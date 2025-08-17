Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy bệnh nhân rối loạn cân bằng kiềm toan, rối loạn điện giải nghiêm trọng, khát nước dữ dội nhưng kiên quyết không uống nước vì lo sợ “có độc”. Chỉ sau 24 giờ nằm viện, ông bắt đầu xuất hiện ảo giác, hoang tưởng bị hại, thậm chí tìm cách bỏ trốn khỏi bệnh viện. Bác sĩ buộc phải sử dụng thuốc chống loạn thần risperidone để kiểm soát tình trạng.

Khi tỉnh táo trở lại, ông mới thú nhận sự thật sốc: suốt 3 tháng qua, ông đã chủ động cho bromide (muối brom) vào bữa ăn hằng ngày và ý tưởng nguy hiểm này lại xuất phát từ… một gợi ý của công cụ AI ChatGPT.

Người đàn ông vốn lo ngại ăn nhiều muối (natri clorua) có hại cho sức khỏe. Sau khi tìm hiểu, ông nhận ra hầu hết tài liệu chỉ nhắc đến natri, còn “phần clo” trong muối thì ít được đề cập. Nảy sinh suy nghĩ kỳ quái, ông hỏi ChatGPT có thể thay thế clo bằng gì, và câu trả lời là “brom”. Tin tưởng tuyệt đối, ông liền mua bromide về dùng như gia vị nêm nếm.

Sai lầm này đã khiến nồng độ brom trong máu ông tăng vọt lên 1.700 mg/L cao gấp hàng trăm lần mức an toàn, kéo theo loạt triệu chứng nguy hiểm: rối loạn tâm thần, ảo giác, nổi mụn trứng cá và khát nước không kiểm soát.

Các chuyên gia cho biết, vào thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20, muối brom từng được dùng làm thuốc an thần, nhưng vì độc tính cao, gây loạn thần và nhiều tác dụng phụ nặng nề nên đã bị loại bỏ. Ngày nay, các ca ngộ độc brom cực kỳ hiếm gặp, song trường hợp này là minh chứng rõ ràng cho thấy hiểm họa từ việc mù quáng tin theo AI.

May mắn thay, ngộ độc brom thường có thể hồi phục nếu ngừng sử dụng và điều trị kịp thời. Sau 3 tuần nằm viện, bệnh nhân đã dần lấy lại trạng thái bình thường. Các bác sĩ nhấn mạnh AI có thể hữu ích, nhưng tuyệt đối không thể thay thế tư vấn y tế từ chuyên gia. Một phút nhẹ dạ có thể phải trả giá bằng cả mạng sống.

Nguồn và ảnh: Daily Mail