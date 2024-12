Nghèo đến mấy cũng KHÔNG mua loại cốc này: Đựng nước "dở tệ" lại còn rất độc!

Có người mời khách đến nhà, lấy rượu ngon nhất ra đãi nhưng lại rót vào cốc giấy dùng một lần. Kết quả, khi rót rượu vào, cốc giấy bị thấm nát, rượu chảy ra hết.

Vừa lãng phí cả chai rượu ngon, uống vào còn độc hại.

Cốc giấy dùng một lần không nên dùng để pha trà, uống rượu và thậm chí là uống nước. Tuy nhiên mỗi dịp lễ Tết, tụ tập, nhiều người thường tiện tay dùng cốc giấy để đựng đồ uống. Thỉnh thoảng thì không sao, nhưng sử dụng cốc giấy trong thời gian dài có thể gây hại lớn cho sức khỏe, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư.

Cốc giấy dùng một lần thường có 2 loại: 1 loại dành cho đồ uống lạnh và 1 loại dành cho đồ uống nóng.

Nguyên liệu chính của cốc giấy là giấy nguyên chất được sản xuất từ bột gỗ, sau đó gia công thành các loại cốc. Tuy nhiên, đã là giấy thì sẽ có khả năng thấm nước, nên dùng để đựng nước sẽ bị rỉ ra ngoài. Vì vậy, để đảm bảo đựng nước được, mặt trong của cốc giấy phải được phủ một lớp màng nhựa để ngăn nước thấm qua.

1 điều cần lưu ý là 2 loại cốc giấy không thể sử dụng lẫn lộn.

Cốc đựng đồ uống lạnh thích hợp để chứa nước có ga, nước đá và các đồ uống lạnh khác. Loại cốc này được phủ một lớp sáp bên trong để ngăn nước thấm, đồng thời lớp sáp này cũng giúp giảm hiện tượng nước ngưng tụ bên ngoài cốc để tránh bẩn, ướt tay khi cầm cốc. Vì vậy, cả mặt trong lẫn mặt ngoài của cốc đều được phủ sáp.

Tuy nhiên, lớp sáp này không chịu được nhiệt. Trong khoảng nhiệt độ từ 0°C đến 5°C, sáp khá ổn định nhưng nếu dùng để đựng nước nóng, lớp sáp sẽ tan chảy vào nước. Khi uống phải, chất này có thể gây hại cho sức khỏe. Do đó, cốc đựng đồ uống lạnh không được dùng để đựng đồ uống nóng.

Cốc đựng đồ uống nóng thì được phủ một lớp màng nhựa PE (polyethylene) ở mặt trong. Polyethylene có khả năng chống nước, chống dầu, chịu nhiệt tốt với điểm nóng chảy từ 120°C đến 140°C. Các nhà sản xuất uy tín thường sử dụng loại vật liệu này để đảm bảo an toàn và phù hợp cho việc đựng đồ uống nóng.

Tuy nhiên, trên thị trường có không ít loại cốc giấy kém chất lượng. Để giảm chi phí sản xuất, một số nhà sản xuất sử dụng polyethylene tái chế.

Loại vật liệu này chứa nhiều hợp chất có hại và khả năng chịu nhiệt kém. Khi dùng để đựng đồ uống nóng như pha trà hoặc cà phê bằng nước sôi, các chất độc hại từ lớp polyethylene này sẽ tan vào đồ uống, gây nguy hiểm cho sức khỏe con người.

Lý do là polyethylene tái chế chứa nhiều tạp chất độc hại, khi đựng đồ uống nóng có thể giải phóng chất gây rối loạn nội tiết, kim loại nặng hoặc vi nhựa, ảnh hưởng sức khỏe. Sử dụng lâu dài làm tăng nguy cơ mắc bệnh mãn tính và ung thư.

Cốc giấy dùng một lần có những nguy cơ gì?

Nhiều nhà sản xuất không đảm bảo chất lượng sử dụng sáp công nghiệp để phủ lớp trong cốc lạnh, khi vào cơ thể có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến hệ thần kinh và hệ tạo máu. Hơn nữa, nhiều người thường dùng lẫn lộn giữa cốc lạnh và cốc nóng làm tăng nguy cơ hấp thụ các chất độc hại.

Nếu không may sử dụng cốc lạnh kém chất lượng để đựng nước nóng trên 40°C, lớp sáp sẽ tan chảy và các chất độc hại sẽ được cơ thể hấp thụ. Ngược lại, dùng cốc nóng kém chất lượng đựng đồ uống nóng, các chất độc hại này sẽ hòa tan vào nước uống và gây nguy hiểm cho sức khỏe như đã nói ở trên.

Ngoài ra, để làm cho cốc giấy trắng hơn, các nhà sản xuất thường thêm vào nhiều chất tẩy trắng và chất phụ gia. Những chất này khi vào cơ thể có thể trở thành yếu tố tiềm ẩn gây ung thư.

Hơn nữa, nhiều cốc giấy kém chất lượng khi đựng đồ uống nóng sẽ giải phóng một lượng lớn hạt vi nhựa. Những vi nhựa này có thể xâm nhập vào hệ tuần hoàn máu, gây ra độc tính miễn dịch, độc tính thần kinh, độc tính nội tiết, tổn thương chức năng sinh sản ở con người, gây viêm đường tiêu hóa, và tổn thương gan, thận.

Cốc giấy càng không thể đựng rượu vì có tới 47 trong số 80 lô cốc giấy được kiểm tra có hiện tượng rò rỉ, và 6 trong số đó còn bị biến dạng, nứt vỡ.

Nguyên nhân là do rượu có tính thẩm thấu mạnh, dễ dàng hòa tan với các chất hữu cơ trong cốc giấy, làm cho giấy bị rã, không đủ sức chứa và bảo vệ chất lỏng bên trong.

Các nhà sản xuất thường in hình ảnh lên cốc giấy để làm cho đẹp mắt hơn. Những hình ảnh này sẽ an toàn nếu sử dụng mực in thân thiện với môi trường.

Tuy nhiên, một số nhà sản xuất lại sử dụng mực in chứa các dung môi độc hại như benzen hoặc toluene. Khi tiếp xúc với nồng độ cao của rượu, các hóa chất này sẽ tự động hòa tan và dung môi hữu cơ sẽ thấm vào rượu. Uống phải loại rượu này không chỉ làm thay đổi hương vị mà còn gây tổn hại cho sức khỏe, ảnh hưởng đến tế bào máu trắng và có thể dẫn đến các bệnh về máu và ung thư.

Ngoài ra, ở các đường may của cốc giấy có chứa các phân tử polyethylene nhỏ. Những phân tử này dễ dàng bị hòa tan bởi cồn. Nếu bạn thấy rượu chảy ra từ cốc giấy khi đựng, điều này rất nguy hiểm vì các phân tử polyethylene có thể được hấp thụ vào cơ thể và gây bệnh.

Vì vậy, trong tiêu chuẩn quốc gia đã có quy định rõ ràng rằng cốc giấy cần phải được ghi chú “không được đựng đồ uống có cồn”. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người không để ý đến điều này.

Cách chọn cốc giấy đúng cách:

1. Kiểm tra tiêu chuẩn kiểm định:

- GB/T 27590-2011: Cốc giấy.

- QB/T 4032-2010: Giấy nguyên liệu của cốc giấy.

Đây là những tiêu chuẩn giúp chứng minh cốc giấy đã tuân thủ quy định về an toàn. Một cốc giấy đạt chuẩn sẽ có kích thước, chất liệu, độ an toàn và khả năng vệ sinh tốt.

Đồng thời, hãy chú ý đến việc có số hiệu giấy phép sản xuất, địa chỉ, tên nhà sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng trên bao bì.

2. Đánh giá ngoại quan

Kiểm tra xem hình in trên cốc có rõ ràng, không bị lỗi không. Thân cốc có bị xước, vết răng cưa không, đáy cốc có phẳng, không bị cong vênh không. Nên chọn cốc có ít hình vẽ, không có vết bẩn.

3. Kiểm tra bằng tay

Bằng cách nhẹ nhàng bóp cốc, cốc chất lượng cao sẽ cứng, có độ đàn hồi nhất định. Còn cốc kém chất lượng bóp sẽ mềm, không có độ đàn hồi, dễ bị biến dạng ngay khi ấn.

4. Ngửi mùi

Nếu có mùi lạ, đặc biệt là mùi mực hoặc mùi mốc, đó chắc chắn là cốc giấy kém chất lượng. Hãy tránh mua loại này.

