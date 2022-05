Nghe ngay ca khúc mới của nữ ca sĩ xinh đẹp Lyly đảm bảo thu về loạt caption “sâu đíp”

Ngày 21/5/2022 vừa qua, cô ca sĩ tài hoa của Vpop LyLy đã đánh dấu màn trở lại cực kỳ ngoạn mục của mình với ca khúc "Để em mãi yêu em". Với concept ngọt ngào, tươi sáng mang đậm phong cách âm nhạc của LyLy, người hâm mộ không khỏi dành những "cơn mưa" lời khen cho MV này.

Với những khung hình cực kỳ tươi sáng và lung linh như một thế giới cổ tích thu nhỏ, MV đã khiến người hâm mộ phải trầm trồ vì quá "mãn nhãn". Trong đó, LyLy yêu kiều hóa thân thành ba nàng công chúa xinh đẹp là Lọ lem, Mộc Lan và Alice.

LyLy xinh như mộng trong tạo hình công chúa Lọ lem

Không những có phần hình gây ấn tượng, lời của ca khúc cũng khiến người nghe vô cùng "tâm đắc". Đó là lý do tại sao giới trẻ tận dụng bài hát này để viết những dòng caption "sâu đíp" trên trang cá nhân.

Một trong những đoạn bài hát được yêu thích nhất đó là: "I am falling in love, I am falling in love, I am falling in love with myself".

Câu này có thể dịch là: "Em phải lòng chính em", "Em rơi vào lưới tình của chính mình", "Em đổ cái rầm vì bản thân em",... Nghe vừa nghệ, vừa thơ, vừa đáng yêu đúng không? Một trong những cảm giác tuyệt vời nhất mà bạn có thể trải nghiệm trong đời chính là "phải lòng chính mình". Khi đó, bạn sẽ yêu bản thân vô điều kiện, bất chấp những khuyết điểm tạm thời còn hiện hữu.

Đoạn lời bài hát dưới đây cũng rất thích hợp để làm caption khi đăng bài trên mạng xã hội:

"Cố gắng hơn mỗi ngày, khiến em càng thêm rạng ngời hạnh phúc.

Để em mãi yêu em."

Tình yêu bản thân đến từ những nỗ lực không ngừng để tự hoàn thiện. Khi biết rằng chính mình đang ngày càng tốt đẹp hơn, nàng sẽ trở nên tự tin hơn, yêu mình, yêu đời hơn.

Nhiều nàng cũng rất thích dùng đoạn lyrics dưới đây để so deep:

"Suy tư u sầu lo âu chẳng tốt hơn Refresh đâu.

Vô tư quên sầu cho đời sáng lên.

Có sao không khi em Rewhite lỗi sai.

Chẳng ngại ngần Replay happy.

Renew cuộc sống lấp khoảng trống chơi vơi.

Em Return với khát khao yêu đời".

Khúc nhạc lan tỏa năng lượng tươi mới, cổ vũ mọi người sẵn sàng "làm lại" để đón một cuộc sống vui vẻ, viên mãn hơn.

MV Để em mãi yêu em - Lyly

MV "Để em mãi yêu em" đã thành công gửi đi những thông điệp tích cực, cổ vũ phái đẹp hãy tự hào và trân trọng giá trị của chính mình. Bài hát cũng nhắc nhở chị em cần yêu bản thân và không ngừng nỗ lực tự hoàn thiện để trở thành phiên bản tốt đẹp hơn, từ có một cuộc sống hạnh phúc hơn.

Yêu bản thân chính là phương châm sống tích cực mà những cô gái hiện đại "một lòng" theo đuổi. Đây chính là lý do khiến bài hát "Để em mãi yêu em" dễ dàng nhận được sự đồng cảm và nhanh chóng chiếm được cảm tình của hội chị em.

Phía sau sản phẩm âm nhạc vô cùng thành công này của LyLy chính là sự đồng hành của Rewhitez - 1 nhãn hàng cũng đang được yêu thích bởi cộng đồng với các sản phẩm chăm sóc cho cơ thể.

Rewhitez và LyLy luôn nỗ lực để cổ vũ phái đẹp hoàn thiện chính mình

Ra mắt thị trường với 2 dòng sản phẩm Tẩy tế bào chết dưỡng hồng vùng nách, mông, bikini hương nước hoa và Gel dưỡng hồng vùng nách, mông, bikini hương nước hoa, Rewhitez tự tin có thể đáp ứng được mọi nhu cầu chăm sóc chuyên sâu và hoàn thiện bản thân của phái đẹp.

Thông qua ca khúc "Để em mãi yêu em", LyLy và Rewhitez mong muốn lan tỏa thông điệp "Better you - Better life" - cổ vũ mỗi người phụ nữ yêu bản thân đúng cách, theo đuổi hạnh phúc từ nỗ lực hoàn thiện chính mình. Rewhitez sẽ luôn sẵn sàng đồng hành cùng các cô gái trên hành trình tuy khó khăn nhưng đầy thú vị đó.

Được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với các thành phần chủ đạo từ thiên nhiên cùng hệ nền không chứa SLS và Paraben, Rewhitez khẳng định chất lượng và mức độ an toàn của sản phẩm đều ở tiêu chuẩn cao nhất. Luôn sẵn sàng đồng hành cùng phái đẹp trong hành trình hoàn thiện bản thân, Rewhitez - Better you, better life. Thông tin chi tiết về sản phẩm, các bạn vui lòng xem tại: Website: rewhitez.com

Facebook: https://www.facebook.com/rewhitez.vn Hotline tư vấn: 19006436 - Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty cổ phần Dược Phẩm Việt Đức. - Địa chỉ: Lô A3/D21 Khu đô thị Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.





https://afamily.vn/nghe-ngay-ca-khuc-moi-cua-nu-ca-si-xinh-dep-lyly-dam-bao-thu-ve-loat-caption-sau-dip-20220524173643929.chn