Nghẹn ngào những bức thư tay học sinh TP.HCM gửi các bạn vùng bão lũ

Theo tạp chí Giáo dục TP.HCM, trong đợt vận động quyên góp của trường Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái (quận 5) sáng 12/9, 817 lá thư đầy xúc động đã được các bạn học sinh gửi kèm cùng với phần tiền ủng hộ đồng bào miền Bắc đang chịu ảnh hưởng do bão số 3.

Những dòng chữ, bức tranh được các bạn học sinh gửi cùng bì thư ra miền Bắc. Ảnh: Tạp chí Giáo dục TP.HCM,

“ Các bạn miền Bắc thân mến! Mình ở miền Nam hay tin các bạn gặp lũ lụt do ảnh hưởng của bão mình chỉ có thể động viên các bạn thông qua lá thư này. Mong các bạn vượt qua khó khăn này ”.

“ Mình hy vọng các bạn học sinh miền Bắc vượt qua mọi khó khăn, vất vả do bão Yagi hoành hành trong những ngày qua. Các bạn miền Bắc ơi, cố lên nhé! ”.

Những dòng chữ non nớt nhưng nắn nót được học sinh Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái viết trên những bì thư chuyển gửi ra miền Bắc khiến ai cũng nghẹn ngào.

Đó còn là lá thư của em H.H. (học sinh lớp 2/2) nắn nót, dán sau bì thư ủng hộ gửi đến đồng bào miền Bắc. “Mình rất tiếc về thiên tai mà gia đình các bạn đang gặp phải. Hy vọng một chút san sẻ của mình có thể giúp các bạn sớm vượt qua khó khăn. Cầu chúc các bạn an toàn và nhanh trở lại cuộc sống bình yên ”.

H.H. cho biết, bạn viết thư vào tối qua với sự hỗ trợ của mẹ. Phần tiền ăn sáng nay cũng được bạn bỏ vào bì thư gửi đến các bạn học sinh miền Bắc. “ Em xem thời sự thấy các bạn miền Bắc lũ lụt, em thương nhiều lắm. Em mong mưa lũ chóng đi qua để các bạn lại được đến trường như em… ”.

Báo Tuổi Trẻ thông tin, vẽ một ông mặt trời và vầng mây bằng bút chì, em Nguyễn Bảo (lớp 3) viết: " Tôi biết bạn đã không còn ba mẹ. Tôi biết là bạn đang buồn. Thư này là để chia sẻ tình cảm của tôi cho bạn. Tôi chúc bạn may mắn và hạnh phúc… ".

Bức thư của em Nguyễn Bảo chia sẻ với các bạn vùng bão lũ. Ảnh: Tuổi Trẻ

Còn em Trần Huỳnh Thảo Vy (học sinh lớp 4) bày tỏ trong bức thư rằng em có một tấm lòng muốn gửi đến các cô chú, anh chị, ông bà… ở miền Bắc đang chịu cảnh tang thương.

" Con có một số tiền nho nhỏ… Con mong lũ lụt sẽ trôi qua nhanh và mọi người sẽ cố gắng vượt qua khó khăn ", Thảo Vy chia sẻ.

Cũng trong sáng 12/9, thầy Trần Tuấn Anh, giáo viên Trường THCS Colette (quận 3), mang 5 triệu đồng trích từ tiền viết sách đến ủng hộ đồng bào miền Bắc đang chịu thiệt hại do lũ lụt.

Thầy Tuấn Anh cho biết có đưa các ví dụ về tinh thần tương thân tương ái trong đợt lũ đang diễn ra lồng ghép vào bài giảng cho học sinh.

"T ôi cho các em thấy tin tức bão lũ để các em biết mình đang may mắn hơn nhiều người, cho các em thấy tinh thần tương thân tương ái để khơi dậy tình cảm của các em ", thầy tâm sự.

Chứng kiến học sinh Trường mầm non - tiểu học Me Since 1988 gửi gắm tình cảm tới bà con miền Bắc, thầy xúc động nói: " Giáo dục được những học sinh như vậy là rất đáng quý. Biết trân trọng và yêu thương đồng bào cũng là bài giảng mà tôi đã giảng rất nhiều cho các học sinh của mình.

Nụ cười thơ ngây của các em khi đến tòa soạn ủng hộ đồng bào chắc chắn sẽ khiến nhiều người gặp khó khăn ngoài kia ấm lòng ".