Tại Galveston, Texas (Mỹ), các đội cứu hộ đã giải cứu 8 học sinh bị mắc kẹt trong nhiều giờ trên tàu lượn siêu tốc Iron Shark của Pleasure Pier vào thứ Năm (28/5).

Cảnh sát trưởng Sở Cứu hỏa Galveston, ông Mike Varela Jr. cho biết vào lúc 5:37 chiều, lực lượng cứu hỏa đã nhận được cuộc gọi về tám hành khách đang mắc kẹt trên tàu lượn Iron Shark. Học khu Houston (HISD) xác nhận rằng tám hành khách liên quan đều là học sinh, những em này đang tham gia một chuyến đi thực tế do Trường Trung học cơ sở Energized for STEM Academy và Trường Trung học phổ thông STEM Academy tổ chức.

Các học sinh bị "treo lơ lửng" nhiều giờ đồng hồ

Vào tối thứ Năm, HISD đã gửi một tuyên bố có đoạn viết: "Chúng tôi rất biết ơn vì tất cả học sinh, nhân viên và những người giám hộ đều an toàn. Ban giám hiệu nhà trường đang liên lạc trực tiếp với gia đình của tất cả các em học sinh có mặt trong chuyến đi."

Đội ngũ Eyewitness News đã xem lại video từ camera trực tiếp của chúng tôi tại Galveston và phát hiện ra rằng chuyến tàu đã dừng lại vào lúc 5:21 chiều.

Chiếc tàu lượn siêu tốc trên cầu tàu, Iron Shark, là chiếc tàu cao nhất và có một đoạn dốc nâng thẳng đứng dài khoảng 30 mét.

SkyEye13 cho thấy công viên giải trí đã đóng cửa trong suốt quá trình thực hiện công tác cứu hộ. Xe thang cứu hỏa số 1 của Sở Cứu hỏa Galveston đã chiếm không gian trên cầu tàu để cho phép những người ứng cứu đầu tiên thực hiện công tác giải cứu.

Công ty Landry's Inc., đơn vị sở hữu Pleasure Pier, xác nhận rằng thiết bị đã gặp trục trặc kỹ thuật nhưng đã dừng lại đúng như thiết kế trong những tình huống như thế này. Tuyên bố có đoạn viết: "Sự tập trung của chúng tôi ngay lập tức chuyển sang sự an toàn của khách hàng. Do đó, chúng tôi đã liên hệ với Sở Cứu hỏa để hỗ trợ, đảm bảo tất cả khách hàng được đưa ra khỏi thiết bị một cách an toàn. Một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng về thiết bị sẽ được thực hiện trước khi nó được đưa vào phục vụ trở lại."

