Nghệ sĩ và dàn sao Michelin quy tụ tại Đà Nẵng trong Lễ hội Nghệ thuật và Ẩm thực quốc tế



Quy tụ những tên tuổi đầu bếp và nghệ thuật hàng đầu thế giới và Việt Nam, Lễ hội là dấu ấn góp phần nâng tầm vị thế điểm đến ẩm thực của thành phố Đà Nẵng.

Sự kiện mở ra những lăng kính độc đáo, từ bộ sưu tập tranh mới của Bill Bensley lấy cảm hứng từ loài voọc chà vá chân nâu tại Sơn Trà, cho đến phong cách trình diễn ẩm thực Michelin tinh tế của Bếp trưởng Christian Le Squer tại La Maison 1888.

Dẫn dắt lễ hội là ba tên tuổi mang tầm vóc quốc tế: kiến trúc sư – họa sỹ Bill Bensley, Đầu bếp ba sao Michelin - Christian Le Squer, và Bậc thầy ẩm thực một sao Michelin - Junichi Yoshida. Đồng hành cùng họ là các đầu bếp khách mời và chuyên gia pha chế hàng đầu đến từ Việt Nam, Hồng Kông và Thái Lan, cùng đại diện tinh hoa ẩm thực Việt Nam - Nghệ nhân Ánh Tuyết.

Nâng tầm điểm đến ẩm thực Đà Nẵng trên bản đồ thế giới

Lễ hội sẽ khai mạc vào ngày 6 tháng 6 với Lễ hội Ẩm thực trên bãi biển kéo dài cả ngày, bao gồm các quầy ẩm thực cao cấp, biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật cùng chương trình Tiệc nướng bên ánh lửa tại bãi biển Rặng Dừa. Chương trình tiếp nối bằng Tiệc Brunch Chủ Nhật tại Citron, một chuỗi sự kiện với tên gọi "Những tinh tú ẩm thực" bao gồm năm đêm thưởng thức tài nghệ của các đầu bếp khách mời tại Tingara, các màn trình diễn cocktail tại L_o_n_g Bar, và màn hợp tác kéo dài hai đêm giữa Bill Bensley x Christian Le Squer tại La Maison 1888.

"Đây là lễ hội thường niên đầu tiên của chúng tôi, sự kiện mà chúng tôi hy vọng sẽ giúp góp phần nâng tầm nhận diện và vị thế điểm đến ẩm thực của Đà Nẵng trên bản đồ ẩm thực thế giới, nơi vốn đã và đang thu hút sự nhiều sự chú ý từ các chuyên gia và những người sành ăn", ông Seif Hamdy, Tổng Quản lý của InterContinental Danang cho biết. "Lễ hội cũng là dịp để khu nghỉ dưỡng mang đến những trải nghiệm độc đáo mang chiều sâu nghệ thuật, văn hóa vào ẩm thực tới du khách và những người đam mê ẩm thực"

Bill Bensley: Nghệ sĩ, "Phù thủy thiết kế" thế giới

Nghệ sĩ - "ông hoàng resort" Bill Bensley với bộ sưu tập tranh mới là nguồn cảm hứng cho câu chuyện xuyên suốt Lễ hội.

Vị kiến trúc sư, kiến trúc sư cảnh quan, nhà thiết kế nội thất kiêm nghệ sĩ từng tốt nghiệp Harvard này nổi tiếng với những khách sạn ấn tượng, nơi kiến trúc, nội thất, sân vườn, hoạt động bảo tồn và các chi tiết mang tính trình diễn cùng hòa quyện thành một tổng thể độc đáo.

Với Lễ hội Nghệ thuật và Ẩm thực, Bensley tiếp tục mở rộng thế giới sáng tạo ấy qua bộ sưu tập tranh mới mang tên "Những bức tranh về Voọc Chà vá Chân nâu, sự phù phiếm của con người, và Vở Hài kịch mong manh của sự sinh tồn" (Critically Well Behaved: Paintings of Red-Shanked Doucs, Human Vanity, and the Fragile Comedy of Survival). Lấy cảm hứng từ loài voọc chà vá chân nâu quý hiếm tại Sơn Trà, bộ sưu tập mang đến những khung cảnh thài hước, đôi chút ngộ nghĩnh nhưng không kém phần tinh tế.

Christian Le Squer: Đầu bếp ba sao mang đến tinh hoa ẩm thực Pháp

Là một trong những tên tuổi dẫn dắt ẩm thực hiện đại với phong cách mang đậm bản sắc ẩm thực Pháp, Bếp trưởng Christian Le Squer sẽ sáng tạo menu dành riêng cho chương trình.

Bếp trưởng Christian Le Squer là một trong những tên tuổi được kính trọng nhất của nền ẩm thực Pháp đương đại. Sinh ra tại vùng Brittany, ông hiện là Bếp trưởng cố vấn của La Maison 1888, đồng thời là Bếp trưởng Điều hành tại Le Cinq thuộc khách sạn Four Seasons Hotel George V tại Paris, nơi đã giữ vững ba sao MICHELIN trong nhiều năm.

Với phong cách ẩm thực mang tiêu chuẩn về sự chính xác tuyệt đối và đậm tính thời trang nghệ thuật "haute couture", Bếp trưởng Le Squer làm chủ một trường phái mang đậm bản sắc Pháp, hiện đại và có tính thị giác cao. Ông là một trong số những nhân vật dẫn dắt nền ẩm thực cao cấp hiện đại.

Tại Lễ hội Nghệ thuật và Ẩm thực, Le Squer sẽ sáng tạo các món ăn lấy cảm hứng từ bộ sưu tập tranh mới của Bensley cho chương trình Bill Bensley x Christian Le Squer: Nghệ thuật tận hưởng cuộc sống, một màn hợp tác ẩm thực kéo dài hai đêm tại La Maison 1888 vào ngày 10 và 11 tháng 6.

Junichi Yoshida: Đầu bếp 1 Sao Michelin Nhật Bản nâng tầm nghệ thuật teppanyaki

Là đầu bếp Nhật Bản đầu tiên đạt sao Michelin với phong cách Teppanyaki, Đầu bếp Junichi Yoshida mang đến những màn trình diễn ẩm thực Nhật Bản đầy tinh tế và sắc sảo.

Tại nhà hàng Tingara, Junichi Yoshida đưa nghệ thuật trình diễn ẩm thực Nhật Bản trở thành tâm điểm. Yoshida là đầu bếp đầu tiên tại Nhật Bản nhận được sao Michelin cho phong cách teppanyaki, góp phần định vị loại hình này như một hình thức ẩm thực tinh tế do ông dẫn dắt, thay vì chỉ đơn thuần là một màn biểu diễn bên bếp nướng.

Từ Okinawa cho đến nhà hàng Ishigaki Yoshida của ông tại Tokyo, ông đã xây dựng một phong cách được định hình bởi sự chuẩn xác, các nguyên liệu thượng hạng và triết lý shuhari của Nhật Bản: một hành trình đi từ việc thấu hiểu truyền thống, dần cải biến và tiến đến nâng tầm tinh hoa đầy bản sắc. Tại Tingara, triết lý này định hình nên một trải nghiệm ẩm thực Nhật Bản hiện đại xoay quanh teppanyaki, sushi và robata, với khu vực chế biến trực tiếp đặt ngay trung tâm nhà hàng.

Tại Lễ hội, Yoshida sẽ góp phần định hình chương trình "Những tinh tú ẩm thực" tại Tingara, trước khi dẫn dắt đêm tiệc "Một đêm cùng Đầu bếp Junichi Yoshida" vào ngày 11 tháng 6.

Các đầu bếp khách mời: Khi kỹ thuật từ Pháp và ẩm thực Việt hiện đại hoà quyện

Đầu bếp Loïc Portalier, Cường Nguyễn và Hoàng Tùng - Những đầu bếp của các nhà hàng Michelin tại Việt Nam và Hồng Kông sẽ mang đến Lễ hội những trải nghiệm mới mẻ cùng các tasting menu.

Lễ hội cũng giới thiệu những gương mặt đầu bếp tên tuổi khác, những người đang dẫn dắt và định hình các xu hướng ẩm thực mới trong khu vực.

Đầu bếp Loïc Portalier, Bếp trưởng Điều hành của nhà hàng một sao Michelin Louise tại Hồng Kông, mang đến nền tảng ẩm thực Pháp được tôi luyện qua các căn bếp danh tiếng như Epicure tại Le Bristol Paris, Restaurant Paul Bocuse và Claudine tại Singapore.

Đến từ Việt Nam, Đầu bếp Cường Nguyễn của An’s Saigon mang đến một phong cách riêng bắt nguồn từ ký ức tuổi thơ, lòng hiếu khách và phong cách nấu ăn Việt Nam đương đại. Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, anh theo học nghệ thuật ẩm thực song song với quản trị kinh doanh trước khi định hình dấu ấn riêng với vai trò Bếp trưởng kiêm Chủ nhà hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đầu bếp Hoàng Tùng, nhà sáng lập của T.U.N.G Dining, là một trong những đầu bếp Việt Nam nổi bật nhất với phân khúc ẩm thực cao cấp. Khai trương tại Hà Nội vào năm 2018, T.U.N.G Dining đã gặt hái được sự công nhận trong khu vực khi lọt vào bảng xếp hạng Top 51–100 Nhà hàng Tốt nhất Châu Á năm 2021 (Asia’s 50 Best Restaurants).

Tại Lễ hội, Loïc Portalier, hai đầu bếp Cường Nguyễn và Hoàng Tùng sẽ tham gia vào các màn trình diễn "Những tinh tú ẩm thực" tại Tingara từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 6, kết hợp cùng đội ngũ ẩm thực Nhật Bản của nhà hàng để tạo nên một chuỗi thực đơn 8 món thượng hạng với nhiều sự kết hợp độc đáo.

Nghệ nhân Ánh Tuyết - Người lưu giữ tinh hoa ẩm thực Việt Nam

Nghệ nhân Ánh Tuyết - người lưu giữ tinh hoa ẩm thực truyền thống Việt Nam – sẽ mang đến Lễ hội một câu chuyện đầy bản sắc.

Được nhiều người ưu ái gọi là "Bách khoa toàn thư sống" về nghệ thuật ẩm thực Hà Nội, nghệ nhân Ánh Tuyết luôn xem việc lưu giữ tinh hoa kinh kỳ là một sứ mệnh thiêng liêng. Những sáng tạo ẩm thực của bà đã được phục vụ cho 21 nhà lãnh đạo thế giới tại Hội nghị Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, và được nhà phê bình ẩm thực lừng danh Anthony Bourdain hết lời ca ngợi.

Tại Lễ hội Ẩm thực trên bãi biển ngày 7 tháng 6, Nghệ nhân Ánh Tuyết sẽ mang đến một quầy ẩm thực riêng biệt để tôn vinh các hương vị và tinh hoa ẩm thực truyền thống của Việt Nam.

Ohm Supapat: Nghệ nhân pha chế lừng danh từ Bangkok tại L_o_n_g Bar

Ohm Supapat với tài năng pha chế cocktail hàng đầu châu Á sẽ mang đến những trải nghiệm trình diễn đầy nghệ thuật và tính thủ công, dẫn dắt khán giả vào không gian đầy lãng mạn của Lễ hội.

Ohm Supapat, chuyên gia pha chế đến từ Bangkok và là Quản lý Bar Tập đoàn tại F*nkytown, sẽ bổ sung một mảnh ghép nghệ thuật pha chế từ Thái Lan đương đại vào hành trình trải nghiệm của Lễ hội. F*nkytown Bar từng được vinh danh trong danh sách 50 Best Discovery của các quán bar tại Châu Á và được Tạp chí Bangkok trao tặng giải thưởng Best New Bar 2024.

Các buổi trình diễn của anh tại L_o_n_g Bar sẽ mượn ngôn ngữ của những ly cocktail để tôn vinh kỹ nghệ thủ công, đồng thời dẫn dắt dòng chảy chương trình vào không gian buổi tối lãng mạn của khu nghỉ dưỡng.

