Nghệ sĩ mang hoa trắng tham dự lễ viếng đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ

Sáng 14/10, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, các nghi thức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, lễ viếng, lễ truy điệu, đọc điếu văn và mặc niệm được tổ chức trang nghiêm. Sau đó, hài cốt các liệt sĩ được di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM để an táng. Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ TP.HCM, đợt an táng lần này gồm 731 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 698 hài cốt riêng lẻ và một bộ hài cốt tập thể gồm 33 liệt sĩ.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Chỉ đạo, nhiều người dân đã có mặt dọc các tuyến đường đoàn xe đi qua, trên tay cầm những nhành hoa trắng, lặng lẽ cúi đầu tiễn biệt. Không khí trang nghiêm, xúc động lan tỏa khi đoàn xe đi qua, thể hiện sự tri ân của người dân thành phố đối với những người đã ngã xuống vì đất nước. Trong dòng người có sự hiện diện của nhiều nghệ sĩ, hoa hậu và á hậu Việt. Mỗi người đến với một nhành hoa như một lời tiễn biệt, cùng hướng lòng về các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Thu Ngân, Khánh Như, Yến Nhi, Bảo Ngọc, Kiều Duy cầm hoa trắng xuống tường tiễn đưa các anh hùng, liệt sĩ

Nghệ sĩ Huỳnh Lập chia sẻ đầy xúc động: "Con đến để kịp chào các Bác, cùng với bà con của mình!".

Sự hiện diện của đông đảo người dân và các nghệ sĩ trong buổi tiễn đưa không chỉ thể hiện tình cảm, lòng biết ơn mà còn góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về sự hy sinh to lớn của những người đã ngã xuống vì bình yên của đất nước.

Nghệ sĩ Huỳnh Lập cũng đã có mặt từ sớm để cùng bà con chờ đưa tiễn 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng

Hạ Anh