Nghe trộm được câu nói của bố vợ, tôi quyết định ly hôn ngay lập tức

Từ ngày lấy vợ, tôi vẫn nghĩ mình may mắn vì có người vợ hiền lành, biết điều. Nhưng điều tôi không ngờ tới là mâu thuẫn âm ỉ với bố vợ cứ ngày một lớn dần, đến mức khiến tôi nhiều lần nghĩ đến chuyện buông bỏ cuộc hôn nhân này.

Bố vợ tôi vốn là người đàn ông có tính gia trưởng, quen thói áp đặt. Bất cứ chuyện gì liên quan đến gia đình con gái, ông đều muốn nhúng tay vào, từ việc sửa cái mái hiên, mua cái tủ lạnh, đến cả chuyện nuôi dạy con nhỏ. Tôi làm gì cũng bị ông phê bình, nhiều lần tôi góp ý thì ông gạt đi, nói thẳng vào mặt tôi rằng tôi "biết gì mà nói", "chưa đủ tầm", "chưa đủ kinh nghiệm và sự từng trải", rồi "con gái ông trước giờ sống sướng, không thể để khổ được". Nghe những lời đó, tôi vừa tức, vừa cảm giác mình bị xúc phạm.

Có lần, vợ chồng tôi bàn tính vay tiền mua mảnh đất nhỏ ở ngoại ô để sau này xây nhà. Tôi chưa kịp nói xong phương án trả nợ thì bố vợ đã quát thẳng: "Mày định làm khổ con gái tao à, lấy đâu ra tiền mà trả, lương ba cọc ba đồng mà bày vẽ". Vợ tôi ngồi bên cạnh, lúng túng không dám bênh, chỉ im lặng cúi mặt. Sự im lặng ấy khiến tôi hụt hẫng. Tôi biết cô ấy khó xử nhưng tôi cũng không thể chịu nổi cảnh lúc nào mình cũng bị coi thường như kẻ ăn nhờ ở đậu.

Ảnh minh họa

Dần dần, mỗi lần về nhà vợ, tôi chỉ thấy ngột ngạt. Bố vợ vẫn quen thói nâng con gái lên như công chúa, trong khi coi rẻ tôi như kẻ ăn người ở. Tôi mang tiền về, chăm lo cho vợ con, nhưng ông chưa từng công nhận. Có lần tôi nghe loáng thoáng ông bảo với họ hàng rằng con gái ông lấy nhầm chồng, rằng con rể bất tài nhưng lúc nào cũng tự cho là đúng... Câu nói đó khiến tôi quyết định ly hôn ngay lập tức, trả con gái ông lại để cô ấy đi "lấy đúng người".

Khi tôi đề cập tới chuyện chia tay, vợ tôi sốc rồi khóc, cô ấy nói bản thân không có lỗi với tôi, vậy mà giờ chỉ vì câu nói của bố, tôi muốn bỏ vợ thì có đáng không? Người đó dù sao cũng là bố cô ấy, tôi nhẫn nhịn một chút thì đã làm sao?

Tôi thấy chán nản vợ, cô ấy không lên tiếng bênh vực tôi, lại muốn tôi nhẫn nhịn bố cô ấy. Tôi tự hỏi nếu đây là mẹ đẻ tôi, cô ấy bị mẹ chồng trách mắng như thế thì liệu cô ấy có buông bỏ tôi không?