha đã tự hào cho biết con gái mình là một đứa trẻ rất mạnh mẽ. Trong suốt quá trình diễn ra vụ việc, những người qua đường đã vô cùng lo lắng, liên tục đặt câu hỏi về việc người giám hộ của đứa trẻ đang ở đâu trước khi vỡ òa trong tiếng reo hò, cổ vũ lúc cô bé được giải cứu thành công.

Nguồn: Metro