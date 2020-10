"Nghe tiếng con khóc đòi mẹ mà không thể nhấc đầu ra khỏi gối" và câu chuyện nữ tiến sĩ mắc ung thư nhiều lúc nghĩ đến khoảnh khắc cuối cùng của đời mình

Tiến sĩ Kelsey Crowe là người sáng lập Tổ chức Help Each Other Out, giúp kết nối những người đang trong thời điểm đau khổ với người thân của họ và các chuyên gia thông qua hội thảo, trò chơi tương tác và nói chuyện. Cô là đồng tác giả của cuốn "There Is No Good Card for This: What to do and Say When Life is Scary, Awful, and Unfair to the People You Love" (Phải làm gì và nói gì khi cuộc sống đáng sợ, tồi tệ và không công bằng với những người bạn yêu thương) (HarperCollins, 2017) và giảng dạy công tác xã hội tại Đại học Bang California. Tác phẩm của cô đã được giới thiệu trên một số phương tiện truyền thông như NPR, Washington Post, Wall Street Journal, BuzzFeed, Oprah.com... Cô hy vọng một ngày sẽ không có ai phải chịu những khó khăn một mình vì những người xung quanh họ không biết phải làm gì hoặc nói gì.