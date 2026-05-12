Nghệ sĩ hạng A "lật kèo" ngoạn mục cáo buộc chất cấm: Trở lại được trao Huân chương văn hóa, phong luôn chức giáo sư

20 năm hoạt động, hào quang của G-DRAGON luôn rực sáng đúng với vị thế ông hoàng Kpop, nhưng đằng sau đó cũng kéo theo không ít khủng hoảng tưởng chừng không thể đứng lên. G-DRAGON từng hai lần đối mặt với cáo buộc liên quan đến chất cấm, đã đi qua hành trình đầy biến động để rồi trở lại với vị thế của một biểu tượng văn hóa toàn cầu. Điều khiến câu chuyện của G-DRAGON trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở việc anh vượt qua khủng hoảng, mà còn ở cách nam nghệ sĩ dùng âm nhạc, sức ảnh hưởng và các hoạt động xã hội để tái định nghĩa hình ảnh của chính mình.

Trong suốt sự nghiệp, G-DRAGON từng hai lần vướng vào các cuộc điều tra liên quan đến chất cấm. Cả hai vụ việc đều tạo ra làn sóng tranh cãi khổng lồ tại Hàn Quốc cũng như toàn châu Á, bởi anh đang là một trong những thần tượng có tầm ảnh hưởng lớn nhất Kpop.

Lần đầu tiên xảy ra vào năm 2011. Đây được xem là cú sốc lớn với công chúng khi trưởng nhóm BIGBANG bị điều tra liên quan đến cáo buộc sử dụng cần sa. Vào tháng 5/2011, G-DRAGON bị cơ quan chức năng điều tra sau khi kết quả xét nghiệm mẫu tóc cho phản ứng dương tính yếu với cần sa. Trước đó, xét nghiệm nước tiểu của nam nghệ sĩ cho kết quả âm tính. Khi thông tin được công khai vào tháng 10/2011, dư luận Hàn Quốc lập tức bùng nổ tranh cãi bởi thời điểm ấy BIGBANG đang ở đỉnh cao danh tiếng.

Nam nghệ sĩ giải trình rằng anh đã vô tình hút một “điếu thuốc lạ” do người khác đưa tại một hộp đêm ở Nhật Bản trong lúc say rượu. Theo lời kể của G-DRAGON, anh nhận thấy mùi khác thường nên chỉ hút thử vài hơi. Cuối cùng, Văn phòng Công tố quận Seoul quyết định đình chỉ khởi tố. Lý do được đưa ra là đây là lần vi phạm đầu tiên, lượng chất phát hiện ở mức rất nhỏ và chưa đủ tiêu chuẩn để xử lý hình sự. Tuy nhiên, cú sốc truyền thông vẫn khiến G-DRAGON phải tạm dừng hoạt động để tự kiểm điểm.

Đây cũng là giai đoạn mà tương lai của BIGBANG bị đặt trong trạng thái “ngàn cân treo sợi tóc”. Không chỉ G-DRAGON, thành viên Daesung cũng đối mặt với vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong cùng năm. Hàng loạt ý kiến cho rằng nhóm khó có thể tiếp tục tồn tại, làn sóng chỉ trích và tẩy chay dâng cao, BIGBANG đứng ở bờ vực sụp đổ.

12 năm sau, G-DRAGON tiếp tục rơi vào một cuộc khủng hoảng dữ dội hơn. Ngày 25/10/2023, cảnh sát Incheon khởi tố không giam giữ nam nghệ sĩ liên quan đến cáo buộc sử dụng ma túy tổng hợp. Nguồn cơn xuất phát từ lời khai của nữ quản lý một cơ sở giải trí ở Gangnam, người cho rằng G-DRAGON từng sử dụng chất cấm tại đây vào năm 2022.

Khác với phản ứng năm 2011, G-DRAGON mạnh mẽ đối đầu cáo buộc trong vụ việc 2023. Anh phủ nhận toàn bộ cáo buộc và chủ động trình diện cảnh sát vào ngày 6/11/2023 để phối hợp điều tra. Từ xét nghiệm nhanh cho tới các xét nghiệm chuyên sâu trên tóc, móng tay và móng chân tại Viện Pháp y Quốc gia, tất cả đều cho kết quả âm tính. Đến ngày 19/12/2023, cảnh sát chính thức đóng hồ sơ vụ án và kết luận không đủ bằng chứng để khởi tố G-DRAGON. Sau cáo buộc chất cấm, G-DRAGON rời YG Entertainment để ký hợp đồng với Galaxy Corporation, đồng thời thành lập quỹ JUSPEACE Foundation nhằm hỗ trợ các hoạt động phòng chống ma túy và giúp đỡ những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi tin đồn ác ý.

Năm 2012, G-DRAGON đã lèo lái bản thân và BIGBANG vượt qua khủng hoảng bằng giá trị chân thực nhất - âm nhạc. BIGBANG comeback cùng mini album Alive thay cho thông điệp mạnh mẽ rằng họ vẫn tồn tại bất chấp mọi công kích. Trong bối cảnh làn sóng tẩy chay ở Hàn Quốc khi đó cực kỳ gay gắt, việc nhóm tái xuất đã bị xem là một canh bạc lớn.

Thay vì né tránh khủng hoảng, G-DRAGON lại đưa toàn bộ cảm xúc tiêu cực vào âm nhạc. Các ca khúc như Blue, Bad Boy hay Monster đều phản ánh tâm trạng cô độc, tổn thương và áp lực của những nghệ sĩ bị dư luận chỉ trích. Đặc biệt, Monster được xem như bản tự sự của chính G-DRAGON. Hình tượng “quái vật” bị xa lánh trong MV cùng câu hát “I love you, baby I’m not a monster” trở thành một trong những khoảnh khắc biểu tượng nhất lịch sử Kpop đầu thập niên 2010.

Đặc biệt, Fantastic Baby đã bùng nổ trên phạm vi toàn cầu. Sức ảnh hưởng quá lớn của ca khúc này đã khiến dư luận buộc phải nhìn nhận lại BIGBANG. Từ nhóm nhạc bị nghi ngờ khả năng tồn tại, họ nhanh chóng quay trở lại vị thế dẫn đầu ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Alive trở thành album Kpop đầu tiên với phần lớn ca khúc tiếng Hàn lọt Billboard 200. Tại thị trường nội địa, Blue, Bad Boy, Fantastic Baby và Monster liên tục thống trị bảng xếp hạng.

Riêng Fantastic Baby còn mở ra một chương mới cho Kpop trên YouTube khi trở thành MV đầu tiên của nhóm nhạc Hàn Quốc lần lượt cán mốc 100 triệu, 200 triệu rồi 300 triệu lượt xem. Không chỉ âm nhạc, BIGBANG còn tạo ra ảnh hưởng mạnh về mặt hình ảnh và branding. Thiết kế album Alive với lớp vỏ kim loại bị oxy hóa theo thời gian từng được xem là một biểu tượng sáng tạo của ngành giải trí. Trong khi đó, kiểu tóc dài lệch một bên của G-DRAGON ở thời kỳ Fantastic Baby đã trở thành hình ảnh nhận diện mang tính lịch sử của Kpop. Chuyến lưu diễn Alive Galaxy Tour 2012 đi qua 13 quốc gia và vùng lãnh thổ cũng đánh dấu một trong những world tour quy mô nhất của nghệ sĩ Hàn Quốc thời điểm đó.

Sau cú hồi sinh năm 2012, G-DRAGON tiếp tục tạo nên một màn lội ngược dòng khác ở giai đoạn 2024 - 2026. Được minh oan hoàn toàn cuối năm 2023, nam nghệ sĩ nhanh chóng mở rộng hình ảnh sang lĩnh vực công nghệ và học thuật. Tháng 6/2024, anh được bổ nhiệm làm giáo sư thỉnh giảng khoa Cơ khí tại KAIST, tham gia nghiên cứu các lĩnh vực như AI, Digital Twin và Metaverse kết hợp cùng nội dung văn hóa.

Đến tháng 10/2024, G-DRAGON phát hành ca khúc POWER sau 7 năm vắng bóng với tư cách nghệ sĩ solo. Ca khúc là lời đáp trả trực diện truyền thông, diss định kiến và tái khẳng định ngôi vương không thể thay thế của thủ lĩnh BIGBANG. Màn tái xuất này nhanh chóng tạo hiệu ứng lớn trên các bảng xếp hạng nhạc số, tạo trend toàn châu Á. Cũng trong năm 2024, sân khấu tái hợp của bộ ba G-DRAGON, Taeyang và Daesung tại MAMA trở thành một trong những khoảnh khắc được bàn luận nhiều nhất Kpop. Video sân khấu MAMA 2024 của G-DRAGON thu về hơn 77 triệu lượt xem, trở thành "phòng chat lớn nhất Hàn Quốc", nơi hàng chục nghìn người tìm vào và để lại những bình luận trải lòng về cuộc sống, biến động xã hội của Hàn Quốc.

Từ cú mở đường bùng nổ với POWER, năm 2025 tiếp tục chứng kiến giai đoạn bùng nổ mới của G-DRAGON với album Übermensch lấy cảm hứng từ triết lý “siêu nhân” của Nietzsche. Album được xem như tuyên ngôn về việc vượt qua nghịch cảnh và khẳng định bản ngã sau hàng loạt biến cố. World Tour Übermensch kéo dài 39 đêm diễn, đi qua nhiều châu lục, thu hút hơn 825.000 người hâm mộ trực tiếp đến sân vận động. World Tour này đồng thời thiết lập kỷ lục sao Kpop solo có doanh thu tour cao nhất lịch sử. Tại Việt Nam, hai đêm diễn ở OCP3 vào tháng 11/2025 từng tạo ra cơn sốt lớn với gần 100.000 khán giả tham dự.

Cuối năm 2025, G-DRAGON được trao Huân chương Văn hóa vì những đóng góp trong việc quảng bá làn sóng Hallyu. Đồng thời, nam nghệ sĩ được bổ nhiệm làm Đại sứ danh dự APEC 2025. Trong tiệc tối APEC diễn ra vào tháng 10/2025, G-DRAGON biểu diễn trước 22 lãnh đạo cấp cao của các quốc gia, đồng thời mang vật dụng đại diện cho fandom của mình tặng các nguyên thủ. Hàn Quốc chọn G-DRAGON là ngôi sao đại diện cho văn hóa, nghệ thuật và ngành công nghiệp Kpop.

Đến năm 2026, nam nghệ sĩ tiếp tục củng cố vị thế “huyền thoại sống” khi cùng BIGBANG xuất hiện tại Coachella. Màn trình diễn điểm lại các bản hit trước 80 nghìn khán giả được xem là cột mốc biểu tượng cho hành trình 20 năm của nhóm. Ngay trên sân khấu Coachella, G-DRAGON cũng xác nhận BIGBANG đã hoàn tất album mới và chuẩn bị khởi động tour lưu diễn kỷ niệm 20 năm debut.

"Đông Sơn tái khởi" từ những cáo buộc chất cấm tưởng chừng nhấn chìm sự nghiệp, G-DRAGON đã trở lại một cách ngoạn mục. Ở thời điểm này, G-DRAGON hiện không chỉ là ngôi sao âm nhạc mà còn trở thành biểu tượng văn hóa đại diện cho sức ảnh hưởng của Kpop trên quy mô toàn cầu.

